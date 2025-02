EBC Financial Group วิเคราะห์นโยบายการค้าสหรัฐ ที่ส่งผลกระทบต่อตลาดละตินอเมริกา

ทรัพยากรในละตินอเมริกาและนโยบายการค้ากำลังกำหนดตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ทั่วโลก โดย EBC Financial Group นำเสนอมุมมองสำคัญสำหรับนักลงทุน

นโยบายภาษีสหรัฐและความต้องการสำหรับลิเธียม ทองแดงที่เพิ่มขึ้น กำลังส่งผลต่อตลาดแร่ธาตุในละตินอเมริกา—EBC Financial Group นำเสนอมุมมองสำคัญในตลาด

MEXICO, February 17, 2025 /EINPresswire.com/ -- ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์กำลังเผชิญการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ภายใต้ความต้องการด้านพลังงานทดแทนและเทคโนโลยีที่ยั่งยืน ซึ่งกำลังก่อให้เกิด Super Cycle ครั้งใหม่ ที่แตกต่างจากการเติบโตในช่วง 2 ทศวรรษที่ผ่านมา ที่เคยได้รับแรงหนุนจากจีน และในรอบถัดไปจะมุ้งเน้นไปที่ตลาดแร่ธาตุสำคัญ เช่น ทองแดงและลิเธียม และเป็นหัวใจหลักในการขับเคลื่อนพลังงานไฟฟ้า ยานยนต์ไฟฟ้า และปัญญาประดิษฐ์ (AI)

ทวีปละตินอเมริกา เป็นแหล่งแร่ธาตุสำคัญขนาดใหญ่ที่สุดในโลก และกำลังก้าวขึ้นเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ โดย EBC Financial Group (EBC) บริษัทที่ให้บริการด้านการเงิน ได้วิเคราะห์และให้ข้อมูลกับนักลงทุน เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ รวมถึงบทบาทสำคัญของละตินอเมริกาในห่วงโซ่อุปทานแร่ธาตุสำคัญ

แร่ธาตุสำคัญในละตินอเมริกา: ความต้องการทองแดงและลิเธียมอาจเปลี่ยนตลาดโลก

การคาดการณ์จากผู้นำด้านอุตสาหกรรม IEA ชี้ว่า ความต้องการแร่ธาตุจะเพิ่มสูงขึ้น โดยทองแดง คาดว่าจะมีความต้องการเพิ่มขึ้น 50% ภายในปี 2040 เนื่องจากมีความสำคัญต่อโครงข่ายพลังงานทดแทน ในช่วงเวลาเดียวกัน ความต้องการลิเธียมอาจเติบโตถึง 7 เท่า เพราะวัสดุเหล่านี้มีบทบาทสำคัญในการผลิตแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้า แผงโซลาร์เซลล์ และกังหันลม ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงยุคของการเปลี่ยนผ่านพลังงาน

เนื่องจาก ทวีปละตินอเมริกามีแหล่งแร่ธาตุสำคัญและอุดมสมบูรณ์ ทำให้ภูมิภาคนี้กลายเป็นศูนย์กลางของตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ โดยประเทศชิลีและเปรูเป็นผู้นำการผลิตทองแดงระดับโลก ขณะที่อาร์เจนตินาและโบลิเวียมีแหล่งลิเธียมที่สำคัญ ซึ่งรู้จักกันในนาม “Lithium Triangle (สามเหลี่ยมลิเธียม)”

ภูมิภาคละตินอเมริกากำลังกลายเป็นศูนย์กลางสำคัญในการเปลี่ยนผ่านพลังงานโลก โดยบริษัทเหมืองแร่ได้ใช้ประโยชน์จากแหล่งทรัพยากรในการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การลงทุน ซึ่งไม่เพียงแต่จะเปิดโอกาสในการเติบโตทางเศรษฐกิจเท่านั้น แต่ยังเสริมสร้างพันธมิตรระดับโลก นักวิเคราะห์ EBC ชี้ว่า กระแสการลงทุนเหล่านี้กำลังเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์เศรษฐกิจของละตินอเมริกา และส่งผลต่อห่วงโซ่อุปทานและความสัมพันธ์ทางการค้าระดับโลก ขณะเดียวกัน รัฐบาลในภูมิภาคนี้กำลังสร้างกฎระเบียบและโครงสร้างพื้นฐานใหม่ เพื่อสนับสนุนการสกัดและการส่งออกแร่ธาตุสำคัญ ซึ่งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องควรติดตามการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่อาจส่งผลกระทบต่อการจัดหาวัสดุ และการเปลี่ยนแปลงราคาของแร่ธาตุในระยะยาว

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากนโยบายภาษีต่อละตินอเมริกาและอุตสาหกรรมของสหรัฐ

