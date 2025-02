レダーテック (LeddarTech)、LeddarVision ADASソリューションにおける初のOEM設計受注を発表

LeddarVisionが、世界有数の商用車メーカーにより2028年モデル車両向けに採用され、プロジェクトが即時開始

カナダ・ケベックシティ発, Feb. 17, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- レダーテック・ホールディングス (LeddarTech® Holdings Inc.) (「レダーテック」) (NASDAQ: LDTC) は本日、大きな節目となる発表を行った。特許取得済みの革新的なAIベースの低レベルセンサーフュージョンおよび認識ソフトウェア技術LeddarVision™を提供する自動車ソフトウェア企業である同社は、世界有数の商用車OEM (完成車メーカー) の先進運転支援システム (ADAS) プログラム向けに、2028年モデル車両のフュージョンおよび認識ソフトウェアサプライヤーとして選定された。

現在市場に出ている主要なソリューションを顧客が包括的に評価した結果、LeddarVisionがこの主流商用車プラットフォーム向けに採用された。 LeddarVisionは、カメラとレーダーを組み合わせたマルチモーダルセンサーシステムにおいて優れた性能と効率性を発揮し、さまざまな車両モデルやセンサー構成に対応できる拡張性が評価された。 この設計受注に伴うレダーテックの収益は、2025年にエンジニアリングサービスとして発生し、2027年後半には車両ごとのロイヤルティ収益が見込まれている。 プロジェクト作業は即時開始される予定だが、最終契約の締結が前提となっている。

「この受注は、テキサス・インスツルメンツ (Texas Instruments) との最近発表された協業およびライセンス契約に続くものであり、これには約1,000万米ドル (約15億2,328万円) の前払いロイヤルティが含まれています。 これらの進展は、レダーテックが先駆けとなった低レベルフュージョンへの業界の移行を示しており、コスト効率の高いL2/L2+ ADASの商用車および乗用車への導入を可能にするとともに、マルチモーダル低レベルフュージョンおよび認識ソフトウェア分野における当社のリーダーシップを証明するものです」と、レダーテックの社長兼CEOであるフランツ・サンテルミー (Frantz Saintellemy) は述べている。 「これらの成果は、当社の事業が勢いを増していることを示しています」。

レダーテックのLeddarVisionプラットフォームは、ドライバーの安全性を向上させるとともに、より高度な自動運転を可能にする環境モデルを提供する。 最先端のAIとセンサーフュージョン技術を活用することで、レダーテックは自動車OEMが高まる業界の安全基準を満たしながら、より高度なADAS機能に対する消費者の要求に対応できるよう支援している。

レダーテックについて

2007年に設立され、ケベックシティに本社を置き、モントリオールとイスラエルのテルアビブに研究開発センターを構える世界的なソフトウェア会社であるレダーテックは、ADASおよび自動運転 (AD) アプリケーションの導入を可能にする、包括的なAIベースの低レベル・センサー・フュージョンおよび認識ソフトウェア・ソリューションを開発および提供している。 レダーテックの自動車グレードのソフトウェアは、高度なAIおよびコンピューター・ビジョン・アルゴリズムを適用して環境の正確な3Dモデルを生成し、より適切な意思決定とより安全なナビゲーションを実現する。 この高性能、スケーラブル、費用対効果の高い技術は、自動車およびオフロード車ADASソリューションを効率的に実装するために、OEMおよびティア1~2サプライヤーによって利用可能になっている。

同社は、複数のリモートセンシングの技術革新を行っており、170件以上の特許出願 (87件取得済み) を行っており、ADAS、AD、駐車機能を強化している。 車両周辺の認識を向上させることは、グローバルモビリティをより安全、効率的、持続可能、手頃な価格にするために不可欠であり、これが、レダーテックのセンサーフュージョンおよび認識ソフトウェアソリューションが最も広く採用されるように努める原動力となっている。

レダーテックに関する追加情報は、以下からアクセス可能。www.leddartech.com、LinkedIn、Twitter (X)、Facebook、YouTube。

