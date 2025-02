GXO annonce ses résultats pour le quatrième trimestre et l’ensemble de l’exercice 2024

Chiffre dʼaffaires record pour le 4ème trimestre et lʼensemble de lʼexercice 2024

La croissance du chiffre dʼaffaires organique sʼest accélérée dʼun trimestre à lʼautre en 2024

Le volume des contrats a dépassé le milliard de dollars pour la deuxième année consécutive avec le contrat le plus important à ce jour dʼune valeur totale de plus de 2,5 milliards de dollars dans le domaine des sciences de la santé

Orientations de la direction annoncées pour 2025 : Croissance du chiffre dʼaffaires organique de 3 à 6 % EBITDA ajusté compris entre 840 et 860 millions de dollars BPA dilué ajusté de 2,40 à 2,60 dollars Conversion du EBITDA ajusté en flux de trésorerie disponible comprise entre 25 et 35 %



GREENWICH, Connecticut, 14 févr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- GXO Logistics, Inc. (NYSE : GXO) publie ce jour ses résultats du quatrième trimestre et lʼensemble de lʼexercice 2024.

Malcolm Wilson, Directeur général de GXO, a déclaré « En 2024, GXO a enregistré un chiffre dʼaffaires et un EBITDA ajusté records, et a obtenu un solide rendement opérationnel du capital investi. Nous avons également accéléré notre croissance organique de manière séquentielle tout au long de lʼexercice 2024 avec un volume de contrats qui a dépassé le milliard de dollars pour la deuxième année consécutive. »

Et dʼajouter « Nos indices de satisfaction client sont à des niveaux jamais atteints, et nous sommes particulièrement fiers de constater que plus de 40 clients actuels ont enregistré une expansion de leurs activités sur de nouvelles zones géographiques grâce à GXO.

Nous avons en 2024 finalisé lʼacquisition de Wincanton, ce qui accélérera notre croissance dans des secteurs clés. En outre, nous nous sommes développés dans de nouvelles zones géographiques comme lʼAllemagne qui est désormais notre marché à la croissance la plus rapide. Notre pipeline a progressé de 15 % par rapport à l’année précédente, et le pipeline des Amériques affiche pour sa part une hausse de 20 %. »

Pour conclure sur ces mots : « Nos prévisions pour 2025 reflètent la confiance accordée à la croissance de nos activités principales, lʼéchelonnement des lancements, lʼimpact des taux de change et nos attentes actuelles quant au calendrier dʼexamen de la réglementation de Wincanton. La force de notre pipeline ainsi que le rythme des nouveaux contrats remportés continuent de bénéficier de vents structurels favorables, à savoir, sous-traitance, automatisation et commerce électronique, qui nous soutiennent. Alors que des marques du monde entier sont confrontées à une complexité sans précédent de leurs chaînes dʼapprovisionnement, GXO est bien positionné pour les aider à transformer les défis de la chaîne dʼapprovisionnement en avantages concurrentiels. »

Résultats du quatrième trimestre 2024

Le chiffre d’affaires s’établit à 3,3 milliards de dollars, contre 2,6 milliards de dollars au quatrième trimestre 2023, soit une hausse de 25 % par rapport au quatrième trimestre de l’exercice précédent. Le chiffre dʼaffaires organique1 progresse de 4 %.

Le bénéfice net a progressé, pour s’établir à 100 millions de dollars, contre 73 millions au quatrième trimestre 2023. Le bénéfice dilué par action a augmenté à 0,83 dollar, contre 0,61 dollar au quatrième trimestre 2023.

_________________________

1 Pour les définitions des indicateurs non conformes aux PCGR, voir le paragraphe « Indicateurs financiers non conformes aux PCGR » du présent communiqué de presse.

Le bénéfice ajusté avant intérêts, impôts et amortissements (« EBITDA ajusté1 ») a progressé à 251 millions de dollars, contre 193 millions de dollars au quatrième trimestre 2023. Le bénéfice dilué ajusté par action ( « BPA ajusté1» ) s’est élevé à 1,00 dollar, contre 0,70 dollar au quatrième trimestre 2023.

GXO a généré 186 millions de dollars de flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, contre 215 millions au quatrième trimestre 2023. Au quatrième trimestre 2024, GXO a généré 127 millions de dollars de flux de trésorerie disponible1, contre 151 millions au quatrième trimestre 2023.

