Rush Factory Oyj

17.2.2025 klo 17.00





Rush Factory Oyj ilmoittaa muutoksista ylimääräiselle yhtiökokoukselle ehdotettavaan hallituksen kokoonpanoon ja julkistaa päivitetyn aikataulun suunnitellulle osakevaihdolle Sunborn International Holding Oy:n kanssa





Rush Factory (”Rush Factory” tai ”Yhtiö”) ilmoittaa muutoksista 5.12.2024 tiedotettuihin Rush Factoryn osakevaihtoa koskeviin tietoihin. Rush Factoryn suunnitellusta osakevaihdosta päättävässä ylimääräisessä yhtiökokouksessa Yhtiölle ehdotetaan nimitettäväksi uusi hallitus. Hallituksen kokoonpanoa koskevan 5.12.2024 julkistetun ehdotuksen jälkeen Markku Kankaala on ilmoittanut, ettei hän ole enää käytettävissä ehdokkaaksi Yhtiön hallitukseen. Hallituksen jäsenten lukumääräksi esitetään kuusi henkilöä ja Rush Factoryn osakevaihdosta päättävälle ylimääräiselle yhtiökokoukselle Yhtiön hallitukseen ehdotettavat henkilöt ovat Hans Niemi, Jakob Eliasson, Samuli Koskela, Jussi Majamaa, Karen Thomson ja Xavier Valero.

Rush Factory tiedotti 5.12.2024, että Yhtiön ylimääräisessä yhtiökokouksessa sen yhtiöjärjestystä ehdotetaan muutettavaksi siten, että Yhtiön kotipaikka tulee jatkossa olemaan Helsinki. Tästä poiketen Rush Factoryn yhtiöjärjestystä tullaan ehdottamaan muutettavaksi siten, että Yhtiön kotipaikka olisi jatkossa Turku.



Lisäksi Yhtiö päivittää 5.12.2024 tiedotettua Osakevaihdon aikataulua. Päivitetty aikataulu on esitetty alla. Aikataulu on alustava, ja se voi muuttua.

18.3.2025: Rush Factory julkaisee yhtiöesitteen, joka sisältää yksityiskohtaiset tiedot Osakevaihdosta

18.3.2025: Rush Factory kutsuu koolle ylimääräisen yhtiökokouksen

Maaliskuu 2025: listalleottohakemuksen jättäminen Nasdaq Helsinki Oy:lle

8.4.2025: Rush Factoryn ylimääräinen yhtiökokous

9.4.2025: Osakevaihdon toteuttaminen

11.4.2025: Kaupankäynnin alkaminen Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla.





Lisätietoja:

Mika Metsämäki

Toimitusjohtaja

Rush Factory Oyj

mika@rushfactory.fi

+358 44 5544 894

Hyväksytty neuvonantaja: Nordic Certified Adviser, puh. +46 70 551 67 29

JAKELU:

Nasdaq Helsinki Oy, Keskeiset tiedotusvälineet

www.rushfactory.fi

Rush Factory Oyj

Rush Factory on kansainvälinen elämystehdas, joka kehittää ja toteuttaa ainutlaatuisia tapahtuma- ja elämyskonsepteja. Raumalta lähtöisin olevan Rush Factoryn kansainväliset hyvinvointipainotteiset liikunta- ja elämystapahtumakiertueet ovat tarjonneet hauskanpitoa ja unohtumattomia elämyksiä jo yli 400 000 asiakkaalle vuodesta 2015 alkaen. Rush Factoryn kasvua ja liiketoimintaa tukee Yhtiön liiketoimintamalli, joka haastaa alan perinteisiä toimintamalleja ratkomalla tyypillisiä tapahtumatuotannon ja toteutuksen ongelmakohtia mm. vähentämällä ulkoistamisen aiheuttamia riskejä ja kustannuksia, sekä olemalla riippumaton tapahtumapaikasta tai esiintyjästä. Tämän lisäksi Rush Factoryn liiketoiminnan liikkuva luonne ja kyky tuoda ainutlaatuisia tapahtumaelämyksiä sinne missä asiakkaat ovat, mahdollistavat sen riippumattomuuden markkinoiden suhdanteista.

