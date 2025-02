Bitget קיבלה רישיון ספקית שירותי נכסים וירטואליים בבולגריה המותאם לתוכניות ההתרחבות שלה לאיחוד האירופי

ויקטוריה, איי סיישל, Feb. 17, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

Bitget, הבורסה המובילה למטבעות קריפטוגרפים וחברת ה-Web3, קיבלה רישיון ספקית שירותי נכסים וירטואליים (VASP) מסוכנות ההכנסות הלאומית של בולגריה. הרישיון הרשמי מאפשר כעת ל-Bitget להציע חבילה מקיפה של שירותים קריפטוגרפים בבולגריה, כולל החלפה, מסחר, העברה, משמורת והנפקה ציבורית של נכסים קריפטוגרפים, כמו גם שירותי ארנק. מהלך זה עולה בקנה אחד עם התוכניות הרחבות יותר של Bitget להשגת הרישיון Markets in Crypto-Assets (MiCA) של האיחוד האירופי, מה שיחזק את דריסת הרגל שלה באזור.

רישיון ה-VASP בבולגריה מותאם להתרחבות האסטרטגית של Bitget ברחבי האיחוד האירופי. החברה נערכת באופן אקטיבי לעמידה במסגרת MiCA של האיחוד האירופי, השואפת ליצור סביבה רגולטורית מאוחדת לנכסי קריפטו ברחבי האזור.

"האישור המוצלח של רישיון ה-VASP בבולגריה הוא חלק מאסטרטגיית ההתרחבות של Bitget, לשרת משתמשים ברחבי האיחוד האירופי", אמר הון נג (Hon Ng), המנהל המשפטי הראשי של Bitget. "כשהאיחוד האירופי ממשיך להוביל עם מסגרות רגולטוריות כמו MiCA, אנו רואים פוטנציאל חזק לצמיחה ברת קיימא ולחדשנות באזור תוך שמירה על ציות לתקנות. בולגריה משמשת כשער אסטרטגי להתרחבות האירופית שלנו, ומציעה אקו סיסטם ידידותי לקריפטוגרפיה ואת ההזדמנות להאיץ את האימוץ הקריפטוגרפי".

נג הוסיף, "בשנת 2025, אנו נרגשים להמשיך ולהגדיל את טביעת הרגל הרגולטורית הגלובלית של Bitget בשיתוף עם רגולטורים שונים ברחבי העולם. אנו מתמקדים מאוד בעמידה בתקני הציות הרגולטורי בכל מחוז שיפוט שבו אנו פועלים, והשקענו בתוכנית הציות שלנו מהיום הראשון. אנו מאמינים שהגישה שלנו משפרת את אמון המשתמשים, מבטיחה את שלמות השוק דיגיטלית, מגדילה את האימוץ הגלובלי של נכסים דיגיטליים ומבטיחה צמיחה ברת-קיימא בעת שאנו מתאימים את הפעילות שלנו לתקנות הרגולטוריות המתפתחות ברחבי העולם".

Bitget רואה בציות לרגולציה חלק בלתי נפרד מהצלחתה העתידית, שבאה לידי ביטוי ברכישת אישורים בשווקים מרכזיים כגון פולין, איטליה, ליטא, בריטניה וכעת בולגריה.

רישיון VASP בבולגריה מעניק ל-Bitget את האישור הרגולטורי להציע מגוון רחב של שירותים כדי לספק את הצרכים של משתמשי הנכסים הדיגיטליים באזור. שירותים אלה כוללים החלפת נכסי קריפטו, המאפשרים המרה חלקה בין קריפטו לפיאט; מסחר והעברה של נכסי קריפטו, המאפשרים עסקאות יעילות ומאובטחות; ושירותי משמורת, המספקים מסגרת חזקה לשמירה על נכסי משתמשים. בנוסף, הרישיון מאפשר הנפקה לציבור של נכסי קריפטו, ותומך בהיקף של השקות והזדמנויות חדשניות של אסימונים.

בשלושת החודשים האחרונים בלבד הציגה Bitget עדכוני רישוי והרחבה משמעותיים. היא קיבלה רישיון BSP באל סלבדור, אישור בבריטניה לספק שירותי נכסים דיגיטליים, והפעילה בורסת BitEXC בווייטנאם בהתאם לתקנות. לאחרונה, Forbes דירגה לאחרונה את Bitget כאחת מהבורסות האמינות ביותר בעולם ועם רישיון ה-VASP של בולגריה, Bitget ממשיכה להתקדם משמעותית בהיבט הזה. החברה מתכננת לשתף פעולה באופן הדוק עם הרגולטורים האירופיים כדי להבטיח שהמוצרים שלה עומדים בכל דרישות הרגולציה תוך מתן עדיפות להגנה על נכסי המשתמש והנתונים.

אודות Bitget

Bitget, שהוקמה בשנת 2018, היא בורסת הקריפטו המובילה בעולם וחברת Web3. בורסת Bitget, המשרתת למעלה מ-100 מיליון משתמשים ביותר מ-150 מדינות ואזורים, מחויבת לעזור למשתמשים לסחור בצורה חכמה יותר עם קופי טריידינג חלוצי ופתרונות מסחר אחרים, תוך שהיא מציעה גישה בזמן אמת למחיר ביטקוין, מחיר את'ריום ומחירי מטבעות קריפטוגרפיים אחרים. Bitget Wallet, שנקרא בעבר BitKeep, הוא ארנק קריפטו משורשר ברמה עולמית המציע מגוון פתרונות ותכונות Web3 מקיפים, כולל פונקציונליות ארנק, החלפת אסימונים, שוק NFT, דפדפן DApp ועוד.

Bitget נמצאת בחוד החנית של קידום אימוץ קריפטו באמצעות שותפויות אסטרטגיות, כולל היותה שותפת הקריפטו הרשמית של ליגת הכדורגל המקצוענית המובילה בעולם, LALIGA, בשווקי EASTERN, SEA ו- LATAM, כמו גם שותפה גלובלית של הספורטאים הלאומיים הטורקיים בוסה טוסון צ'בושולו (Buse Tosun Çavuşoğlu) (אלוף העולם בהיאבקות), סאמט גומוש (Samet Gümüş) (מדליסט זהב באיגרוף) ואילקין איידין (İlkin Aydın) (נבחרת כדורעף), כדי לעורר את הקהילה העולמית לאמץ את העתיד של מטבע קריפטוגרפי.

למידע נוסף, בקרו באתר: אתר | טוויטר | טלגרם | לינקדאין | Discord | Bitget Wallet

לפניות בנושא מדיה, אנא צרו קשר עם: media@bitget.com

אזהרת סיכונים: מחירי הנכסים הדיגיטליים עשויים להשתנות ולחוות תנודתיות מחירים. השקיעו רק את מה שאתם יכולים להרשות לעצמכם להפסיד. ערך ההשקעה שלכם עשוי להיות מושפע וייתכן שלא תשיגו את היעדים הפיננסיים שלך או לא תוכלו לשחזר את ההשקעה העיקרית שלכם. אתם תמיד צריכים לחפש ייעוץ פיננסי עצמאי ולשקול את הניסיון הפיננסי שלכם ואת המצב הפיננסי. ביצועי העבר אינם מדד אמין לביצועים עתידיים. Bitget לא תהיה אחראית לכל הפסד שעלול להיגרם לכם. אין לפרש דבר הכלול במסמך זה כייעוץ פיננסי.

תמונה הנלוות להודעה זו זמינה בכתובת:

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/3dafce49-6bd9-4e83-9453-e5503f7b4596

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.