Résultats de l’exercice 2024

Le chiffre d’affaires a augmenté pour atteindre 11,7 milliards de dollars, en hausse de 20 % en glissement annuel, contre les 9,8 milliards de dollars enregistrés sur lʼexercice 2023. Le chiffre dʼaffaires organique1 a augmenté de 3 %.

Le bénéfice net s’élève à 138 millions de dollars, contre les 233 millions de dollars enregistrés sur lʼexercice 2023. Le bénéfice dilué par action affiche 1,12 dollar, comparativement à 1,92 dollar sur lʼexercice 2023.

L’EBITDA ajusté1 s’est élevé à 815 millions de dollars, contre 741 millions en 2023. Le BPA dilué ajusté1 s’établit à 2,80 dollars, contre 2,59 dollars en 2023.

GXO a généré 549 millions de dollars de flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, contre 558 millions en 2023. GXO a généré 251 millions de dollars de flux de trésorerie disponible1, contre 302 millions en 2023.

Le ratio flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation/bénéfice net et le taux de conversion du flux de trésorerie disponible1 étaient de respectivement 398 et 31 % en 2024. Le ratio flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation/bénéfice net et le taux de conversion du flux de trésorerie disponible1 étaient de respectivement 239 et 41 % en 2023.

Le ratio bénéfice net/capital investi moyen et le taux de rendement opérationnel du capital investi1 étaient de respectivement 14 et 46 % en 2024.

Soldes de trésorerie et encours de la dette

Au 31 décembre 2024, la trésorerie et les équivalents de trésorerie (à l’exclusion des liquidités soumises à restrictions), l’encours de la dette et la dette nette1 affichent respectivement 413 millions de dollars, 2,6 milliards de dollars et 2,2 milliards de dollars.

Orientations 20252

Les perspectives financières de GXO pour 2025 sont les suivantes :

Croissance du chiffre d’affaires organique de 1 3 à 6 % ;

3 à 6 % ; EBITDA ajusté 1 compris entre 840 et 860 millions de dollars ;

compris entre 840 et 860 millions de dollars ; Bénéfice dilué ajusté par action 1 de 2,40 à 2,60 dollars ; et

de 2,40 à 2,60 dollars ; et Conversion de lʼEBITDA ajusté1 en flux de trésorerie disponible1 comprise entre 25 et 35 %.

Conférence téléphonique

____________________________

2 Nos orientations tiennent compte des taux de changes actuels.

À propos de GXO Logistics

GXO Logistics, Inc. (NYSE : GXO) est le plus grand fournisseur mondial de logistique purement contractuelle et bénéficie de la croissance rapide du commerce électronique, de l’automatisation et de la sous-traitance. GXO s’engage à fournir un lieu de travail diversifié de renommée mondiale à plus de 150 000 membres de l’équipe, répartis sur plus de 1 000 sites totalisant environ 18,6 millions de mètres carrés. La société s’associe à des entreprises prépondérantes d’envergure mondiale pour résoudre des enjeux logistiques complexes au moyen de solutions technologiquement avancées et spécialisées dans la chaîne d’approvisionnement et le commerce électronique, à grande échelle et dans des délais serrés. GXO est domiciliée à Greenwich, dans l’État du Connecticut des États-Unis. Nous vous invitons à consulter le siteGXO.com pour en savoir plus, et à nous retrouver sur LinkedIn, X, Facebook, Instagram et YouTube.

Indicateurs financiers non conformes aux PCGR

Conformément aux règles de la Securities and Exchange Commission, ou « SEC », les tableaux ci-dessous présentent un rapprochement des indicateurs financiers non conformes aux PCGR évoqués dans le présent communiqué de presse avec les indicateurs conformes aux PCGR en vigueur aux États-Unis les plus directement comparables.

Les mesures financières non conformes aux PCGR figurant dans le présent communiqué de presse comprennent les éléments suivants : le bénéfice ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissements (ou « EBITDA ajusté »), la marge sur EBITDA ajusté, le bénéfice ajusté avant intérêts, impôts et amortissements (ou « BAIIA ajusté »), le BAIIA ajusté net d’impôt, la marge sur BAIIA ajusté, le bénéfice net ajusté attribuable à GXO, le bénéfice ajusté par action, de base et dilué (ou « BPA ajusté »), le flux de trésorerie disponible, le chiffre d’affaires organique et son taux de croissance, le ratio d’endettement net, la dette nette et le rendement opérationnel du capital investi, ou « ROIC ».

