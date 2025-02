توسع "ASB Capital" حضورها في المنطقة بإطلاق أعمالها الاستراتيجية في مركز دبي المالي العالمي

من خلال خبراتها الإقليمية الواسعة وشراكاتها الاستراتيجية، تساهم الشركة في ربط أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالأسواق العالمية

انطلاقًا من إدراكنا العميق لاقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي وأسواقها الحيوية، صُممت الشركة خصيصًا لتلبية احتياجات زبائنها من استراتيجيات استثمارية مُتنوعة الأصول تُحقق أهدافهم المالية المتغيرة.” — رفيق النايض، العضو المنتدب لشركة ASB Capital

دبي, UNITED ARAB EMIRATES, February 18, 2025 / EINPresswire.com / -- أعلنت ASB Capital والتي تعمل برؤية واضحة في مجال إدارة الأصول، عن انطلاق أعمالها في مركز دبي المالي العالمي. بعد أن حصلت على الترخيص من قبل سلطة دبي للخدمات المالية وتطلق عملياتها بأصول تصل قيمتها إلى 4.5 مليار دولار حيث تعمل الشركة على تقديم مجموعة واسعة من الحلول في إدارة الثروات والأصول، بما في ذلك الأسواق العامة، والأسواق الخاصة، والخدمات المصرفية الاستثمارية.وبهذه المناسبة، قال السيد رفيق النايض، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك السلام والعضو المنتدب لشركة ASB Capital: " يعتبر هذا الإطلاق خطوة استراتيجية في رؤيتنا لوضع معيار جديد في مجال إدارة الثروات والأصول. حيث إنه مع سعي الأفراد من ذوي الملاءة المالية العالية، ومكاتب إدارة الأصول العائلية، والمؤسسات الاستثمارية في المنطقة إلى استراتيجيات استثمارية أكثر تنوعًا وتخصصًا، سواءً من خلال الوصول إلى أسواق دول مجلس التعاون الخليجي أو توسيع نطاق استثماراتهم العالمية، فإن ASB Capital تمتلك إمكانيات استثنائية تُمكّنها من تلبية هذه المتطلبات، وبفضل خبراتنا الواسعة والمتكاملة، سنساهم بإذن الله في ربط المستثمرين بالفرص الاستثمارية الإقليمية والعالمية، مما يجعلنا في وضع مثالي لتقديم حلول مُبتكرة تُحقق نموًا مُستدامًا وقيمة طويلة الأمد".وأضاف قائلاً: "انطلاقًا من إدراكنا العميق لاقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي وأسواقها الحيوية، صُممت الشركة خصيصًا لتلبية احتياجات زبائنها من استراتيجيات استثمارية مُتنوعة الأصول تُحقق أهدافهم المالية المتغيرة. و يعكس هذا الإطلاق التزامنا الراسخ بتأسيس منصة رائدة لإدارة الثروات تتسم بالثقة والاستقلالية، وتُحقق قيمة مضافة للمستثمرين على المستويين الإقليمي والعالمي، مستندةً إلى تاريخ بنك السلام العريق".تركز ASB Capital استراتيجياً على الربط بين أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والأسواق العالمية، مما يمنح المستثمرين فرصًا استثنائية لتعزيز نمو استثماراتهم في الأسواق الإقليمية والعالمية على حدٍ سواء. ومن خلال حلولها المبتكرة وشراكاتها الاستراتيجية العالمية، تمنح الشركة المستثمرين إمكانية الوصول إلى أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، مع الاستفادة في الوقت ذاته من فرص النمو الدولية الأوسع، مما يضمن نهجًا استثماريًا متنوعًا ومستقبليًا. وبفضل الموقع الاستراتيجي في مركز دبي المالي العالمي، تتمتع الشركة بقدرة فريدة على الاستفادة من الأسواق سريعة النمو، حيث توفر حلولاً متكاملة لإدارة الأصول والثروات تلبي الطلب العالمي المتزايد على الاستثمارات المستدامة.