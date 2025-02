EBC Financial Group Ungkap Bagaimana Pergerakan Perdagangan AS Membentuk Kembali Pasar Mineral Penting LATAM

Kekayaan sumber daya Amerika Latin dan perubahan kebijakan perdagangan membentuk pasar komoditas global, dengan EBC Financial Group menghadirkan wawasan penting bagi trader.

Tarif AS & lonjakan permintaan lithium-tembaga ubah perdagangan mineral kritis di LATAM. EBC berikan wawasan pasar utama.

MEXICO, February 17, 2025 /EINPresswire.com/ -- Lanskap komoditas global berkembang pesat karena permintaan akan infrastruktur energi terbarukan dan teknologi berkelanjutan mendorong munculnya siklus super baru. Tidak seperti ledakan yang didorong oleh Tiongkok dalam dua dekade terakhir, fase berikutnya akan berpusat pada mineral penting seperti tembaga dan litium, yang penting untuk elektrifikasi, kendaraan listrik, dan pengembangan teknologi canggih seperti kecerdasan buatan.

Amerika Latin, yang merupakan rumah bagi sejumlah cadangan terbesar sumber daya utama ini, berada di garis depan transisi ini. EBC Financial Group (EBC), pialang global terkemuka, menyediakan wawasan dan analisis pasar untuk membantu investor menavigasi dampak perubahan permintaan komoditas dan perkembangan regional, termasuk peran Amerika Latin yang semakin besar dalam rantai pasokan mineral penting.

Ledakan Mineral Penting Amerika Latin: Meningkatnya Permintaan Tembaga & Litium Membentuk Kembali Pasar Global

Proyeksi dari para pemimpin industri, termasuk Badan Energi Internasional, menyoroti peningkatan tajam dalam permintaan mineral penting. Tembaga, yang vital untuk jaringan energi terbarukan dan pusat data, diperkirakan akan mengalami peningkatan permintaan hingga 50% pada tahun 2040, sementara permintaan litium dapat tumbuh hingga tujuh kali lipat selama periode yang sama. Bahan-bahan ini penting untuk pembuatan baterai kendaraan listrik, panel surya, dan turbin angin, yang menyoroti peran penting mereka dalam transisi energi global.

Deposit mineral penting yang melimpah di Amerika Latin menempatkannya di pusat pertumbuhan komoditas ini. Negara- negara seperti Chili dan Peru memimpin produksi tembaga global, sementara Argentina dan Bolivia memiliki cadangan litium yang besar di Segitiga Litium.

Hal ini memposisikan kawasan ini sebagai landasan untuk memenuhi tujuan transisi energi dunia. Perusahaan pertambangan telah mulai mengalihkan investasi mereka untuk memanfaatkan sumber daya yang kaya ini, yang mendorong peluang pertumbuhan ekonomi dan kemitraan global. Analis di EBC mengamati bahwa arus investasi ini tidak hanya membentuk kembali lanskap ekonomi Amerika Latin tetapi juga memengaruhi rantai pasokan global dan hubungan perdagangan. Ketika pemerintah memperkenalkan peraturan baru dan proyek infrastruktur untuk mendukung ekstraksi dan ekspor mineral penting, para pelaku industri mencermati dengan saksama perubahan kebijakan yang dapat memengaruhi stabilitas pasokan jangka panjang dan dinamika harga.

Dampak Potensial Tarif AS terhadap Amerika Latin dan Industri AS

Kebijakan perdagangan terkini di bawah pemerintahan Trump telah meningkatkan ketidakpastian dalam lanskap komoditas, dengan langkah-langkah tarif baru yang memengaruhi banyak ekonomi Amerika Latin. Khususnya, AS awalnya mengenakan tarif sebesar 25% pada impor dari Kolombia sebagai tanggapan atas penolakan negara tersebut untuk menerima penerbangan deportasi AS. Namun, setelah negosiasi, Kolombia setuju untuk melanjutkan penerimaan migran yang dideportasi, yang menyebabkan penangguhan tarif ini.