นโยบายการค้าภายใต้การบริหารของประธานาธิบดี โดนัล ทรัมป์ ได้สร้างความไม่แน่นอนให้กับตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ โดยเฉพาะการกำหนดภาษีใหม่ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของหลายประเทศในละตินอเมริกา เช่น สหรัฐฯ ได้กำหนดภาษี 25% สำหรับการนำเข้าสินค้าจากโคลอมเบีย หลังจากที่ประเทศดังกล่าวปฏิเสธการรับผู้ลี้ภัยที่ถูกขับไล่จากสหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม หลังจากการเจรจา โคลอมเบียได้ตกลงที่จะรับผู้ลี้ภัยดังกล่าว ทำให้การเก็บภาษีถูกยกเลิก

ในขณะเดียวกัน การบริหารของทรัมป์ได้ประกาศกำหนดภาษี 25% สำหรับการนำเข้าจากแคนาดาและเม็กซิโก โดยมีสาเหตุจากความกังวลเกี่ยวกับการอพยพและความไม่สมดุลของการค้า อย่างไรก็ตาม การเก็บภาษีเหล่านี้ถูกเลื่อนออกไป ซึ่งสร้างความไม่แน่นอนให้กับภาคอุตสาหกรรมเกี่ยวกับผลกระทบจากการเพิ่มต้นทุนและความเสี่ยงจากการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทาน นอกจากนี้ยังมีแผนที่รัฐบาลจะใช้ภาษี "ตอบโต้" กับประเทศที่กำหนดภาษีสินค้าของสหรัฐฯ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อบราซิลและประเทศคู่ค้าสำคัญในละตินอเมริกา โดยเฉพาะในภาคสินค้าสินค้าโภคภัณฑ์

นโยบายของสหรัฐฯ ล่าสุดสร้างความกังวลเกี่ยวกับเสถียรภาพของห่วงโซ่อุปทานแร่ธาตุในละตินอเมริกา โดยเฉพาะในด้านการส่งออกทองแดงและลิเธียม ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการพลักดันการเปลี่ยนผ่านพลังงาน ซึ่งนโยบายภาษี 25% ของการนำเข้าเหล็กและอลูมิเนียมที่จะมีผลในวันที่ 12 มีนาคม 2025 ทำให้เกิดความไม่แน่นอนในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ แม้ว่าภาษีดังกล่าวจะมุ่งเน้นไปที่เหล็กและอลูมิเนียม แต่กลยุทธ์การค้าระยะยาวของสหรัฐฯ อาจขยายไปยังแร่ธาตุต่างๆ หากนโยบายภาษีใหม่เกิดขึ้นจริง ภาคอุตสาหกรรมที่พึ่งพาแร่ธาตุจากละตินอเมริกาอาจเผชิญกับต้นทุนที่สูงขึ้น การขัดขวางในห่วงโซ่อุปทาน และผู้ผลิตอาจหาตลาดส่งออกใหม่ในยุโรปและเอเชีย

นอกจากผลกระทบทางเศรษฐกิจ นโยบายเหล่านี้กำลังปรับเปลี่ยนพันธมิตรการค้าระหว่างประเทศ ขณะที่ประเทศในละตินอเมริกาหันไปทำข้อตกลงการค้าที่หลากหลายและเสริมสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มเศรษฐกิจอื่นๆ ซึ่งจะส่งผลให้ห่วงโซ่อุปทานทั่วโลกได้รับการปรับโครงสร้างใหม่เพื่อลดความเสี่ยง การตั้งราคาสินค้าโภคภัณฑ์ในภูมิภาคอื่น ๆ จะช่วยลดการพึ่งพาการค้าของละตินอเมริกากับสหรัฐฯ และอาจมีผลกระทบต่อการไหลเวียนของการลงทุนในภาคการสกัดและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

นักวิเคราะห์จาก EBC ชี้ว่า ความไม่แน่นอนของนโยบายภาษีสหรัฐฯ กำลังผลักดันให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบต้องทบทวนกลยุทธ์การลงทุนกับแร่ธาตุสำคัญในละตินอเมริกา ซึ่งการเปลี่ยนแปลงทางการค้า การดึงดูดการลงทุน และการสร้างพันธมิตรระยะยาวใหม่ จะเป็นปัจจัยสำคัญในการกำหนดความสามารถของตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ในภูมิภาคนี้

การปรับตัวต่อและความผันผวนของตลาดละตินอเมริกา

ในขณะที่โลกกำลังก้าวเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ ละตินอเมริกากำลังขยายบทบาทใหม่ ให้เป็นมากกว่าการเป็นแหล่งสกัดทรัพยากร โดยได้ดำเนินการทำเหมืองแร่ให้สอดคล้องกับมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม เพื่อให้มั่นใจว่าชุมชนท้องถิ่นได้รับการปกป้อง ในขณะเดียวกัน รัฐบาล ผู้กำหนดนโยบาย และภาคธุรกิจต้องร่วมมือกันเพื่อสร้างกรอบการพัฒนาที่ยั่งยืนในระยะยาว

