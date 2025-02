Acronis utser Peter Graymon till ny Nordenchef

IT- och cybersäkerhetsledare för att driva Acronis tillväxt och stärka regionala partnerskap på den nordiska marknaden

STOCKHOLM, Feb. 17, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Acronis, en global ledare inom cybersäkerhet och dataskydd, är glada att meddela att Peter Graymon har utsetts till ny Nordenchef. I den här rollen kommer Graymon att leda det regionala teamet i arbetet med att främja affärstillväxt, stärka partner- och kundrelationer samt utöka Acronis närvaro på den nordiska marknaden.

”Jag är glad över att börja på Acronis i en tid av snabb innovation och tillväxt inom cybersäkerhet”, säger Graymon. ”Företagets banbrytande teknik och starka engagemang för sina partner gör det till en branschledare, och jag ser fram emot att arbeta med teamet för att skapa framgång på den nordiska marknaden.”

”Graymon har omfattande erfarenhet inom IT- och cybersäkerhetsbranschen, med ledarroller inom både partner- och leverantörsledet.” Innan han kom till Acronis var han regional försäljningschef på Barracuda Networks för Norden, där han spelade en nyckelroll i att skapa hållbar tillväxt under mer än åtta år. ”Dessförinnan tillbringade han 19 år på Atea i flera ledande befattningar, inklusive chef för ett lokalt Atea-kontor och partneransvarig med överblick över strategiska partnerskap med Microsoft och Citrix.”

”Norden är en strategisk region för Acronis, och Peters omfattande branscherfarenhet, ledaregenskaper och djupa förståelse för partnerekosystemet gör honom till det perfekta valet för att påskynda vår tillväxt på marknaden”, säger Ronan McCurtin, regionchef för Europa, Israel och Afrika på Acronis. ”Norden är en strategisk region för Acronis, och Peters omfattande branscherfarenhet, ledaregenskaper och djupa förståelse för partnerekosystemet gör honom till det perfekta valet för att påskynda vår tillväxt på marknaden”, säger Ronan McCurtin, regionchef för Europa, Israel och Afrika på Acronis.

Om Acronis

Acronis är ett globalt företag inom cyberskydd som tillhandahåller inbyggd integrerad cybersäkerhet, dataskydd och endpoint-hantering för leverantörer av hanterade tjänster (MSP:er), små och medelstora företag samt företags IT-avdelningar. Acronis lösningar är mycket effektiva och utformade för att identifiera, förebygga, upptäcka, svara, åtgärda och återställa från moderna cyberhot med minimal stilleståndstid, vilket säkerställer dataintegritet och affärskontinuitet. Acronis erbjuder den mest omfattande säkerhetslösningen på marknaden för MSP:er med sin unika förmåga att tillgodose behoven hos olika och distribuerade IT-miljöer.

Acronis är ett schweiziskt företag som grundades i Singapore 2003 och har 15 kontor över hela världen och anställda i över 50 länder. Acronis Cyber Protect finns på 26 språk i 150 länder och används av över 20 000 tjänsteleverantörer för att skydda över 750 000 företag. Läs mer på www.acronis.com.

