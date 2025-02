center3 en Zoom sluiten partnerschap voor implementatie van node om regionale gebruikerservaring te verbeteren

RIYAD, Saoedi-Arabië, Feb. 14, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Zoom, het AI-first werkplatform voor menselijke connecties, heeft in samenwerking met center3 zijn eerste node in Saoedi-Arabië opgezet. Met dit initiatief wordt een krachtige infrastructuur geïmplementeerd om te kunnen voldoen aan de toenemende vraag naar videoconferenties met lage latentie, wat de gebruikerservaring verbetert in de hele regio.

"In het kader van onze ambitie om wereldwijd naadloze en betrouwbare communicatie te garanderen, is de implementatie van deze node in Saoedi-Arabië een belangrijke stap vooruit," aldus Mohannad Alkalash, Head of METAP bij Zoom. "Door middel van de samenwerking met center3 krijgen we meer mogelijkheden om in te spelen op de specifieke behoeften van gebruikers in het Midden-Oosten met snellere en meer bedrijfszekere toepassingen die zijn afgestemd op hedendaagse samenwerkingsvormen."

"De samenwerking met Zoom is een voorbeeld van onze inspanningen om state-of-the-art infrastructuren te ontwikkelen in het belang van onze klanten," verklaart Fahad AlHajeri, CEO van center3. "Bovendien past deze samenwerking binnen het kader van Vision 2030 van Saoedi-Arabië, dat de lokalisatie van digitale toepassingen ondersteunt ten gunste van zowel het koninkrijk als de bredere regio."

Deze implementatie vormt een hoeksteen van de expansie van Zoom in het Midden-Oosten, waarbij de samenwerking met center3 gebruikers in de hele regio blijvende waarde zal bieden.

Over center3:

center3 is een toonaangevende leverancier van datacenters die Infrastructuur- en connectiviteitsoplossingen van wereldklasse levert om tegemoet te komen aan de toenemende vraag naar digitale diensten in het Midden-Oosten. center3 heeft zijn hoofdkantoor in Saoedi-Arabië en exploiteert een uitgebreid netwerk van geavanceerde datacenters en onderzeese kabelsystemen, waardoor het koninkrijk is uitgegroeid tot de digitale hub voor cloud-, content- en digitale toepassingen in de regio. Door de strategische connectie tussen Europa, Azië en Afrika maakt center3 naadloze wereldwijde connectiviteit mogelijk, terwijl het de regio omvormt tot cruciale hub voor digitale infrastructuur en innovatie.

