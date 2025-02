DESCUBRE TU VENTAJA EN EL TRADING CON AXI EN EL MONEY EXPO MÉXICO 2025

El bróker presentará su programa de asignación de capital, Axi Select, la colección del Manchester City y mucho más

SÍDNEY, Feb. 17, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- El reconocido bróker online de FX y CFD, Axi, ha anunciado su participación en el Money Expo México 2025, que se llevará a cabo los días 26 y 27 de febrero en el Centro Citibanamex.

Los asistentes al evento tendrán la oportunidad de conocer Axi Select, el innovador programa de asignación de capital de Axi diseñado para potenciar a los traders ambiciosos en su trayectoria de trading. Además, podrán conocer a traders de Axi Select que están en camino de alcanzar el hito de $1 millón de dólares en financiación. “Invitamos a todos los traders a visitar a nuestro equipo en el stand 14 y descubrir el futuro del trading con Axi”, comenta Greg Rubin, Head de Axi Select en Axi, quien añade: “Estamos entusiasmados por conectar con otros traders y mostrar los beneficios excepcionales de Axi Select. Nuestro programa ofrece cero tarifas de registro, financiación de capital de hasta $1,000,000 USD, la posibilidad de quedarse con hasta el 90% de las ganancias y herramientas avanzadas para maximizar el potencial de trading”.

Además, los visitantes podrán explorar los programas de Introducing Broker (IB) y Afiliados de Axi o conocer más sobre la sólida asociación del bróker con el Manchester City, actual campeón de la Premier League. La colección del Manchester City y las mascotas del club estarán en exhibición para que los asistentes puedan tomarse fotos y también tendrán la oportunidad de ganar increíbles premios, como camisetas autografiadas por los jugadores y otros artículos promocionales.

Axi mantiene una sólida asociación con el Manchester City FC de la Premier League, el Girona FC de LaLiga y el Esporte Clube Bahia de Brasil. En 2023, también anunció al internacional inglés John Stones como su Embajador de Marca. Más recientemente, el bróker fue reconocido con el premio "Innovador del Año" en el Dubai Forex Expo 2024 y nombrado "Firma de Trading Propietario Más Innovadora" por Finance Feeds.

El programa Axi Select solo está disponible para clientes de AxiTrader Limited. Los CFDs conllevan un alto riesgo de pérdida de inversión. En nuestras operaciones con usted, actuaremos como contraparte principal de todas sus posiciones. Este contenido no está disponible para residentes de AU, NZ, UE y UK. Para obtener más información, consulta nuestros Términos de servicio.

Acerca de Axi

Axi es una empresa global de trading en FX y CFD en línea, con miles de clientes en más de 100 países en todo el mundo. Axi ofrece CFDs para varias clases de activos, incluyendo Forex, Acciones, Oro, Petróleo, Café y más.

Para más información o comentarios adicionales de Axi, por favor contacta: mediaenquiries@axi.com