Nous sommes convaincus que les indicateurs financiers ajustés ci-dessus facilitent l’analyse de nos opérations courantes, dans la mesure où ils excluent les éléments qui peuvent ne pas refléter, ou qui ne sont pas liés aux performances opérationnelles de base de GXO. Ils peuvent aider les investisseurs à établir des comparaisons avec les périodes précédentes et à évaluer les tendances de nos activités sous-jacentes. Le calcul des principes comptables généralement reconnus aux États-Unis peut différer des méthodes adoptées par d’autres entreprises, et ne présenter aucune équivalence. Les indicateurs financiers non conformes aux PCGR adoptés par GXO ne sauraient servir à d’autres fins que celles visant à fournir des indicateurs complémentaires au regard de nos performances opérationnelles.

LʼEBITDA ajusté, le BAIIA ajusté, le bénéfice net ajusté attribuable à GXO et le BPA ajusté comprennent des ajustements au titre des frais de transaction, d’intégration et de litiges, ainsi que les coûts de restructuration et d’autres ajustements, comme indiqué dans les tableaux financiers ci-dessous. Les ajustements liés aux transactions et à l’intégration sont généralement des coûts supplémentaires résultant d’une acquisition, d’une cession ou d’une scission réelle ou prévue et peuvent inclure des coûts de transaction, des honoraires de conseil, des primes de fidélisation, des salaires internes (dans la mesure où les personnes sont affectées à plein temps aux activités d’intégration et de transformation) et certains coûts liés à l’intégration et à la séparation des systèmes informatiques. Les coûts liés aux litiges concernent principalement le règlement de questions juridiques. Les charges de restructuration concernent principalement les indemnités de départ liées aux initiatives d’optimisation des activités.

Nous sommes enfin persuadés que le flux de trésorerie disponible et son taux de conversion constituent des indicateurs majeurs de notre capacité à rembourser nos dettes parvenues à échéance ou à financer d’autres utilisations de capital qui, selon nous, auront une incidence positive sur la valeur apportée à nos actionnaires. Pour aboutir au flux de trésorerie disponible, nous utilisons la formule suivante : flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, minoré des dépenses d’investissement et majoré du produit de la vente d’immobilisations corporelles. Pour aboutir au taux de conversion du flux de trésorerie disponible, nous divisons le flux de trésorerie disponible par le EBITDA ajusté, exprimé en pourcentage.

Nous sommes convaincus que lʼEBITDA ajusté, la marge sur lʼEBITDA ajusté, le BAIIA ajusté, le BAIIA ajusté net d’impôt et la marge sur le BAIIA ajusté participent à une meilleure comparabilité d’une période à l’autre en éliminant les effets induits par notre structure de capital (intérêts et charges de financement), notre base d’actifs (dépréciations et amortissements des actifs incorporels acquis), les impacts fiscaux et d’autres ajustements tels quʼindiqué dans les tableaux ci-dessous, que la direction estime ne pas être représentatifs des activités principales de la société, et aident ainsi les investisseurs à évaluer les tendances de nos activités sous-jacentes.

Nous estimons également que le bénéfice net ajusté attribuable à GXO et le BPA ajusté améliorent la comparabilité de nos résultats d’exploitation d’une période à l’autre en éliminant l’effet induit par certaines charges ou recettes, tels quʼindiqué dans le tableau ci-dessous, que la direction estime ne pas être représentatifs des activités principales de la société, notamment l’amortissement des actifs incorporels liés aux acquisitions.

Nous estimons que le chiffre d’affaires interne et son taux de croissance constituent des indicateurs majeurs au sens où ils excluent l’effet des fluctuations des taux de change des devises étrangères, du chiffre d’affaires des entreprises acquises et du chiffre d’affaires des entreprises cédées.

Nous pensons résolument que le ratio d’endettement net et la dette nette sont des indicateurs importants de notre position de liquidité globale. Ils sont calculés en déduisant la trésorerie et les équivalents de trésorerie de notre dette totale et de la dette nette sous la forme du ratio de notre EBITDA ajusté. Pour calculer le ROIC, nous divisons notre BAIIA ajusté, net d’impôt, par le capital investi moyen. Nous sommes convaincus que le ROIC apporte aux investisseurs une perspective majeure sur l’efficacité avec laquelle GXO déploie son capital. Nous utilisons cet indicateur en interne comme objectif de haut niveau pour évaluer la performance globale tout au long du cycle commercial.

La direction se repose sur ces indicateurs financiers non conformes aux PCGR pour prendre des décisions financières, opérationnelles et de planification et évaluer la performance continue de GXO.

