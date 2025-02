BitMart lanza la campaña global «Trading King»: un concurso mensual para los «traders» más importantes del mundo de las criptomonedas

MAHE, Seychelles, Feb. 15, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- BitMart, uno de los «exchanges» más importantes de criptomonedas a nivel mundial, ha anunciado el lanzamiento de su campaña mensual «Trading King», un concurso de «trading» recurrente diseñado para otorgar reconocimiento y premiar a los mejores «traders» de todo el mundo. La campaña, abierta a participantes de más de 46 países, ofrece productos exclusivos de BitMart, premios en USDT (Thether) y otros premios de primera categoría a los «traders» más importantes de cada mes.

La campaña ofrece a los «traders» la oportunidad de competir a nivel regional y global, lo que les permitirá demostrar su experiencia y conseguir valiosos premios en el proceso. Los participantes se clasificarán según su volumen de operaciones al contado y tanto los campeones regionales como los mejores a nivel mundial recibirán premios especiales.

Estructura de la campaña

Ganadores regionales mensuales: los «traders» compiten en sus respectivas regiones, que incluyen Europa, la CEI, Turquía y Brasil, entre otras. El «trader» con el mayor volumen de operaciones al contado de cada región recibirá obsequios BitMart personalizados y premios en USDT .

los «traders» compiten en sus respectivas regiones, que incluyen Europa, la CEI, Turquía y Brasil, entre otras. El «trader» con el mayor volumen de operaciones al contado de cada región recibirá . Tabla de clasificación global: los tres principales «traders» del mundo recibirán premios personalizados de primer nivel como reconocimiento a su excepcional rendimiento a escala mundial.

Duración de la campaña

Fecha de inicio: 1 de febrero de 2025, 00:00 UTC

Fecha de finalización: 28 de febrero de 2025, 23:59 UTC

La campaña «Trading King» de BitMart no solo fomenta un entorno competitivo de «trading», sino que también ofrece a los participantes incentivos exclusivos. Dado que el panorama del «trading» de criptomonedas evoluciona constantemente, esta iniciativa subraya el compromiso de BitMart de premiar la excelencia y fomentar su compromiso con la comunidad global.

Para consultar toda la información sobre la campaña y las directrices de participación, visite el sitio web: https://www.bitmart.com/activity/tradingking2025/en-US/.

Acerca de BitMart

BitMart es la principal plataforma mundial de «trading» de activos digitales. Con millones de usuarios en todo el mundo y clasificada como una de las principales empresas de «exchange» de criptomonedas por CoinGecko, actualmente, ofrece más de 1600 combinaciones de «trading» con unas tarifas muy competitivas. BitMart, una plataforma en constante evolución y crecimiento, está interesada en el potencial de las criptomonedas para impulsar la innovación y fomentar la inclusión financiera. Para obtener más información sobre BitMart, visite su sitio web, siga a la empresa en su cuenta de X (Twitter) o únase a su canal de Telegram para enterarse de sus últimas noticias y promociones. Descargue la aplicación BitMart para operar en cualquier momento y desde cualquier lugar.

Aviso legal:

el uso de los servicios de BitMart lo realiza bajo su total responsabilidad. Todas las inversiones en criptomonedas, incluidas las ganancias, son de naturaleza altamente especulativa e implican un riesgo sustancial de pérdida. Los rendimientos pasados, hipotéticos o simulados no son necesariamente un indicativo de resultados futuros. El valor de las monedas digitales puede subir o bajar y puede existir un riesgo sustancial al comprar, vender, conservar o comprar y vender monedas digitales. Debe considerar cuidadosamente si comprar, vender o conservar monedas digitales es adecuado para usted en función de sus objetivos de inversión personales, circunstancias financieras y tolerancia al riesgo. BitMart no proporciona ningún servicio de asesoramiento de inversión, legal o fiscal.

