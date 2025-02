EBC Financial Group Analiza Presupuesto de India 2025: Fintech, IA y Política Comercial reforma el Panorama de inversión

Presupuesto de la Unión de India de 2025 presenta importantes reformas fiscales, inversiones en infraestructura y avances en fintech. EBC Financial Group analiza las perspectivas claves de inversión.

La propuesta de india 2025 acelera el aumento de la fintech y la IA pero enfrenta una brecha de inversión. EBC explora clave idea y implicación industrial.

MEXICO, February 17, 2025 /EINPresswire.com/ -- El Presupuesto de la Unión de la India de 2025 presenta medidas fiscales importantes destinadas a estimular el crecimiento económico y aumentar la confianza de los inversionistas. El presupuesto describe reformas tributarias sustanciales, un aumento del gasto en capital y medidas estratégicas en diversos sectores. Sin embargo, siguen existiendo desafíos como las incertidumbres comerciales globales y la gestión de la inflación, lo que obliga a los inversionistas y operadores a navegar con cuidado. EBC Financial Group (EBC) realiza un análisis profundo de estos desarrollos y de sus posibles impactos en el panorama financiero.

Revitalización de la Demanda del Consumidor a través de Reformas Tributarias

El presupuesto propone cambios importantes en el impuesto sobre la renta personal, incluyendo la exención del impuesto para ingresos de hasta ₹1,2 millón ($14.800) y la reducción de las tarifas impositivas para ingresos de hasta ₹2,4 millón. Se espera que estas medidas mejoren el ahorro familiar y fomenten un mayor gasto del consumidor, especialmente en sectores como bienes de consumo, inmobiliario y automotriz. Mientras esto ofrece una perspectiva optimista para estas industrias, las condiciones del mercado, la inflación y los factores económicos globales jugarán un papel en la determinación del alcance del crecimiento. Los analistas de EBC destacan que los inversionistas pueden observar cambios en la demanda y los ingresos corporativos en los sectores impulsados por el consumo como resultado de estas reformas tributarias.

Fomentando la Expansión Económica a través de Inversiones en Infraestructura

La ministra de Finanzas de la India, Nirmala Sitharaman, ha destinado ₹11,21 lakh crore ($132 billones) al gasto en capital (capex), centrándose en proyectos de infraestructura. Se espera que esta inversión a gran escala impulse el empleo y impulse a industrias relacionadas como la construcción, el transporte y la energía renovable. Si bien históricamente, este tipo de gasto ha tenido un efecto multiplicador positivo en el crecimiento económico, los inversionistas deben monitorear el desempeño sectorial a lo largo del tiempo para evaluar el impacto real. Según los analistas de EBC, las condiciones del mercado, la ejecución de políticas y los cambios económicos externos influirán en cómo las empresas de estos sectores se benefician del gasto anunciado.

Evolución de las Relaciones Comerciales entre EE. UU. e India y sus Impactos en el Mercado

Recientes conversaciones entre el presidente de EE. UU., Donald Trump, y el primer ministro de India, Narendra Modi, señalan un posible cambio en las relaciones comerciales bilaterales. La propuesta de Modi de reducir aranceles e incrementar las importaciones estadounidenses, incluyendo petróleo, gas y equipo militar, podría abrir nuevos caminos económicos, mientras que los aranceles recíprocos impuestos por EE. UU. pueden plantear desafíos para las exportaciones indias. Ambos líderes se han propuesto duplicar el comercio bilateral para 2030, un movimiento que podría impactar significativamente el sentimiento de los inversionistas y los flujos de capital transfronterizos. Sin embargo, los expertos del sector advierten que la imposición de aranceles recíprocos por parte de EE. UU., que podrían comenzar a entrar en vigor el 1 de Abril, podrá aumentar el costo de importar productos de alta tecnología, lo que podría influir en la trayectoria de desarrollo tecnológico e IA de India. Los inversionistas deben permanecer alerta sobre cómo estos cambios geopolíticos afectan los mercados financieros de India y las oportunidades específicas de cada sector.