Pour ce qui est de nos objectifs financiers concernant la croissance du chiffre d’affaires organique, l’EBITDA ajusté, le BPA dilué ajusté et le flux de trésorerie disponible pour l’ensemble de l’exercice 2025, le rapprochement de ces indicateurs non conformes aux PCGR avec les indicateurs conformes correspondants est laborieux, en raison de la variabilité et de la complexité des éléments de rapprochement décrits ci-dessus que nous excluons de ces indicateurs cibles non conformes aux PCGR. La nature variable de ces éléments pouvant avoir un effet sensible sur nos résultats financiers conformes aux PCGR à venir, nous ne sommes pas en mesure de préparer les prévisionnels de recettes et de flux de trésorerie conformément aux PCGR nécessaires pour produire une telle réconciliation.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens de l’article 27A de la loi américaine Securities Act (loi sur les valeurs mobilières) de 1933, dans sa version modifiée, et de l’article 21E de la loi américaine Securities Exchange Act (loi sur les bourses de valeurs) de 1934, dans sa version modifiée. Toutes les déclarations autres que les déclarations de faits historiques sont, ou peuvent être considérées comme des déclarations prospectives, y compris nos objectifs financiers pour lʼensemble de lʼannée 2025 concernant la croissance organique des revenus, lʼEBITDA ajusté, le bénéfice dilué ajusté par action et la conversion du flux de trésorerie disponible ; notre croissance accélérée dans des secteurs clés grâce à lʼacquisition de Wincanton et nos prévisions actuelles concernant le calendrier dʼexamen de la réglementation de Wincanton. Dans certains cas, les déclarations prospectives se caractérisent par l’emploi de termes prospectif tels que « anticiper », « estimer », « croire », « continuer », « pourrait », « avoir l’intention de », « peut », « planifier », « potentiel », « prédire », « devrait », « sera », « s’attendre à », « objectif », « projection », « prévision(s) », « but », « orientations », « perspectives », « effort », « cible », « trajectoire » ou d’autres expressions de même sens et leur forme négative. Toutefois, l’absence de ces termes ne signifie pas que les déclarations ne soient pas de nature prospective. Ces déclarations prospectives se fondent sur certaines hypothèses et analyses établies par la société à la lumière de son expérience et de sa perception des tendances historiques, des conditions actuelles et des développements ultérieurs attendus, ainsi que d’autres facteurs que la société juge appropriés en fonction des circonstances.

Elles induisent des risques connus et inconnus, des incertitudes et des hypothèses qui pourraient faire en sorte que les résultats réels, les niveaux d’activité, les performances ou les réalisations diffèrent sensiblement des futurs résultats, niveaux d’activité, performances ou réalisations explicitement ou implicitement exprimés dans les présentes. Les facteurs susceptibles de provoquer ou de contribuer à un écart sensible comprennent, sans toutefois s’y limiter, les risques décrits dans les documents déposés auprès de la SEC par nos soins, ainsi que les éléments suivants : les conditions économiques en général ; les enjeux inhérents à la chaîne d’approvisionnement, y compris les pénuries de main-d’œuvre ; les effets de la concurrence et de la pression tarifaire qui en découle ; notre capacité à aligner nos investissements en immobilisations, y compris l’équipement, les centres opérationnels et les entrepôts, sur les demandes de nos clients ; notre capacité d’intégration réussie et à concrétiser les synergies anticipées, les économies de coûts et les opportunités d’amélioration des bénéfices découlant des acquisitions, y compris celle de Wincanton ; les acquisitions infructueuses ou d’autres risques ou développements nuisant à notre situation financière et à nos résultats ; notre capacité à développer et à mettre en œuvre des systèmes informatiques appropriés et à prévenir leurs défaillances ou leurs violations ; notre endettement ; notre capacité à lever des capitaux d’emprunt et des capitaux propres ; les litiges ; les questions sociales, y compris notre capacité à gérer nos sous-traitants, et les risques associés aux conflits sociaux chez nos clients et aux efforts des organisations syndicales pour mobiliser leurs employés ; les risques associés aux régimes à prestations définies destinés à nos collaborateurs actuels et passés ; notre capacité à attirer ou à conserver les talents nécessaires ; l’augmentation des charges associées à la main-d’œuvre ; les fluctuations des taux de change ; les fluctuations des taux d’intérêt fixes et variables ; les fluctuations de la confiance et de la dépense des consommateurs ; les questions liées à nos droits de propriété intellectuelle ; la réglementation gouvernementale, y compris les lois environnementales, les lois de conformité commerciale, ainsi que les modifications apportées aux politiques commerciales et aux régimes fiscaux à l’international ; les actions gouvernementales ou politiques, y compris la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne ; les catastrophes naturelles, les attaques terroristes ou incidents similaires ; l’atteinte à notre réputation ; une perturbation matérielle des opérations de la société ; l’incapacité à atteindre les niveaux attendus de croissance du chiffre d’affaires, de génération de trésorerie, d’économies de coûts, d’amélioration de la rentabilité et des marges, de discipline fiscale ou de renforcement de la compétitivité et des opérations prévues ou ciblées ; l’incapacité à gérer correctement les stocks de nos clients ; l’impact d’éventuelles cyberattaques et violations de nos technologies de l’information ou de la sécurité de nos données ; l’incapacité à piloter avec succès des initiatives technologiques ; notre capacité à atteindre nos objectifs environnementaux, sociaux et de gouvernance ; et une décision de l’administration fiscale des États-Unis (« l’IRS ») prévoyant de traiter la distribution ou certaines opérations de scission connexes comme des transactions imposables. D’autres facteurs inconnus ou imprévisibles pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux exprimés dans les déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives doivent donc être interprétées à la lumière de ces facteurs.

