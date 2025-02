GCL 收购 NEKCOM Inc. 20% 股权并获得其新作《昭和米国物语》的全球发行权

新加坡, Feb. 14, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- GCL Global Holdings Ltd(纳斯达克代码:GCL)(简称“GCL”或“公司”),一家领先的游戏与娱乐提供商,今日宣布收购 NEKCOM Inc.(简称“NEKCOM”)20% 的股权,并获得其即将推出的新作《昭和米国物语》的全球发行权。

GCL 收购 NEKCOM 20% 股权

GCL 通过 2024 年 11 月 20 日签署的 B 轮优先股认购协议(Series B Preferred Stock Purchase Agreement),收购了 NEKCOM 20% 的股权。本次交易由 GCL 旗下全资子公司 GCL Global Limited 与 NEKCOM 及协议中的其他相关方共同完成。

在交易于 2024 年 12 月 18 日 完成后,GCL 集团执行主席 Jacky Choo See Wee 正式加入 NEKCOM 的董事会,成为公司董事。

GCL 获得《昭和米国物语》的全球发行权

GCL 旗下的发行部门 4Divinity 已获得 NEKCOM 新作《昭和米国物语》的全球发行权。

这款角色扮演游戏向 80 年代的流行文化致敬,融合了经典 B 级电影的复古风格。玩家将扮演 19 岁的特技演员蝶子,在一个美国沦为日本“非正式殖民地”的架空世界中,展开一场关于真相与复仇的冒险。

游戏采用自由流畅且极具冲击感的战斗风格,玩家将在高速战斗场景中对抗人类和怪物。蝶子的旅程将围绕她的大型房车展开,玩家可以对这辆房车进行持续的自定义改装和升级,打造独属于自己的移动基地。

GCL 集团首席执行官 Sebastian Toke 表示:

“我们很高兴通过与 NEKCOM 的合作,支持和激励游戏设计师的创造力。GCL 之所以选择 NEKCOM,是因为我们相信其创始人兼首席制作人 罗翔宇 是中国游戏行业中最具潜力的创意人才之一。我们期待通过拓展全球发行版图,为公司创造更多价值。”

NEKCOM 创始人 罗翔宇 也表示:

“与 GCL 的合作是一次改变行业格局的举措。他们的主动支持和成熟的市场经验,让我们能够将游戏愿景提升到全新高度。在他们的帮助下,我们不仅仅是在开发一款游戏,而是在打造一款能够触动玩家、并在市场上获得成功的《昭和米国物语》。”

目前,该游戏预计将于 2025 年 正式推出。

关于 GCL Global Holdings Ltd

GCL Global Holdings Ltd. 通过沉浸式游戏和娱乐体验连接全球玩家,致力于帮助创作者向全球游戏社区提供富有吸引力的内容和游戏体验,并重点关注快速增长的亚洲游戏市场。

GCL 凭借对游戏趋势和市场动态的深刻理解,利用其多元化的数字和实体内容组合,将亚洲开发的 IP 推向全球市场,覆盖主机、PC 和流媒体平台。

更多信息请访问:http://www.gclglobalholdings.com

关于 NEKCOM

NEKCOM 成立于 2011 年,专注于开发风格独特、创意丰富且极具吸引力的主机与 PC 游戏。其作品覆盖 PS4、PS5、PSVR、XBOX、Nintendo Switch 和 Steam 等多个平台。NEKCOM 在 纽约、洛杉矶设有办事处,并在中国武汉设立了游戏开发中心。

更多信息请访问:www.nekcomgames.com

前瞻性声明

本新闻稿包含“前瞻性声明”,可以通过“预计”、“计划”、“项目”、“预测”、“打算”、“将”、“期望”、“相信”、“寻求”、“目标” 等词汇识别这些声明。前瞻性声明可能涉及但不限于:

• 收入和财务表现的预测

• 市场机会和增长预期

• GCL 的业务扩张和人才储备能力

• 公司在全球市场的竞争优势

这些前瞻性声明基于当前信息和假设,但由于市场变化、行业趋势和不可控因素的影响,实际结果可能与前瞻性声明存在重大偏差。GCL 提醒投资者,应充分考虑可能存在的风险因素,不应过度依赖此类前瞻性声明。

GCL 无义务对这些前瞻性声明进行更新,除非适用法律要求。

GCL 投资者关系联系方式

联系人:Crocker Coulson

邮箱:crocker.coulson@aummedia.org

电话:(646) 652-7185

公告随附图片可见以下网页: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f323a545-a217-4005-a0da-5c677cea1b6f/zh-Hans

昭和米国物语 《昭和米国物语》的全球发行权

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.