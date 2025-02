EBC Financial Group、米国の貿易政策と中南米の重要鉱物市場の関係について分析

当社は、米国の関税とリチウム、銅の需要増が中南米諸国の重要鉱物市場に与える影響について分析を行いその結果を公表しました。

MEXICO, February 17, 2025 /EINPresswire.com/ -- 再生可能なエネルギー・インフラと持続可能なテクノロジーの需要増に伴い、世界のコモディティ市場が急速に変化しています。過去20年間の中国主導のブームとは異なり、電動化、電気自動車、人工知能のような先端技術の開発に不可欠な銅やリチウムのような重要鉱物が中心となります。

ラテンアメリカはこれら資源の埋蔵量が最も多いため、この移行期の最前線となっています。EBC Financial Group(以下、当社)は、ラテンアメリカが鉱物資源のサプライチェーンとしての役割の拡大や、コモディティ需要の変化が投資家に与える影響を見極めるための市場分析を行いました。

中南米の重要鉱物ブーム:銅とリチウムの需要増が世界市場を再構築

国際エネルギー機関(IEA)を含む各業界団体は2040年までに重要鉱物の需要が急増すると予測しています。再生可能エネルギー・グリッドやデータセンターの増設に不可欠な銅は、同年までに需要が50%増加、リチウムの需要は7倍に増加すると予測されています。これらの材料は、電気自動車用バッテリー、ソーラーパネル、風力タービンの製造に不可欠です。

ラテンアメリカには重要な鉱物が豊富に埋蔵されています。例えば、チリやペルーは世界の銅生産をリードし、アルゼンチンやボリビアはリチウム・トライアングルと呼ばれる大規模なリチウム埋蔵量を有しています。

したがって、この地域は世界のエネルギー転換目標を達成するための中心的な役割を担っているといえます。各鉱業会社は豊富な埋蔵資源を利用するための投資シフトを始めており、経済成長とグローバル・パートナーシップの機会を育んでいます。当社のアナリストは、このような投資の流れは、ラテンアメリカの経済情勢を再構築し、世界のサプライチェーンや貿易関係にも影響を及ぼしていると指摘しています。各国政府が重要鉱物の採掘と輸出を支援するための新たな規制やインフラ・プロジェクトを導入する中、業界関係者は、長期的な供給の安定性と価格決定力に影響を及ぼしかねない政策転換を注視しています。

米国の関税がアメリカ大陸の産業に与える潜在的な影響

トランプ政権下の貿易政策により、新たな関税措置が中南米の複数国の経済に影響を及ぼすなど、国際情勢の不透明感が高まっています。特に注目すべき点として、米国が当初、コロンビアが米国の強制送還便の受け入れを拒否したことを受けて、コロンビアからの輸入品に25%の関税を課したことがあげられます。その後の交渉により、コロンビアが強制送還された移民の受け入れに合意したため、この関税は一時停止されました。

トランプ政権は同時に、移民と貿易不均衡への懸念を理由に、カナダとメキシコからの輸入品に25%の関税を課すと発表しました。同政権はさらに、米国製品に関税を課している国に対して「相互」関税を実施するとしており、この動きはブラジルや中南米の主要貿易相手国、特にコモディティ部門に影響を与える可能性があります。

このような貿易政策の変化は、ラテンアメリカの重要鉱物サプライチェーンの安定性に懸念をもたらしています。2025年3月12日から鉄鋼とアルミニウムの輸入に25%の関税を課すことを発表するなど、最近の米国の貿易政策は市場の不透明感を高めています。これらの関税は現在、鉄鋼とアルミニウムを対象としていますが、保護貿易政策をとる国に対する「相互」関税の実施など、重要鉱物を含む他のセクターに拡大する可能性があります。これらの関税が拡大されたり、新たな関税が導入されたりした場合、ラテンアメリカの鉱物に依存している産業は、生産者が欧州やアジアに代替の輸出市場を求めるため、コストの上昇、サプライチェーンの停滞、投資の転換に直面する可能性があります。

中南米の貿易転換と市場変動への対応

ラテンアメリカの役割は資源採掘にとどまりません。この地域は、採掘の慣行が環境・社会基準に合致し、地域社会を保護しながら世界的な成長に貢献するという課題に直面しています。政府、政策立案者、企業は協力して、責任ある開発と長期的な利益を促進する枠組みを構築する必要があります。

中南米市場に関する当社の経験・知識は、投資家が進化し続ける貿易政策、サプライチェーンの転換、市場の変動に対応できるよう、十分な準備を整えています。当社は、米国の潜在的な関税政策やコモディティ市場への影響など、地政学的動向を注意深く監視し、投資家がリスクを評価し、機会を特定し、それに応じて戦略を調整するのに役立つ分析を提供しています。

当社は貿易政策が目まぐるしく変化する世界を俯瞰できる見解を提供しています。特に、進化しつつあるコモディティ市場とラテンアメリカの重要な役割を理解する上で、堅実なパートナーであります。当社の分析を通じて、投資家が市場の変化を把握し、貿易・経済状況の変化に合わせて戦略を調整することを可能にします。