Toutes les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué sont assorties de ces mises en garde et rien ne garantit que les résultats réels ou les développements que nous anticipons se réaliseront ou, même s’ils se réalisent en grande partie, qu’ils auront les conséquences ou les effets escomptés sur notre organisation ou sur nos activités ou exploitations. Les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué ne sont valables qu’à leur date de publication, et nous déclinons toute obligation de les mettre à jour à la suite de nouvelles circonstances ou de nouveaux événements, d’évolutions des attentes ou en cas de survenance d’événements imprévus, sauf si la loi l’exige.

GXO Logistics, Inc.

Consolidated Statements of Operations

(Unaudited) Three Months Ended

December 31, Year Ended

December 31, (Dollars in millions, shares in thousands, except per share amounts) 2024 2023 2024 2023 Revenue $ 3,250 $ 2,590 $ 11,709 $ 9,778 Direct operating expense 2,737 2,160 9,853 8,035 Selling, general and administrative expense 277 237 1,061 998 Depreciation and amortization expense 113 93 415 361 Transaction and integration costs 21 12 76 34 Restructuring costs and other 1 1 27 32 Litigation expense(1) — — 59 — Operating income 101 87 218 318 Other income (expense), net 30 (7 ) 31 1 Interest expense, net (34 ) (12 ) (103 ) (53 ) Income before income taxes 97 68 146 266 Income tax (expense) benefit 3 5 (8 ) (33 ) Net income 100 73 138 233 Net income attributable to Noncontrolling Interests (‘‘NCI”) — — (4 ) (4 ) Net income attributable to GXO $ 100 $ 73 $ 134 $ 229 Earnings per share Basic $ 0.84 $ 0.61 $ 1.12 $ 1.93 Diluted $ 0.83 $ 0.61 $ 1.12 $ 1.92 Weighted-average common shares outstanding Basic 119,489 118,983 119,413 118,908 Diluted 120,035 119,671 119,798 119,490

(1 ) On June 14, 2024, the Company’s subsidiary GXO Warehouse Company, Inc. entered into a Confidential Settlement Agreement (the “Settlement Agreement”) to settle all claims in connection with a dispute between the Company and one of its customers related to the start-up of the customer’s warehouse that occurred in 2018 (the “Dispute”). A payment under the Settlement Agreement was made by the Company on July 5, 2024. As of July 10, 2024, the Dispute, which was litigated under the caption Lindt et al. v. GXO Warehouse Company, Inc., docket no. 4:22-cv-00384-BP, in Federal District Court for the Western District of Missouri (the “Court”), was dismissed with prejudice with each side to bear their own costs and fees, and the Court retained jurisdiction to enforce the terms of the Settlement Agreement. Among other things in the Settlement Agreement, the parties each denied the allegations and counterclaims asserted in the Dispute and agreed to a mutual release of claims arising from, under or otherwise in connection with their prior business relationship and the Dispute, in exchange for a payment by the Company of $45 million. The Company intends to pursue reimbursement in connection with this Dispute under its existing insurance policies. The Company recognized $59 million expense for the year ended December 31, 2024, for the settlement, associated legal fees, and other related expenses.