ความเชี่ยวชาญของ EBC ในตลาดละตินอเมริกาได้ช่วยให้นักลงทุนรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของนโยบายการค้า การปรับตัวของห่วงโซ่อุปทาน และความผันผวนของตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการติดตามความเคลื่อนไหวทางภูมิรัฐศาสตร์อย่างใกล้ชิด เช่น ภาษีของสหรัฐฯ รวมถึงผลกระทบที่จะเกิดต่อตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ EBC ได้มอบข้อมูลเชิงลึกเพื่อให้นักลงทุนสามารถประเมินความเสี่ยง ค้นหาโอกาส และปรับกลยุทธ์ตามสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เนื่องจากนโยบายการค้าและ Super Cycle รอบใหม่กำลังจะเกิดขึ้น EBC กลุ่มการเงินที่ค่อยให้การช่วยเหลือเหล่านักลงทุน ได้ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ เพื่อให้เข้าใจภาพรวมของตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ พร้อมทั้งบทบาทของละตินอเมริกา ด้วยการเข้าถึงข้อมูลจากตลาดแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ สินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนี และหุ้น ที่เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลก EBC หวังว่าข้อมูลเหล่านี้จะช่วยให้นักลงทุนรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของตลาดและสภาวะเศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

###

เกี่ยวกับ EBC Financial Group

EBC Financial Group (EBC) ก่อตั้งขึ้น ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ มีชื่อเสียงในด้านบริการทางการเงินแบบครบวงจร รวมถึงเป็นนายหน้าทางการเงิน การจัดการสินทรัพย์และจัดการโซลูชันการลงทุนที่ครอบคลุม มีการกระจายสำนักงานประจำการในศูนย์กลาง ทางการเงินที่โดดเด่นทั่วทุกภูมิภาค เช่น ลอนดอน ซิดนีย์ ฮ่องกง โตเกียว สิงคโปร์ หมู่เกาะเคย์แมน กรุงเทพฯ ลีมาสซอล เป็นต้น EBC ให้ความสำคัญกับผู้ใช้บริการที่หลากหลาย รวมถึงระดับสถาบันทั่วโลก EBC ให้ความสำคัญกับนักลงทุนทั้งรายย่อย มืออาชีพ และสถาบัน นอกจากนี้ยังมอบโอกาสการลงทุนในตลาดต่างประเทศและผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น ฟอเร็กซ์, สินค้าโภคภัณฑ์, หุ้น หรือดัชนีจากทั่วโลก

EBC ได้รับรางวัลมากมายและเป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรมการเงิน เราภูมิใจที่ยึดมั่นในมาตรฐานทางจริยธรรมและการกำกับดูแลระหว่าง ประเทศแบบสูงสุด EBC Financial Group (UK) Limited ได้รับการควบคุมโดย Financial Conduct Authority (FCA) ของสหราชอาณาจักร EBC Financial Group (Cayman) Limited ได้รับการควบคุมโดย Cayman Islands Monetary Authority (CIMA) ของหมู่เกาะเคย์แมนและ EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd ได้รับการควบคุมโดย Australia's Securities and Investments Commission (ASIC) ของออสเตรเลีย

จุดแข็งของ EBC Group คือผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์มากกว่า 30 ปีในสถาบันการเงิน โดยผ่านการรับมือกับวงจรเศรษฐกิจที่สำคัญต่างๆตั้งแต่ข้อตกลงพลาซ่าจนถึงวิกฤตฟรังก์สวิสในปี 2015 ได้อย่างชำนาญ EBC ส่งเสริมวัฒนธรรมที่ความซื่อสัตย์ การเคารพ และความปลอดภัยของสินทรัพย์ลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรก เพื่อให้มั่นใจว่า ทุกการมีส่วนร่วมของนักลงทุนจะได้รับการดูแลใส่ใจอย่างสูงสุด

EBC เป็นพันธมิตรในด้านการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอย่างเป็นทางการของสโมสรฟุตบอลบาร์เซโลนา (FC Barcelona) ซึ่งนำเสนอบริการเฉพาะทางในภูมิภาคต่างๆ เช่น เอเชีย, ละตินอเมริกา, ตะวันออกกลางแอฟริกา และโอเชียเนีย เป็นต้น นอกจากนี้ EBC ยังเป็นพันธมิตรในโครงการ United to Beat Malaria แคมเปญของมูลนิธิองค์การสหประชาชาติ โดยมีเป้าหมายเพื่อปรับปรุงคุณภาพด้านสุขภาพของประชากรทั่วโลกเริ่มดำเนินกิจกร

https://www.ebc.com/

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.