将来の見通しに関する記述

本プレスリリースに含まれる特定の記述は、1995年米国民事証券訴訟改革法、1933年証券法第27A条 (改正を含む) および1934年証券取引法第21E条 (改正を含む) の意味における将来の見通しに関する記述とみなされる場合があり (これらの将来の見通しに関する記述には、適用されるカナダの証券法の意味における将来の見通しに関する記述および将来の見通しに関する情報も含まれる)、これには、前述のOEMによるレダーテックの選定に関する記述、レダーテックの予想される戦略、将来の事業、見通し、目的、財務予測、およびその他の財務指標に関する記述が含まれるが、これらに限定されない。 将来の見通しに関する記述には、一般に、本質的に予測的であり、将来の事象や状況に依存し、または言及する記述が含まれ、特に「かもしれない」、「予定である」、「はず」、「だろう」、「期待する」、「予想する」、「計画する」、「可能性が高い」、「信じる」、「予測する」、「予期する」、「つもり」およびその他の類似の表現などの語が含まれている。 過去の事実についての記述でないものは、将来の見通しに関する記述である。 将来の見通しに関する記述は、現在の信念と仮定に基づくものであり、リスクと不確実性を伴い、将来の業績を保証するものではない。 実際の結果は、さまざまな要因の結果として、将来の見通しに関する記述に含まれる内容と大幅に異なる可能性がある。これらの要因には、(i) レダーテックと前述のOEMが最終契約の条件に合意できないリスク、(ii) 当該OEMからの将来の注文量 (該当する場合)、想定される注文からの実際の収益、および収益発生時期 (該当する場合)、(iii) レダーテックの最近の事業統合による想定利益が実現しない可能性、(iv) 企業結合に関連する株主訴訟、その他の和解または調査により、多額の防御費用、補償義務、責任が発生するリスク、(v) 一般的な経済状況および/または業界特有の状況の変化、(vi) レダーテックの事業に損害を与える可能性のある企業結合による混乱の可能性、(vii) レダーテックが主要な人材を維持し、引き付け、採用する能力、(viii) 顧客、従業員、サプライヤー、その他の当事者との関係に対する潜在的な悪影響または変化、(ix) レダーテックの財務実績に影響を与える可能性のある企業結合後の既存のビジネス関係の変化を含む、潜在的なビジネスの不確実性、(x) 法律、規制および経済の動向、(xi) テロ行為、戦争または敵対行為の勃発または激化、疫病、パンデミックまたは疾病の発生 (新型コロナウイルス感染症を (COVID-19) 含む) を含むがこれらに限定されない、壊滅的な出来事の予測不可能性および重大性、ならびに前述の要因のいずれかに対する経営陣の対応、(xii) 資本および資金調達へのアクセス、ならびにレダーテックの債務契約の遵守能力、(xiii) レダーテックがビジネスモデルを実行し、設計受注を獲得し、実質的な収益を創出する能力、(xiv) レダーテックが米国証券取引委員会 (SEC) に提出する報告書に随時記述されるその他のリスク要因 (2024年9月30日終了会計年度のForm 20-Fによるレダーテックの年次報告書に含まれるリスク要因を含む) が含まれるが、これらに限定されない。 前述の重要な要因は一部に過ぎない。 適用法で義務付けられている場合を除き、レダーテックは、新しい情報、将来の出来事、その他の結果にかかわらず、将来の見通しに関する記述を修正または更新する義務、またはその他の将来の見通しに関する記述を行う義務を負わない。

問い合わせ先:

クリス・スチュワート (Chris Stewart)、最高財務責任者 (CFO)、レダーテック・ホールディングス

電話:+ 1-514-427-0858, chris.stewart@leddartech.com

Leddar、LeddarTech、LeddarVision、LeddarSP、VAYADrive、VayaVisionおよび関連ロゴは、LeddarTech Inc.およびその子会社の商標または登録商標である。 その他すべてのブランド、製品名、およびマークは、それぞれの所有者の製品またはサービスを識別するために使用される商標または登録商標である場合がある。

LeddarTech Holdings Inc.は、NASDAQにティッカーシンボル「LDTC」で上場されている公開会社である。