GXO Logistics, Inc.

Consolidated Balance Sheets

(Unaudited) December 31, (Dollars in millions, shares in thousands, except per share amounts) 2024 2023 ASSETS Current assets Cash and cash equivalents $ 413 $ 468 Accounts receivable, net of allowance of $15 and $11 1,799 1,753 Other current assets 429 347 Total current assets 2,641 2,568 Long-term assets Property and equipment, net of accumulated depreciation of $1,732 and $1,545 1,160 953 Operating lease assets 2,329 2,201 Goodwill 3,549 2,891 Intangible assets, net of accumulated amortization of $618 and $528 986 567 Other long-term assets 601 327 Total long-term assets 8,625 6,939 Total assets $ 11,266 $ 9,507 LIABILITIES AND EQUITY Current liabilities Accounts payable $ 776 $ 709 Accrued expenses 1,271 966 Current debt 110 27 Current operating lease liabilities 647 597 Other current liabilities 385 327 Total current liabilities 3,189 2,626 Long-term liabilities Long-term debt 2,521 1,620 Long-term operating lease liabilities 1,898 1,842 Other long-term liabilities 623 473 Total long-term liabilities 5,042 3,935 Commitments and Contingencies Stockholders’ Equity Common Stock, $0.01 par value per share; 300,000 shares authorized, 119,496 and 119,057 shares issued and outstanding 1 1 Preferred Stock, $0.01 par value per share; 10,000 shares authorized, none issued and outstanding — — Additional paid-in capital (‘‘APIC”) 2,629 2,598 Retained earnings 686 552 Accumulated other comprehensive Income (Loss) (‘‘AOCIL”) (313 ) (239 ) Total stockholders’ equity before NCI 3,003 2,912 NCI 32 34 Total equity 3,035 2,946 Total liabilities and equity $ 11,266 $ 9,507

GXO Logistics, Inc.

Consolidated Statements of Cash Flows

(Unaudited) Year Ended December 31, (In millions) 2024 2023 Cash flows from operating activities: Net income $ 138 $ 233 Adjustments to reconcile net income to net cash provided by operating activities Depreciation and amortization expense 415 361 Stock-based compensation expense 39 35 Deferred tax benefit (38 ) (41 ) Other 1 23 Changes in operating assets and liabilities Accounts receivable 118 (17 ) Other assets (54 ) 28 Accounts payable 23 (3 ) Accrued expenses and other liabilities (93 ) (61 ) Net cash provided by operating activities 549 558 Cash flows from investing activities: Capital expenditures (359 ) (274 ) Proceeds from sale of property and equipment 61 18 Acquisition of business, net of cash acquired (863 ) (149 ) Cross-currency swap agreements settlement 4 (3 ) Other — (2 ) Net cash used in investing activities (1,157 ) (410 ) Cash flows from financing activities: Proceeds from debt, net 1,090 — Repayments of debt, net (408 ) (140 ) Repayments of finance lease obligations (45 ) (29 ) Taxes paid related to net share settlement of equity awards (8 ) (12 ) Other 7 (5 ) Net cash provided by (used in) financing activities 636 (186 ) Effect of exchange rates on cash and cash equivalents (13 ) 13 Net increase (decrease) in cash, restricted cash and cash equivalents 15 (25 ) Cash, restricted cash and cash equivalents, beginning of year 470 495 Cash, restricted cash and cash equivalents, end of year $ 485 $ 470 Reconciliation of cash, restricted cash and cash equivalents Cash and cash equivalents $ 413 $ 468 Restricted cash (included in Other long-term assets) 72 2 Total cash, restricted cash and cash equivalents $ 485 $ 470

GXO Logistics, Inc.

Consolidated Statements of Cash Flows Year Ended December 31, (In millions) 2024 2023 Supplemental cash flow information: Cash paid for interest, net $ 97 $ 57 Cash paid for income taxes, net 43 84

GXO Logistics, Inc.

