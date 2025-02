La FIOE ratifie la nouvelle convention collective du CN

MONTRÉAL, 17 févr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le CN (TSX : CNR) (NYSE : CNI) a annoncé aujourd’hui que son nouvel accord de principe de quatre ans avec la Fraternité internationale des ouvriers en électricité (FIOE) a été officiellement ratifié par les membres du personnel le 14 février 2025. Le syndicat représente environ 750 employé(e)s du service Signalisation et communications du CN au Canada.

« La ratification de cette entente par les membres de notre personnel avec le syndicat de la FIOE représente un résultat bénéfique pour toutes les parties. C'est ce que nous nous efforçons d'obtenir lors des négociations collectives, ce qui nous permet de continuer à fournir un service sécuritaire, efficace et fiable à nos clients et aux collectivités que nous desservons. »

– Patrick Whitehead, vice-président exécutif et chef de l’exploitation du réseau du CN

Cette nouvelle convention collective de quatre ans comprend des augmentations salariales de 3 % par année. Elle expire le 31 décembre 2028.

À propos du CN

Le CN propulse l’économie, en acheminant annuellement en toute sécurité plus de 300 millions de tonnes de ressources naturelles, de produits manufacturés et de produits finis partout en Amérique du Nord pour ses clients. Grâce à son réseau ferroviaire de près de 20 000 milles et ses services de transport connexes, le CN relie les côtes est et ouest du Canada au Midwest américain et au golfe du Mexique, contribuant au commerce durable et à la prospérité des collectivités qu’il dessert depuis 1919.

