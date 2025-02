Preqin, LP를 위한 사모시장 종합 분석 솔루션 Allocator Hub 출시

자산 배분, 운용사 선정, 실사, 포트폴리오 관리 업무 효율성을 높여주는 올인원 사모시장 분석 솔루션

런던, Feb. 14, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 대체투자 시장에 필수적인 데이터와 인사이트를 제공하는 Preqin이 LP의 자산 배분 전략 구축, 운용사 선정, 투자 실사, 포트폴리오 관리 업무를 지원하는 업계 최초 올인원 사모시장 분석 솔루션인 Allocator Hub를 출시했다. 새로 공개된 이번 서비스는 복잡하고 시간과 비용이 많이 드는 투자 프로세스를 간소화시킴으로써 효율적인 워크플로우를 구축할 수 있도록 설계되었다.

Preqin의 유한 파트너 부문 책임자인 Jonathon Furer는 “대체투자 시장이 변곡점에 있다고 본다. 당사 연구에 따르면 글로벌 대체투자시장은 약 80% 성장할 것으로 보이며, 전 세계 운용자산(AUM)은 2023년 말 16조 8천억 달러에서 증가하여 2030년까지 30조 달러를 넘어설 것으로 예상된다.* 그러나 여전히 시장의 불투명성과 수작업 중심의 업무 프로세스로 인한 높은 비용과 시간 소모는 자산 배분가들에게 부담으로 작용하고 있다. Preqin은 투자 라이프사이클 전반에 걸친 종합 솔루션을 구현함으로써 사모시장의 현대화를 선도하고자 한다. 이를 위해 고객의 데이터와 Preqin의 시장 데이터 및 벤치마크, 그리고 고도화된 분석 도구를 모두 통합한 사모시장 종합 분석 솔루션을 선보이게 되었다”고 밝혔다.

투자자 성과 최적화를 위한 데이터 및 기술 솔루션이 필요한 사모시장

대체투자 시장에서는 기관 및 개인 투자자 기반이 확대되고, 기관의 대체투자 비중도 장기적으로 지속 성장할 것으로 예상된다. 이에 맞춰, 투자자들을 효과적으로 지원하기 위해 Allocator Hub가 출시되었다. 사모시장은 표준화된 프레임워크가 부재하고 공모시장 대비 추가적인 진입 장벽이 있는 등 '투명성 격차'가 여전히 존재한다.

따라서 효과적인 사모투자를 위해서는 고도의 전문성과 인력, 다양한 외부 컨설턴트 및 서비스가 필요하다. 소형 투자기관의 경우, 포트폴리오를 구축하는데 상당한 비용이 소요될 뿐만 아니라, 과정 자체도 상당히 어려운 작업이 될 수 있다. 반면, 규모가 크고 기반이 잡힌 투자기관의 경우, 총 소유 비용을 통제하면서도 분석의 엄밀성을 유지하고 투자 수익을 극대화하는 동시에 대규모 투자 프로그램을 운영해야 하는 부담을 안게 된다.

Allocator Hub는 실행 가능한 데이터와 분석 도구를 고객에게 제공함으로써 비효율적이고 수작업이 많은 투자 프로세스를 디지털화하여 이러한 문제를 해결하도록 돕는다. Preqin이 출시한 새로운 솔루션을 통해 투자 전문가들은 신규 투자처 발굴을 위한 시장 매핑을 가속화하고, 효율적이고 철저한 투자 실사를 수행하면서, 시장 대비 펀드 성과를 효과적으로 벤치마킹하고, 보다 정확한 자산 배분 및 위험 관리 워크플로우를 위한 맞춤형 지수를 생성하는 등의 작업 수행이 가능해졌다.

Preqin의 대표 플랫폼인 Preqin Pro 를 통해 제공되는 Allocator Hub는 Preqin의 광범위한 시장 정보를 활용함으로써 적절한 데이터를 적시에 적절한 형식으로 표시하여 실행 가능한 인사이트와 최적의 결과를 제공하게 된다.

Allocator Hub는 데이터와 인사이트로 글로벌 대체투자 커뮤니티에 더욱 힘을 더한다는 Preqin의 정신에도 부합한다. Preqin의 모든 솔루션은 종합적이고 실행 가능한 시장 데이터, 리서치 및 분석 도구를 제공함으로써 투자자가 데이터 기반의 의사결정을 내릴 수 있도록 지원한다.

*Preqin의 '대체투자의 미래 2029' (Preqin’s Future of Alternatives 2029 )보고서

Preqin 소개

Preqin은 ‘Home of Alternatives’를 모토로 대체투자 전문가들에게 필수적인 데이터, 분석 도구 및 인사이트를 제공합니다. Preqin은 지난 20년간 엄격한 절차를 걸쳐 사모시장 데이터를 선도적으로 수집하고 있으며, 20만 명 이상의 글로벌 업계 전문가들의 원활한 자금 모집, 딜 소싱, 투자 기회 발굴, 성과 분석 등을 돕고 있습니다. Preqin은 고객과 긴밀한 협업을 통해 끊임없이 혁신적인 분석 도구를 개발하고 시장 정보를 수집하여 고객이 늘 최선의 의사 결정을 내릴 수 있도록 힘쓰고 있습니다. 자세한 정보는 웹사이트(www.preqin.com/kr)를 참고해 주십시오.

