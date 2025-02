ビットゲット (Bitget)、ブルガリアで仮想資産サービスプロバイダーライセンスを取得し、EU拡大計画と整合

セイシェル・ビクトリア発, Feb. 17, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 大手暗号通貨取引所およびWeb3企業であるビットゲットは、ブルガリア国税庁から仮想資産サービスプロバイダー (VASP) ライセンスを取得した。 正式なライセンス取得により、ビットゲットはブルガリア国内で、取引所運営、取引、送金、カストディ、仮想資産の公募、ウォレットサービスを含む包括的な仮想通貨サービスを提供できるようになった。 これは、ビットゲットが欧州連合の暗号資産市場規制 (MiCA) ライセンスの取得を目指す広範な計画と一致しており、同地域における基盤強化につながる。

ブルガリアでのVASPライセンス取得は、ビットゲットの欧州連合全域における戦略的拡大と一致している。 同社は、欧州全域に統一された仮想資産の規制環境を確立することを目的としたEUのMiCA枠組みに準拠するため、積極的に準備を進めている。

ビットゲットの最高法務責任者 (CLO) であるホン・ン (Hon Ng) は以下のように述べている。「ブルガリアでのVASPライセンスの取得成功は、欧州連合全域のユーザーにサービスを提供するためのビットゲットの拡大戦略の一環です」。 「EUがMiCAのような規制枠組みを先導し続ける中、当社はコンプライアンスを維持しながら、この地域における持続可能な成長とイノベーションの大きな可能性を見出しています。 ブルガリアは、当社の欧州展開における戦略的なゲートウェイとして機能し、仮想通貨に友好的なエコシステムがその普及を加速させる機会を提供します」。

同氏はさらに以下のように付け加えた。「2025年には、世界各国の規制当局と連携しながら、ビットゲットのグローバルな規制対応をさらに拡大していくことを楽しみにしています。 当社は、事業を展開するすべての法域でコンプライアンス基準を満たすことに注力しており、創業当初からコンプライアンス・プログラムへの投資を続けてきました。 当社のアプローチは、ユーザーの信頼を高め、市場の健全性を確保すると同時に、デジタル資産の世界的な普及を促進し、さらに、世界中で新たに制定される規制に事業を適合させることで、長期的かつ持続可能な成長を実現すると信じています」。

ビットゲットは、規制遵守を将来の成功に不可欠な要素と見なしており、ポーランド、イタリア、リトアニア、英国、そして今回のブルガリアなどの主要市場で認可を取得していることが、その姿勢を示している。

ブルガリアでのVASPライセンスの取得により、ビットゲットはこの地域のデジタル資産ユーザーのニーズに応える幅広いサービスを提供するための規制上の承認を得た。 これらのサービスには、暗号資産と法定通貨のシームレスな変換を可能にする暗号資産の交換、つまり、効率的かつ安全な取引を促進する暗号資産の取引および送金、そしてユーザー資産の保護を強化するための強固な枠組みを提供するカストディサービスが含まれる。 さらに、このライセンスにより、暗号資産の公募が可能となり、革新的なトークンの発行や新たな機会の創出が支援される。

直近の3ヵ月間のみにおいても、ビットゲットは主要なライセンス取得および事業拡大に関する重要な発表を行っている。 同社は、エルサルバドルにおけるBSPライセンスの取得、英国におけるデジタル資産サービス提供の承認を得るとともに、ベトナム拠点の取引所BitEXCの規制準拠のもとでの運営を実現している。 最近、フォーブス (Forbes) はビットゲットを世界で最も信頼できる取引所の一つとして評価しており、ブルガリアにおけるVASPライセンスの取得により、ビットゲットはこの分野で着実に重要な進展を遂げている。 同社は、ユーザー資産とデータの保護を最優先としつつ、商品がすべての規制要件を満たすよう、欧州の規制当局と緊密に連携する計画である。

ビットゲットについて

2018年に設立されたビットゲットは、世界をリードする暗号通貨取引所およびWeb3企業である。 150以上の国と地域で1億人以上のユーザーにサービスを提供しているビットゲット取引所は、ビットコイン価格、イーサリアム価格、その他の暗号通貨価格へのリアルタイムアクセスを提供しながら、先駆的なコピー取引機能やその他の取引ソリューションにより、ユーザーがより賢く取引できるよう支援することに尽力している。 以前はビットキープ (BitKeep) として知られていたビットゲット・ウォレット (Bitget Wallet) は、ウォレット機能、スワップ、NFTマーケットプレイス、DAppブラウザーなどを含む包括的なWeb3ソリューションと機能の数々を提供する世界クラスのマルチチェーン暗号ウォレットである。

ビットゲットは、東アジア、東南アジア、ラテンアメリカにおける世界トップのプロサッカーリーグLALIGAの公式クリプトパートナーであること、トルコ代表アスリートのブセ・トスン・チャブショウル (Buse Tosun Çavuşoğlu) (レスリング世界チャンピオン)、サメット・ギュミュシュ (Samet Gümüş) (ボクシング金メダリスト)、イルキン・アイドゥン (Ilkin Aydin) (バレーボール代表チーム) のグローバルパートナーとしての役割など、戦略的パートナーシップを通じて暗号の採用を推進する最前線に立っており、世界中のコミュニティが暗号通貨の未来を受け入れるよう促している。

詳しくは、次のサイトを参照されたい:ウェブサイト | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | ビットゲット・ウォレット

報道関係者向けの問い合わせ先:media@bitget.com

リスク警告:デジタル資産の価格は変動し、価格変動が生じる可能性がある。 失っても構わない金額のみ投資されたい。 投資額は影響を受ける可能性があり、財務目標を達成できない、あるいは投資元金を回収できない可能性がある。 常に独立した財務アドバイスを求め、ご自身の財務経験と財務状況を考慮されたい。 過去のパフォーマンスは、将来のパフォーマンスの信頼できる尺度ではない。 ビットゲットは、お客様が被る可能性のある損失について責任を負わないものとする。 ここに記載されている内容は、財務アドバイスと解釈されるものではない。

