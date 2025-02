center3 und Zoom kooperieren bei der Bereitstellung von Netzknoten zur Verbesserung der regionalen Nutzererfahrung

RIYADH, Saudi-Arabien, Feb. 14, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- In Zusammenarbeit mit center3 hat Zoom, die KI-basierte Arbeitsplattform für Verbindungen zwischen Menschen, ihren ersten Netzknoten in Saudi-Arabien eingerichtet. Im Rahmen dieser Initiative wird eine leistungsstarke Infrastruktur implementiert, um der steigenden Nachfrage nach Konferenzen mit niedriger Latenz gerecht zu werden und Nutzerinnen und Nutzern in der gesamten Region einen verbesserten Service zu bieten.

„Als Teil unserer Mission, weltweit nahtlose und zuverlässige Kommunikation zu ermöglichen, ist die Bereitstellung dieses Netzknotens in Saudi-Arabien ein wichtiger Schritt nach vorn“, so Mohannad Alkalash, Head of METAP bei Zoom. „Durch unsere Partnerschaft mit center3 können wir die spezifischen Anforderungen der Nutzerinnen und Nutzer im Nahen Osten besser erfüllen und schnellere und zuverlässigere Erfahrungen bieten, die für eine moderne Zusammenarbeit unerlässlich sind.“

„Unsere Partnerschaft mit Zoom ist ein Beispiel für unser Engagement, unseren Kundinnen und Kunden eine hochmoderne Infrastruktur zur Verfügung zu stellen, die ihnen den Rücken stärkt“, so Fahad AlHajeri, CEO von center3. „Diese Zusammenarbeit steht auch im Einklang mit der Vision 2030 Saudi-Arabiens zur Förderung der Lokalisierung digitaler Anwendungen, von der sowohl das Königreich als auch die gesamte Region profitieren werden.“

Die Partnerschaft zwischen Zoom und center3 ist darauf ausgerichtet, den Nutzerinnen und Nutzern in der gesamten Region einen nachhaltigen Mehrwert zu bieten und bildet damit den Grundstein für die Expansion von Zoom im Nahen Osten.

Über center3:

center3 ist ein führender Anbieter von Rechenzentren, der erstklassige Infrastruktur- und Konnektivitätslösungen für die wachsende Nachfrage nach digitalen Diensten im Nahen Osten bereitstellt. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Saudi-Arabien und nutzt ein umfassendes Netzwerk aus hochmodernen Rechenzentren und Unterseekabelsystemen, um das Königreich zu einem regionalen digitalen Knotenpunkt für Cloud-, Content- und digitale Anwendungen zu machen. Durch die strategische Verbindung von Europa, Asien und Afrika ermöglicht center3 eine nahtlose globale Konnektivität und treibt gleichzeitig die Entwicklung der Region zu einem wichtigen Knotenpunkt für digitale Infrastruktur und Innovation voran.

Ein Foto zu dieser Pressemitteilung finden Sie unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f0f2fc00-5d70-40b1-9c78-59c121976446

Kontaktperson: Bassam AlQahtani balqahtani@center3.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.