ومن جهته صرح السيد هشام جوهري، كبير المسؤولين التنفيذيين في الشركة : "يواصل مركز دبي المالي العالمي ترسيخ مكانته كمركز مالي رائد، مستقطبًا العديد من الشركات التي تدفع عجلة الابتكار والتواصل العالمي. ومن خلال إطلاقها في مركز دبي المالي العالمي، تعزز ASB Capital مكانتها كبوابة رئيسية لتدفقات رأس المال العالمية، حيث تربط المستثمرين الإقليميين بالأسواق الدولية. وستساهم خبرتها في الجمع بين المعرفة المحلية العميقة والامتداد العالمي في تطوير حلول استثمارية تحولية للمستثمرين المحليين والعالميين على حد سواء. نحن سعداء بالتزام ASB Capital بالمساهمة في رؤية مركز دبي المالي العالمي لصياغة مستقبل القطاع المالي".وتواصل الشركة تعزيز مكانتها الرائدة في السوق من خلال تعيين السيد هشام جوهري في منصب كبير المسؤولين التنفيذيين . يتمتع جوهري بخبرة تزيد عن 18 عاماً في مناصب قيادية في عدد من الشركات، منها Three Comma Capital و"الخير كابيتال" و"شعاع كابيتال"، ويمتلك سجلاً حافلاً في بناء وتطوير محافظ عالية الأداء وتقديم استراتيجيات استثمارية تركز على القيمة.وبدوره أوضح السيد هشام جوهري أنه من خلال الجمع بين خبرة الأسواق المتعددة والطموحات التنموية، تمثل ASB Capital مركزًا لربط الثروات في واحدة من أسرع الأسواق المالية نموًا في العالم. سواء كان التركيز على الحفاظ على الثروة على المدى الطويل، أو تحقيق نمو سريع، أو الاستثمار المستدام، فإن كل استراتيجية مصممة بدقة لتلبية الأهداف المحددة. يتميز خبراؤنا في إدارة الأصول بـ’تنسيق رأس المال‘، حيث يعملون باستمرار على تحسين استراتيجيات الثروة لمواكبة تطورات السوق والأهداف الشخصية. نحن ملتزمون بتقديم حلول مبتكرة ومخصصة تحقق قيمة مستدامة ونموًا مستدامًا".وبفضل الخبرة العميقة لفريق القيادة في الشركة، يتم تصميم استراتيجيات مُخصصة تتوافق مع الأهداف الاستراتيجية والشخصية للزبائن. كما تعتمد الشركة على أحدث التقنيات، مثل الذكاء الاصطناعي والتعلّم الآلي، لتحسين عمليات اتخاذ القرارات وإدارة المحافظ، ممّا يُؤدي إلى تحقيق نتائج بارزة وملموسة. كما أن الشراكات الاستراتيجية مع مؤسسات مالية عالمية بارزة، مثل DWS XTrackers State Street Global Advisors (SSGA) ، تسهم في تعزيز قدرة الشركة على تقديم حلول مبتكرة لإدارة المخاطر، بهدف تحقيق نمو مستدام.تقدم ASB Capital مجموعةً واسعة من الخدمات الاستثمارية بما في ذلك استراتيجياتها الخاصة في الأسواق العامة، مثل الأسهم العالمية، والصكوك، والصكوك عالية العائد، والصناديق المتداولة في البورصة (ETFs)، مع التركيز على القطاعات التحويلية. وأما الحلول المقدمة في الأسواق الخاصة، والتي تشمل الأسهم الخاصة، والعقارات، وصناديق الائتمان الخاصة، فهي مدعومة بتفويضات مخصصة تستفيد من الشراكات العالمية لتحقيق عوائد استثنائية. كما تتخصص وحدة الخدمات المصرفية الاستثمارية في الشركة في أسواق رأس المال للأسهم والديون، وعمليات الاندماج والاستحواذ، والترتيب المالي، مما يمكّن الزبائن من دفع عجلة النمو الاستراتيجي.نبذة عن ASB Capital:ASB Capital هي شركة متخصصة في مجال إدارة الأصول المُوجّهة، تسعى جاهدةً لتوفير حلول مخصصة في الثروات لزبائنها من الأفراد ذوي الملاءة المالية العالية، والمكاتب العائلية، والشركات، والمؤسسات. مع قاعدة راسخة تستند إلى إرث بنك السلام، تُقدّم الشركة مجموعة واسعة من الخدمات في الأسواق العامة والخاصة، والخدمات المصرفية الاستثمارية، وخدمات جمع رأس المال. ومع ترخيص سلطة دبي للخدمات المالية، تُكرّس الشركة جهودها لتقديم حلولٍ ماليةٍ قائمة على الأداء، تهدف إلى دفع عجلة النمو المستدام وتحقق قيمة طويلة الأمد.