Key Data

Disaggregation of Revenue

(Unaudited) Revenue disaggregated by geographical area was as follows: Three Months Ended

December 31, Year Ended

December 31, (In millions) 2024 2023 2024 2023 United Kingdom $ 1,521 $ 969 $ 5,248 $ 3,664 United States 838 792 3,087 2,909 Netherlands 242 221 922 831 France 213 204 809 830 Spain 150 133 571 529 Italy 103 103 391 382 Other 183 168 681 633 Total $ 3,250 $ 2,590 $ 11,709 $ 9,778

The Company’s revenue can also be disaggregated by the customer’s primary industry. Revenue disaggregated by industries was as follows:

Three Months Ended

December 31, Year Ended

December 31, (In millions) 2024 2023 2024 2023 Omnichannel retail $ 1,543 $ 1,092 $ 5,360 $ 4,100 Technology and consumer electronics 404 382 1,541 1,467 Industrial and manufacturing 366 266 1,339 1,078 Food and beverage 345 327 1,331 1,331 Consumer packaged goods 363 325 1,259 1,027 Other 229 198 879 775 Total $ 3,250 $ 2,590 $ 11,709 $ 9,778

GXO Logistics, Inc.

Reconciliation of Net Income to Adjusted EBITDA

and Adjusted EBITDA Margins

(Unaudited) Three Months Ended

December 31, Year Ended

December 31, (In millions) 2024 2023 2024 2023 Net income attributable to GXO $ 100 $ 73 $ 134 $ 229 Net income attributable to NCI — — 4 4 Net income $ 100 $ 73 $ 138 $ 233 Interest expense, net 34 12 103 53 Income tax expense (benefit) (3 ) (5 ) 8 33 Depreciation and amortization expense 113 93 415 361 Transaction and integration costs 21 12 76 34 Restructuring costs and other 1 1 27 32 Litigation expense — — 59 — Unrealized (gain) loss on foreign currency contracts and other (15 ) 7 (11 ) (5 ) Adjusted EBITDA(1) $ 251 $ 193 $ 815 $ 741 Revenue $ 3,250 $ 2,590 $ 11,709 $ 9,778 Operating income $ 101 $ 87 $ 218 $ 318 Operating income margin(2) 3.1 % 3.4 % 1.9 % 3.3 % Adjusted EBITDA margin(1)(3) 7.7 % 7.5 % 7.0 % 7.6 %

(1 ) See the “Non-GAAP Financial Measures” section of this press release. (2 ) Operating income margin is calculated as operating income divided by revenue for the period. (3 ) Adjusted EBITDA margin is calculated as adjusted EBITDA divided by revenue for the period.

GXO Logistics, Inc.

Reconciliation of Net Income to Adjusted EBITA

and Adjusted EBITA Margins

(Unaudited) Three Months Ended

December 31, Year Ended

December 31, (In millions) 2024 2023 2024 2023 Net income attributable to GXO $ 100 $ 73 $ 134 $ 229 Net income attributable to NCI — — 4 4 Net income $ 100 $ 73 $ 138 $ 233 Interest expense, net 34 12 103 53 Income tax expense (benefit) (3 ) (5 ) 8 33 Amortization of intangible assets acquired 31 17 108 71 Transaction and integration costs 21 12 76 34 Restructuring costs and other 1 1 27 32 Litigation expense — — 59 — Unrealized (gain) loss on foreign currency contracts and other (15 ) 7 (11 ) (5 ) Adjusted EBITA(1) $ 169 $ 117 $ 508 $ 451 Revenue $ 3,250 $ 2,590 $ 11,709 $ 9,778 Adjusted EBITA margin(1)(2) 5.2 % 4.5 % 4.3 % 4.6 %

(1 ) See the “Non-GAAP Financial Measures” section of this press release. (2 ) Adjusted EBITA margin is calculated as adjusted EBITA divided by revenue for the period.

GXO Logistics, Inc.

Reconciliation of Net Income to Adjusted Net Income

and Adjusted Earnings Per Share

(Unaudited) Three Months Ended

December 31, Year Ended

December 31, (Dollars in millions, shares in thousands, except per share amounts) 2024 2023 2024 2023 Net income $ 100 $ 73 $ 138 $ 233 Net income attributable to NCI — — (4 ) (4 ) Net income attributable to GXO $ 100 $ 73 $ 134 $ 229 Amortization of intangible assets acquired 31 17 108 71 Transaction and integration costs 21 12 76 34 Restructuring costs and other 1 1 27 32 Litigation expense — — 59 — Unrealized (gain) loss on foreign currency contracts and other (15 ) 7 (11 ) (5 ) Income tax associated with the adjustments above(1) (2 ) (9 ) (42 ) (30 ) Discrete income tax benefit(2) (16 ) (17 ) (16 ) (22 ) Adjusted net income attributable to GXO(3) $ 120 $ 84 $ 335 $ 309 Adjusted basic EPS(3) $ 1.00 $ 0.71 $ 2.81 $ 2.60 Adjusted diluted EPS(3) $ 1.00 $ 0.70 $ 2.80 $ 2.59 Weighted-average common shares outstanding Basic 119,489 118,983 119,413 118,908 Diluted 120,035 119,671 119,798 119,490

(1 ) The income tax rate applied to items is based on the GAAP annual effective tax rate. (2 ) The discrete income tax benefit in 2024 comes from the release of the valuation allowance, and in 2023, it comes from intangible assets and the release of the valuation allowance. (3 ) See the “Non-GAAP Financial Measures” section of this press release.

