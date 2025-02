プレキン (Preqin)、プライベートマーケット投資家向けにアロケーター・ハブ (Allocator Hub) をローンチ

アセットアロケーション、ファンド選定、デューデリジェンス、ポートフォリオ管理をサポートする市場初のエンドツーエンドソリューション

ロンドン発 , Feb. 14, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- オルタナティブ投資に特化したデータ、ツール、インサイトを提供するプレキンは本日、アロケーションからモニタリングまで投資サイクルを全体的にサポートする、市場初のエンドツーエンドのプラットフォームである「Allocator Hub(アロケーター・ハブ)」を正式にリリースしました。 この革新的なサービスは、投資成果の最大化を図りながら、コストと時間を要する投資プロセスの業務効率化を通し、投資家を支援することを目的としています。

プレキンのシニアバイスプレジデント兼リミテッドパートナー責任者であるジョナサン・フューラー (Jonathon Furer) は次のように述べています。

「オルタナティブ投資市場は、今大きな転換期を迎えています。弊社の調査によると、同市場は今後も拡大を続け、2023年末時点で16.8兆米ドルだった運用資産残高(AUM)は、2030年までに80%近く増加し、30兆米ドルを超える見通しです。※1 しかしながら、これまでオルタナティブ投資市場は、標準化されたデータやベンチマーク、分析ツールが不足しており、さらに投資プロセスの多くが手作業に依存しているため、運用コストが高いことが課題となっていました。 プレキンは、デジタル技術の活用を通じて、プライベート市場の近代化を推進し、投資前後のプロセスをスマートかつ効率的にすることを目指しています。その一環として、アロケーター・ハブを提供し、クライアントのデータと市場データ、ベンチマークを統合し、投資分析やマネージドサービスを通じて包括的なソリューションを提供します。」

プライベート市場の拡大と投資成果の向上には、より優れたデータとテクノロジーが不可欠

機関投資家によるオルタナティブ資産へのアロケーションが今後も長期的に拡大すると見込まれる中、機関投資家のみならず、リテール投資家を含めた幅広い投資家層が市場に参入してきています。 しかし、プライベート市場では依然として「透明性のギャップ」が存在し、標準化されたフレームワークの欠如や、パブリック市場と比較した際の参入障壁の高さが課題となっています。

そのため、効果的なプライベート市場への投資を行うには、高度な専門知識、多くの人的リソース、そして多数の外部コンサルタントやベンダーのネットワークが必要となります。 特に小規模な投資家にとって、適切なデューデリジェンスを行いながら、ポートフォリオを構築することが負担となる場合が多く、大規模な投資家においても、総所有コストの管理、高度な分析の実施、投資リターンの最大化を両立させることが重要な課題となっています。

アロケーター・ハブは、こうした課題に対応するため、投資判断に直結するデータと分析を自在に活用できる環境を提供するとともに、従来手作業に依存していた非効率な投資プロセスをデジタル化します。これにより、以下のような高度な機能を実現します。

市場のマッピングを迅速に実施

効率的かつ網羅的な投資デューデリジェンスの遂行

ファンドのパフォーマンスを市場と比較し、的確なベンチマークを設定

カスタムインデックスを作成し、アセットアロケーションやリスク管理を最適化

本ソリューションは、弊社の代表的プラットフォームであるPreqin Pro(プレキン プロ) を通じて提供され、最適な情報を、最適なタイミング、最適なフォーマットでご提供することで、投資家の皆さまが最良の投資判断を下せる環境を整えます。

アロケーター・ハブは、プレキンが掲げる「グローバル金融コミュニティの支援」という理念を体現するソリューションです。市場データ、リサーチ、分析ツールを総合的に提供することで、オルタナティブ資産への投資をよりシームレスでデータドリブンなプロセスに進化させることを目的として開発しています。

記者への注記:

※1プレキンの「フューチャー・オブ・オルタナティブ2029 (Future of Alternatives 2029)」 レポートによる。

アロケーター・ハブについて詳しくは、こちらをクリックして資料を入手してください。 無料デモ体験はこちらからリクエスト可能です。

より詳細な情報をご希望の方、またはインタビューや引用をご希望の方は、ミミ・セレステ・テイラー (Mimi Celeste Taylor) mimiceleste.taylor@preqin.comまでご連絡ください。

プレキンについて

プレキンはHome of Alternatives™をコンセプトに、オルタナティブ投資業界で最も包括的なデータ・分析・インサイトを提供し、 重要な情報と最先端の分析ソリューションによって、投資ライフサイクル全体を通じて投資家やファンドマネージャーをサポートしています。

プレキンは20年にわたり、プライベート市場におけるデータの収集方法を開拓し、世界の20万人以上の投資プロフェッショナルに資金調達、ディール、パフォーマンスの把握などにご利用いただき、オルタナティブ投資への理解を深めることに尽力しています。

詳細は、www.preqin.com/jpをご覧ください。

