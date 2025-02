Společnost Bitget získává v Bulharsku licenci poskytovatele služby spojené s virtuálními aktivy a pokračuje v plánované expanzi do EU

VICTORIA, Seychely, Feb. 14, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, přední kryptoměnová burza a společnost zaměřená na Web3, získala od bulharské Národní daňové agentury (National Revenue Agency) licenci poskytovatele služby spojené s virtuálními aktivy (VASP). Úřední svolení nyní společnosti Bitget umožňuje nabízet kompletní škálu kryptoměnových služeb v Bulharsku, včetně směny, obchodování, převodů, úschovy a veřejného nabízení kryptoaktiv, jakož i služeb souvisejících s digitální peněženkou. To je v souladu se širšími plány společnosti Bitget získat na trzích EU licenci pro kryptoaktiva (MiCA), což posílí jeho postavení v tomto regionu.

Získáním licence VASP v Bulharsku pokračuje společnost Bitget ve strategické expanzi napříč Evropskou unií. Společnost se aktivně připravuje na to, aby vyhovovala rámcovým předpisům MiCA Evropské unie, které se snaží vytvořit jednotnou regulaci kryptoaktiv v celém regionu.

„Úspěšná žádost o licenci VASP v Bulharsku je součástí expanzní strategie společnosti Bitget, která umožní poskytovat služby uživatelům napříč celou Evropskou unií,“ řekl Hon Ng, Chief Legal Officer společnosti Bitget. „Protože EU pokračuje v tvorbě regulatorních rámců jako MiCA, vidíme silný potenciál pro udržitelný rozvoj a inovace v regionu v souladu s právními předpisy. Bulharsko slouží jako strategická brána k naší expanzi do Evropy, neboť kryptoaktivům nabízí prostředí vhodné k jejich přijetí.“

Ng dodal: „V roce 2025 musí společnost Bitget provést agresivní globální expanzi, přičemž se bude soustředit na dodržování předpisů ve všech jurisdikcích, kde působíme. Tento přístup přispívá ke zvyšování důvěry uživatelů a zajišťuje dlouhodobý růst, protože naše operace přizpůsobujeme nově vznikajícím předpisům po celém světě.“

Společnost Bitget vnímá dodržování právních předpisů jako společenskou odpovědnost za kryptoměnové burzy, která je zřejmá díky získání oprávnění na klíčových trzích, jako třeba v Polsku, Itálii, Litvě, Spojeném království a nyní také v Bulharsku.

Licence VASP v Bulharsku poskytuje společnosti Bitget regulační pravomoc nabízet širokou škálu služeb uzpůsobených potřebám uživatelů digitálních aktiv v regionu. Součástí těchto služeb je směna kryptoaktiv umožňující plynulou konverzi mezi krypto a fiat měnami, obchodování a převody kryptoaktiv usnadňující efektivní a bezpečné transakce; ale také služby úschovy poskytující silný rámec pro ochranu uživatelských aktiv. Licence navíc umožňuje veřejně nabízet kryptoaktiva, čímž vytváří prostor pro inovace tokenů a nové příležitosti.

Jen v posledních třech měsících společnost Bitget významně postoupila v licenčních řízeních a v expanzi. Získala licenci BSP v Salvadoru, souhlas s poskytováním služeb digitálních aktiv ve Spojeném království, podporovala dceřinou burzu BitEXC ve Vietnamu a také právě jedná s FIU v Indii. Díky licenci VASP v Bulharsku je nyní společnost Bitget blíže k tomu, aby se stala jednou z nejdůvěryhodnějších burz v kryptoměnovém světě. Společnost plánuje úzce spolupracovat s evropskými regulačními orgány s cílem zajistit, aby její produkty vyhovovaly všem regulatorním požadavkům, a zároveň upřednostnit ochranu uživatelských aktiv a dat.

O společnosti Bitget

Společnost Bitget je přední světová kryptoměnová burza a společnost zaměřená na Web3 založená v roce 2018. Burza Bitget, která obsluhuje více než 45 milionů uživatelů ve více než 150 zemích a regionech, se snaží pomáhat uživatelům obchodovat chytřeji díky své průkopnické funkci kopírování obchodů a dalším obchodovacím řešením a zároveň nabízí v reálném čase přístup k ceně Bitcoinu, Etherea a dalších kryptoměn. Bitget Wallet, dříve známá pod názvem BitKeep, je prvotřídní multichainová kryptopeněženka, která nabízí celou řadu komplexních řešení a funkcí Web3, včetně funkcí peněženky, směny tokenů, NFT Marketplace, prohlížeče DApp a dalších.

Společnost Bitget hraje přední roli v rozvoji adopce kryptoměn prostřednictvím strategických partnerství, například jako oficiální krypto partner nejlepší fotbalové ligy světa, LALIGA, na trzích Blízkého východu, Jihovýchodní Asie a Latinské Ameriky, a také jako globální partner tureckých národních sportovců Buse Tosun Çavuşoğlu (mistryně světa ve wrestlingu), Samet Gümüş (zlatý medailista v boxu) a İlkin Aydın (volejbalová reprezentantka), aby inspirovali světovou komunitu k přijetí budoucnosti kryptoměn.

Chcete-li získat více informací, navštivte: web | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | Bitget Wallet

Upozornění na riziko: Ceny digitálních aktiv podléhají výkyvům a mohou vykazovat značnou cenovou volatilitu. Investujte jen to, o co si můžete dovolit přijít. Hodnota každé investice může být ovlivněna a je možné, že nedosáhnete svých finančních cílů nebo nebudete schopni získat zpět svou hlavní investici. Vždy byste měli vyhledat nezávislé finanční poradenství a zvážit své vlastní finanční zkušenosti a situaci. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. Společnost Bitget nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Nic z toho, co je zde uvedeno, nelze považovat za finanční poradenství.

Fotografie k tomuto oznámení je k dispozici na adrese http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/426944d7-1005-4e2e-b8fe-cd3e0c55e303

Informace pro média získáte na adrese: media@bitget.com

Společnost Bitget získává v Bulharsku licenci poskytovatele služby spojené s virtuálními aktivy a pokračuje v plánované expanzi do EU Společnost Bitget získává v Bulharsku licenci poskytovatele služby spojené s virtuálními aktivy a pokračuje v plánované expanzi do EU

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.