Avanzando en las Fronteras de la Fintech y la Inteligencia Artificial (IA)

El Presupuesto de la India 2025 destaca el compromiso estratégico del gobierno de fortalecer su ecosistema de fintech y posicionar al país como líder global en servicios financieros impulsados por IA. Sin embargo, aunque estas medidas reflejan progreso, los analistas de EBC advierten que existe una importante brecha de inversión, especialmente en la investigación básica de IA.

Un aspecto destacado del presupuesto es el impulso del gobierno hacia la IA y la transformación digital. Al hablar en la Cumbre de Acción en IA de París, el primer ministro Narendra Modi reiteró la necesidad de marcos de IA de código abierto y de desarrollo sostenible, destacando el papel de la IA en la creación de empleos y el crecimiento económico. El presupuesto introduce incentivos fiscales y simplifica los procedimientos regulatorios para las startups de fintech, con el objetivo de acelerar la adopción de pagos digitales y la inclusión financiera.

A pesar de estos avances, los analistas del sector destacan que la inversión en IA de la India queda atrás en comparación con sus competidores globales, especialmente China. Si bien China cuenta con el 47% del talento de primer nivel en IA del mundo, la India solo representa el 5%, debido en gran medida a la migración de talento y a la limitada infraestructura de investigación profunda. El ascenso de DeepSeek de China, un disruptor de la IA que ha creado modelos fundamentales rentables que rivalizan con los de ChatGPT de OpenAI y Gemini de Google, señala la urgencia de que la India mejore sus capacidades en IA. Si bien las nuevas medidas arancelarias de EE. UU. pueden aumentar el costo de importar herramientas de IA e infraestructura de cómputo en la nube, este cambio presenta una oportunidad para que la India acelere la innovación doméstica en IA y construya un ecosistema tecnológico más autosuficiente. A medida que se ajustan las cadenas de suministro globales, los sectores de fintech e IA de la India podrían beneficiarse de un aumento de la inversión local, fomentando los avances nacionales y reduciendo las dependencias a largo plazo de la tecnología extranjera.

Alentadoramente, algunas empresas indias están comenzando a reconocer la necesidad de inversiones más profundas en IA, pero la transición sigue siendo lenta. Si bien las principales empresas de TI de la India se han centrado históricamente en servicios de subcontratación de bajo riesgo y altos márgenes, hay un impulso creciente hacia la transformación impulsada por IA. La asignación de 1,2 mil millones de dólares del gobierno a la Misión India AI marca un primer paso, pero sigue siendo modesta en comparación con los 24 mil millones de dólares destinados a subsidios para la manufactura. Para aprovechar el potencial de la IA, las asociaciones público - privadas más fuertes y el financiamiento dirigido serán cruciales para convertir a la India de un consumidor en un innovador global en tecnologías de IA.

A medida que evolucionan los panoramas de las finanzas digitales y la IA, los desarrollos regulatorios, la dinámica competitiva del mercado y la adopción por parte de los consumidores desempeñarán un papel crucial en la configuración de la trayectoria de este sector. Si bien la innovación en fintech presenta oportunidades promisorias, EBC destaca que la capacidad de la India para erigirse como una potencia en IA dependerá de cómo los formuladores de políticas y los líderes empresariales equilibren la necesidad de estabilidad económica inmediata con inversiones a largo plazo en tecnologías avanzadas.

Empoderando a los Inversores con Inteligencia de Mercado

A medida que los mercados globales abordan ciclos económicos complejos, EBC brinda a los inversionistas perspectivas de mercado y acceso a una amplia gama de soluciones de comercio. A través de la plataforma de comercio exclusiva de EBC, los operadores obtienen acceso a datos de mercado en tiempo real, herramientas de gestión de riesgos e instrumentos financieros diversificados para adaptarse a las condiciones económicas en evolución.

Si usted necesita obtener más información sobre las oportunidades y perspectivas del mercado global, visite

https://www.ebc.com/es/

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.