Pada saat yang sama, pemerintah mengumumkan tarif sebesar 25% untuk impor dari Kanada dan Meksiko, dengan alasan kekhawatiran atas migrasi dan ketidakseimbangan perdagangan. Namun, penerapan tarif ini telah tertunda selama satu bulan karena negosiasi terus berlanjut, sehingga industri tidak yakin tentang potensi kenaikan biaya dan gangguan rantai pasokan. Selain itu, pemerintah berencana untuk menerapkan tarif "timbal balik" pada negara-negara yang mengenakan bea atas barang-barang AS, sebuah langkah yang dapat berdampak pada Brasil dan mitra dagang utama Amerika Latin, khususnya di sektor komoditas.

Kebijakan perdagangan yang berubah-ubah ini menimbulkan kekhawatiran tentang stabilitas rantai pasokan mineral penting Amerika Latin, khususnya untuk ekspor tembaga dan litium, yang sangat penting bagi upaya elektrifikasi dan transisi energi global. Kebijakan perdagangan AS baru-baru ini, termasuk pengenaan tarif 25% untuk impor baja dan aluminium yang berlaku efektif 12 Maret 2025, telah meningkatkan ketidakpastian di pasar komoditas. Sementara tarif ini saat ini menargetkan baja dan aluminium, strategi perdagangan pemerintah yang lebih luas, seperti penerapan tarif "timbal balik" pada negara-negara dengan kebijakan perdagangan proteksionis, berpotensi meluas ke sektor lain, termasuk mineral penting. Jika tarif ini diperluas atau tarif baru diperkenalkan, industri yang bergantung pada mineral Amerika Latin dapat menghadapi kenaikan biaya, kemacetan rantai pasokan, dan pergeseran investasi karena produsen mencari pasar ekspor alternatif di Eropa dan Asia.

Selain dampak ekonomi, kebijakan ini mempercepat pergeseran aliansi perdagangan global. Seiring negara-negara Amerika Latin mendiversifikasi perjanjian perdagangan dan mempererat hubungan dengan blok ekonomi lain, rantai pasokan global sedang disesuaikan untuk mengurangi risiko. Hal ini dapat memperkenalkan harga yang lebih kompetitif untuk komoditas di luar pasar AS, mengurangi ketergantungan Amerika Latin pada perdagangan AS sekaligus membentuk kembali arus investasi ke dalam ekstraksi sumber daya dan pembangunan infrastruktur.

Analis di EBC mencatat bahwa ketidakpastian tarif AS mendorong pelaku pasar untuk menilai kembali strategi mereka dalam terlibat dengan sektor mineral penting di Amerika Latin. Kemampuan kawasan untuk beradaptasi dengan pergeseran perdagangan ini, menarik investasi, dan membangun kemitraan jangka panjang baru akan menjadi kunci dalam menentukan ketahanan pasar komoditasnya.

Menavigasi Pergeseran Perdagangan dan Volatilitas Pasar di Amerika Latin

Saat dunia memulai perjalanan transformatif ini, peran Amerika Latin meluas melampaui ekstraksi sumber daya. Kawasan ini menghadapi tugas untuk memastikan bahwa praktik pertambangan selaras dengan standar lingkungan dan sosial, menjaga masyarakat lokal sekaligus berkontribusi pada pertumbuhan global. Pemerintah, pembuat kebijakan, dan perusahaan harus bekerja sama untuk menciptakan kerangka kerja yang mendorong pembangunan yang bertanggung jawab dan manfaat jangka panjang.

Keahlian EBC di pasar LATAM memastikan bahwa kliennya siap menghadapi kebijakan perdagangan yang terus berkembang, pergeseran rantai pasokan, dan volatilitas pasar. Dengan memantau secara ketat perkembangan geopolitik—seperti potensi tarif AS dan implikasinya terhadap pasar komoditas—EBC memberikan wawasan yang membantu investor menilai risiko, mengidentifikasi peluang, dan menyesuaikan strategi mereka.

Di tengah dunia yang penuh dengan kebijakan yang terus berubah dan siklus-siklus super yang baru muncul, EBC tetap menjadi mitra yang teguh dalam memahami lanskap komoditas yang terus berkembang dan peran penting Amerika Latin di dalamnya. Melalui akses ke valas, komoditas, indeks, dan saham AS yang terkait dengan pasar global, EBC memungkinkan investor untuk menavigasi pergeseran pasar dan menyesuaikan strategi mereka dengan kondisi perdagangan dan ekonomi yang terus berkembang.

