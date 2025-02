הממוצע של קרן ההגנה של Bitget הגיע ל-648 מיליון דולר בינואר 2025

ויקטוריה, סיישל, Feb. 14, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

Bitget, הבורסה המובילה למטבעות קריפטוגרפים וחברת ה-Web3, הודיעה כי קרן ההגנה שלה הגיעה לשווי של 648 מיליון דולר בינואר 2025, מה שמסמל צמיחה מתמשכת ויציבות בשוק הקריפטוגרפי. הקרן, שנועדה לספק ביטחון פיננסי למשתמשים בתקופה של תנאי שוק תנודתיים, ממשיכה להפגין את חוסנה וחשיבותה כאשר ה-Bitcoin ונכסים דיגיטליים אחרים חווים תנועות משמעותיות במחירים.

בינואר 2025, קרן ההגנה של Bitget הגיעה להערכת שיא של 690 מיליון דולר, ושמרה על המסלול כלפי מעלה כאשר Bitcoin נסחר בטווח של 87,000 עד 105,000 דולר. במהלך ינואר, שמרה קרן ההגנה על שווי ממוצע של כ-648 מיליון דולר, ומילאה את תפקידה החיוני כהגנה אמינה על נכסי המשתמשים בתנאי שוק משתנים.

"הצמיחה העקבית של קרן ההגנה שלנו תואמת את ההתמקדות שלנו בקידום האבטחה ובבניית אמון המשתמשים", אמרה גרייסי צ'ן (Gracy Chen), מנכ"ל Bitget. "ככל ששוק הקריפטו מתפתח, אנו נשארים מחויבים לספק סביבה מאובטחת ושקופה למשתמשים שלנו, שתאפשר להם לנווט בשוק בביטחון".

קרן ההגנה, שהושקה בשנת 2022 עם התחייבות ראשונית של 300 מיליון דולר, צמחה מאז בהתמדה, והיא מציעה למשתמשים אבטחה משופרת בתקופות של תנודתיות בשוק. הערכת שווי אחרונה זו משקפת את מסגרת ניהול הסיכונים החזקה של Bitget המבטיחה שהקרן תישאר מנוהלת היטב כדי להגן על נכסי המשתמשים גם במהלך פעילות שוק מוגברת. ביצועי הקרן בינואר מתיישרים עם מגמות רחבות יותר בשוק, כולל התגברות ההתעניינות המוסדית והתפתחויות רגולטוריות שממשיכות לעצב את הנוף הקריפטוגרפי.

בנוסף לקרן ההגנה, הוכחת האחזקה של Bitget שומרת על יחס רזרבות של 1:1 , ומחזקת עוד יותר את השקיפות והאמון. Bitget הוכללה לאחרונה ברשימת הפלטפורמות הקריפטוגרפיות המהימנות המובילות בידי Forbes. יוזמות אלו יחד ממקמות את Bitget כבורסה מובילה המעניקה עדיפות לאבטחת המשתמש וביטחון בסביבת שוק שמשתנה ללא הרף.

לדו"חות מפורטים של קרן הגנה והוכחת עתודות, בקרו כאן

אודות Bitget

Bitget, שהוקמה בשנת 2018, היא בורסת הקריפטו המובילה בעולם וחברת Web3. בורסת Bitget, המשרתת למעלה מ-100 מיליון משתמשים ביותר מ-150 מדינות ואזורים, מחויבת לעזור למשתמשים לסחור בצורה חכמה יותר עם קופי טריידינג חלוצי ופתרונות מסחר אחרים, תוך שהיא מציעה גישה בזמן אמת למחיר ביטקוין, מחיר את'ריום ומחירי מטבעות קריפטוגרפיים אחרים. Bitget Wallet, שנקרא בעבר BitKeep, הוא ארנק קריפטו משורשר ברמה עולמית המציע מגוון פתרונות ותכונות Web3 מקיפים, כולל פונקציונליות ארנק, החלפת אסימונים, שוק NFT, דפדפן DApp ועוד.

Bitget נמצאת בחוד החנית של קידום אימוץ קריפטו באמצעות שותפויות אסטרטגיות, כולל היותה שותפת הקריפטו הרשמית של ליגת הכדורגל המקצוענית המובילה בעולם, LALIGA, בשווקי EASTERN, SEA ו- LATAM, כמו גם שותפה גלובלית של הספורטאים הלאומיים הטורקיים בוסה טוסון צ'בושולו (Buse Tosun Çavuşoğlu) (אלוף העולם בהיאבקות), סאמט גומוש (Samet Gümüş) (מדליסט זהב באיגרוף) ואילקין איידין (İlkin Aydın) (נבחרת כדורעף), כדי לעורר את הקהילה העולמית לאמץ את העתיד של מטבע קריפטוגרפי.

אזהרת סיכונים: מחירי הנכסים הדיגיטליים עשויים להשתנות ולחוות תנודתיות מחירים. השקיעו רק את מה שאתם יכולים להרשות לעצמכם להפסיד. ערך ההשקעה שלכם עשוי להיות מושפע וייתכן שלא תשיגו את היעדים הפיננסיים שלך או לא תוכלו לשחזר את ההשקעה העיקרית שלכם. אתם תמיד צריכים לחפש ייעוץ פיננסי עצמאי ולשקול את הניסיון הפיננסי שלכם ואת המצב הפיננסי. ביצועי העבר אינם מדד אמין לביצועים עתידיים. Bitget לא תהיה אחראית לכל הפסד שעלול להיגרם לך. אין לפרש דבר הכלול במסמך זה כייעוץ פיננסי. למידע נוסף, עיינו בתנאי השימוש שלנו.

