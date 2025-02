La Leyenda de la Música Marcos Witt Se Une al Coro de Brooklyn Tabernacle para una Tarde Histórica de Adoración

BROOKLYN, NY, UNITED STATES, February 13, 2025 / EINPresswire.com / -- Un nuevo capítulo poderoso en la vida espiritual de Brooklyn se desarrolló el domingo durante el servicio en español de la reconocida iglesia Brooklyn Tabernacle. El ícono de la música cristiana latina Marcos Witt y el Coro de Brooklyn Tabernacle, ganador de seis premios Grammy, dirigieron a 1,500 personas en una demostración histórica de unidad y adoración por la tarde.Comenzando en septiembre con solo unos cientos de asistentes, BT Español —así se llama esta creciente congregación— experimentó un crecimiento sin precedentes. Un grupo diverso de personas de toda la ciudad de Nueva York y más allá llenó el santuario el domingo.El líder de alabanza ganador de premios Grammy y Billboard, Marcos Witt, guio un tiempo inolvidable de alabanza, con toda la audiencia cantando junto a él. En un momento de profunda unidad, el famoso y multirracial Coro de Brooklyn Tabernacle se unió a Witt en el escenario, interpretando en español, a pesar de que la mayoría de sus miembros no dominan el idioma.Para Witt, esto fue mucho más que un evento o una aparición especial: fue algo profundamente personal. De adolescente y joven adulto, a menudo escuchaba a su madre tocar los primeros discos del Coro de Brooklyn Tabernacle. Ahora, décadas después, se encontró no solo ministrando en el Brooklyn Tabernacle, sino siendo acompañado por el mismo coro que había sido parte de la banda sonora de su fe temprana.Durante el servicio, el Pastor Principal del Brooklyn Tabernacle, Jim Cymbala , reconoció la gran diversidad presente. Al mencionar los nombres de las naciones hispanohablantes, los asistentes estallaron en aplausos. Sorprendentemente, todos los países de Centro y Sudamérica estuvieron representados en la congregación, al igual que cada nación hispanohablante del Caribe.A pesar de no hablar español, el Pastor Cymbala tiene un gran corazón por la comunidad hispana en su natal Brooklyn y más allá.A lo largo de los años, el Pastor Cymbala ha ministrado extensamente en toda América Latina, particularmente en Argentina, país que ha visitado más de 30 veces.Más cerca de casa, alrededor de 1.9 millones de hispanohablantes viven en el área metropolitana de Nueva York. Aproximadamente el 20 por ciento de Brooklyn es hispano, incluídos muchos inmigrantes. Sin embargo, solo hay unas pocas iglesias evangélicas en español. Al darse cuenta de esta necesidad, el Pastor Cymbala se puso en acción. En este tiempo de incertidumbre—especialmente para inmigrantes—ha guiado al Brooklyn Tabernacle en su esfuerzo por abrazar a sus vecinos hispanohablantes. Esta reunión histórica es solo un ejemplo y un resultado de ese esfuerzo.Cuando la tarde de adoración llegó a su fin, Marcos Witt y el Coro de Brooklyn Tabernacle interpretaron uno de los temas más queridos de Witt, “Dios Ha Sido Bueno.” Fue un momento muy significativo para el Pastor Cymbala, quien descubrió esta canción en uno de sus viajes en Argentina hace una década y se enamoró de inmediato—tanto que a menudo la canta con su congregación de habla inglesa durante los servicios.Esta tarde de adoración fue más que un evento musical; fue una muestra poderosa de unidad, con personas de muchas razas y trasfondos adorando juntas—y esta vez el idioma principal fue el español, no el inglés.“Lo que pasó hoy solo lo pudo hacer Dios,” dijo el Pastor Cymbala. “Esta ciudad alberga a tantos hispanohablantes, y queremos que sepan: esta iglesia también es su hogar.”BT Español, que se reúne cada domingo a las 3 PM, sigue creciendo como refugio espiritual para la comunidad hispanohablante de la ciudad de Nueva York, brindando esperanza, comunidad y el mensaje de Jesús en su idioma natal.Para solicitudes de prensa, entrevistas, fotos y grabaciones de video de este servicio extraordinario, comuníquese con:Pastor Alex BurgosABurgos@brooklyntab.org, 718-290-2255Btespanol.orgOr Steven Lawson, 818-414-2475Acerca de The Brooklyn TabernacleThe Brooklyn Tabernacle es una iglesia multicultural y no denominacional en el centro de Brooklyn, reconocida por su Coro de Brooklyn Tabernacle ganador de varios premios Grammy, su énfasis en la oración y su alcance a las diversas comunidades de la ciudad de Nueva York. Bajo el liderazgo del Pastor Jim Cymbala, BT se ha convertido en un hogar espiritual para miles de personas y en un faro de esperanza en la ciudad. Brooklyntabernacle.orgAcerca de Marcos WittMarcos Witt es un cantante, compositor y pastor ganador de premios Grammy, conocido como una de las voces más influyentes en la música cristiana latina. Su música y ministerio han impactado a millones de personas en todo el mundo hispanohablante por más de tres décadas. www.marcoswitt.com Acerca del Coro de Brooklyn TabernacleEl Coro de Brooklyn Tabernacle ha ganado seis premios Grammy por su música de adoración. El grupo lanzó la primera canción de su nuevo álbum el viernes pasado: “Come Jesus Come,” con la participación de Stephen McWhirter. Carol Cymbala ha dirigido el coro desde sus inicios en la década de 1970. https://www.instagram.com/bt_choir