GXO Logistics, Inc.

Other Reconciliations

(Unaudited) Reconciliation of Cash Flows from Operations to Free Cash Flow: Three Months Ended

December 31, Year Ended

December 31, (In millions) 2024 2023 2024 2023 Cash flows from operations(1) $ 186 $ 215 $ 549 $ 558 Capital expenditures (104 ) (69 ) (359 ) (274 ) Proceeds from sale of property and equipment 45 5 61 18 Free cash flow(2) $ 127 $ 151 $ 251 $ 302 Cash flows from operations to net income 397.8 % 239.5 % Free cash flow conversion(2) 30.8 % 40.8 %

(1 ) Net cash provided by operating activities. (2 ) See the “Non-GAAP Financial Measures” section of this press release.

Reconciliation of Revenue to Organic Revenue: Three Months Ended

December 31, Year Ended

December 31, (In millions) 2024 2023 2024 2023 Revenue $ 3,250 $ 2,590 $ 11,709 $ 9,778 Revenue from acquired business(1) (538 ) — (1,588 ) — Revenue from disposed business(1) — (2 ) (1 ) (12 ) Foreign exchange rates (24 ) — (109 ) — Organic revenue(2) $ 2,688 $ 2,588 $ 10,011 $ 9,766 Revenue growth(3) 25.5 % 19.7 % Organic revenue growth(2)(4) 3.9 % 2.5 %

(1 ) The Company excludes revenue from the acquired and disposed business for periods that are not comparable. (2 ) See the “Non-GAAP Financial Measures” section of this press release. (3 ) Revenue growth is calculated as the change in the period-over-period revenue divided by the prior period, expressed as a percentage. (4 ) Organic revenue growth is calculated as the change in the period-over-period organic revenue divided by the prior period, expressed as a percentage.

GXO Logistics, Inc.

Liquidity Reconciliations

(Unaudited) Reconciliation of Total Debt and Net Debt: (In millions) December 31, 2024 Current debt $ 110 Long-term debt 2,521 Total debt(1) $ 2,631 Less: Cash and cash equivalents (excluding restricted cash) (413 ) Net debt(2) $ 2,218

(1 ) Includes finance leases and other debt of $303 million as of December 31, 2024. (2 ) See the “Non-GAAP Financial Measures” section of this press release.

Reconciliation of Total debt to Net income Ratio: (In millions) December 31, 2024 Total debt $ 2,631 Net income $ 138 Debt to net income ratio 19.1x

Reconciliation of Net Leverage Ratio: (In millions) December 31, 2024 Net debt $ 2,218 Adjusted EBITDA(1) $ 815 Net leverage ratio(1) 2.7x

(1 ) See the “Non-GAAP Financial Measures” section of this press release.

GXO Logistics, Inc.

Return on Invested Capital

(Unaudited) Adjusted EBITA, net of income taxes paid: Year Ended (In millions) December 31, 2024 Adjusted EBITA(1) $ 508 Less: Cash paid for income taxes (43 ) Adjusted EBITA(1), net of income taxes paid $ 465

(1 ) See the “Non-GAAP Financial Measures” section of this press release.

Return on Invested Capital (ROIC): Year Ended December 31, (In millions) 2024 2023 Average Selected Assets: Accounts receivable, net $ 1,799 $ 1,753 $ 1,776 Other current assets 429 347 388 Property and equipment, net 1,160 953 1,057 Selected Liabilities: Accounts payable $ (776 ) $ (709 ) $ (743 ) Accrued expenses (1,271 ) (966 ) (1,119 ) Other current liabilities (385 ) (327 ) (356 ) Invested capital $ 956 $ 1,051 $ 1,003 Net income to average invested capital 13.8 % Operating return on invested capital(1)(2) 46.4 %

(1 ) See the “Non-GAAP Financial Measures” section of this press release. (2 ) The ratio of operating return on invested capital is calculated as adjusted EBITA, net of income taxes paid, divided by the average invested capital.

