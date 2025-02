XS.com คว้ารางวัล "โปรแกรมสัมนาคุณลูกค้า VIP ที่ยอดเยี่ยม" ในงาน Smart Vision Summit 2025 ที่ประเทศโอมาน

THAILAND, February 14, 2025 / Business News / -- XS .com ผู้ให้บริการฟินเทคและการเงินชั้นนำระดับโลกที่ได้รับการยกย่องอย่างต่อเนื่องอีกครั้งด้วยการคว้ารางวัล “โปรแกรมสัมนาคุณลูกค้า VIP ที่ยอดเยี่ยม” ที่งาน Smart Vision Summit (SVS) 2025 ซึ่งจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ระหว่างวันที่ 12–13 กุมภาพันธ์ ณ โรงแรม JW Marriott Muscat ในโอมานรางวัลนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นอย่างไม่หยุดยั้งของ XS.com ในการสร้างมูลค่าและมอบประสบการณ์การเทรดที่โดดเด่นให้แก่ลูกค้าทั่วโลกอีกทั้งยังเป็นการยกย่องความทุ่มเทของบริษัทในการมอบคุณค่าอันยอดเยี่ยมให้แก่ลูกค้า VIP ผ่านโปรแกรมสัมมนาคุณสำหรับลูกค้าคนพิเศษ โปรแกรมพิเศษนี้ถูกออกแบบมาเพื่อมอบสิทธิประโยชน์และความพิเศษที่ไม่เหมือนใคร เพื่อสนับสนุนและตอบแทนนักเทรดที่ภักดีและมีความกระตือรือร้นที่สุดคุณชาดี ซัลลูม (Shadi Salloum) ผู้อำนวยการประจำภูมิภาค MENA ของ XS.com กล่าวในงานมอบรางวัลด้วยความภาคภูมิใจว่า:“เราเปี่ยมไปด้วยความยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัล “โปรแกรมสัมนาคุณลูกค้า VIP ที่ยอดเยี่ยม” ในงาน Smart Vision Summit 2025 ที่โอมาน รางวัลนี้เป็นการสะท้อนความทุ่มเทและการทำงานหนักของทีมงาน XS.com รวมถึงความไว้วางใจอันล้ำค่าที่ลูกค้ามอบให้เรา เราขอสัญญาว่าจะเดินหน้ามอบประสบการณ์การเทรดที่ดีที่สุด พร้อมให้การสนับสนุนและเครื่องมือที่ลูกค้าจำเป็นต้องใช้เพื่อให้ประสบความสำเร็จในเส้นทางการเทรดของพวกเขา”นอกจากนี้ XS.com ยังได้สร้างความประทับใจอย่างลึกซึ้งในงาน Smart Vision Summit ในฐานะผู้สนับสนุนระดับโลกอย่างเป็นทางการ XS.com ได้แสดงศักยภาพของแพลตฟอร์มการเทรดที่ล้ำสมัย โซลูชันที่ทันสมัย และการบริการลูกค้าแบบเฉพาะบุคคล พร้อมทั้งการมีส่วนร่วมกับเทรดเดอร์ นักลงทุน และผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินตลอดทั้งงานด้วยความเป็นผู้นำระดับโลกและความมุ่งมั่นในการพัฒนาบริการทางการเงินอย่างต่อเนื่อง XS.com ยังคงสร้างมาตรฐานใหม่ในการนำเสนอโซลูชันที่ล้ำสมัยและสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าอย่างโดดเด่นดร. โมฮัมเหม็ด เอลโนซามี (Dr.Mohammed Elnozamy) ประธานและกรรมการผู้จัดการของสมาร์ทวิชั่นกล่าวว่า:“เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มอบรางวัล “โปรแกรมสัมนาคุณลูกค้า VIP ที่ยอดเยี่ยม” ให้กับ XS.com ในงาน Smart Vision Summit (SVS) 2025 ที่โอมาน รางวัลนี้เป็นเครื่องยืนยันถึงความพยายามอันยอดเยี่ยมของ XS.com ในการสร้างมาตรฐานใหม่ด้านคุณภาพในโลกของการเทรดออนไลน์”งาน Smart Vision Summit (SVS) 2025 ที่จัดขึ้นในโอมาน ซึ่งเป็นเวทีรวมตัวของผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินและผู้นำในอุตสาหกรรมได้เฉลิมฉลองความเป็นเลิศและนวัตกรรมในภาคบริการทางการเงินการคว้ารางวัล “โปรแกรมสัมนาคุณลูกค้า VIP ที่ยอดเยี่ยม” เน้นย้ำถึงความสามารถของ XS.com ในการรักษามาตรฐานสูงสุดในด้านความน่าเชื่อถือ ความพึงพอใจของลูกค้าและความเป็นเลิศทางเทคโนโลยีท่ามกลางตลาดที่มีการแข่งขันสูงในโอกาสที่ XS.com ฉลองความสำเร็จครั้งสำคัญนี้บริษัทขอยืนยันถึงความมุ่งมั่นที่จะยกระดับประสบการณ์ของลูกค้าอย่างต่อเนื่องด้วยการพัฒนาเครื่องมือที่ล้ำสมัย การสนับสนุนการเทรดที่ครอบคลุม และคุณภาพการให้บริการที่เหนือระดับรางวัลนี้ถือเป็นแรงผลักดันสำคัญที่ช่วยเสริมสร้างให้ XS.com ยังคงรักษาและยกระดับมาตรฐานความเป็นเลิศที่กลายเป็นเอกลักษณ์ของบริษัทต่อไปเกี่ยวกับบริษัทข้อมูลบริษัท XS.com XS Group (ดำเนินงานภายใต้ชื่อแบรนด์ ‘XS’ หรือ ‘XS.com’) เป็นโบรกเกอร์หลายกลุ่มสินทรัพย์ระดับโลกที่ให้การเข้าถึงผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่หลากหลายก่อตั้งขึ้นในออสเตรเลียในปี 2010 XS.com ได้เติบโตขึ้นเป็นผู้นำตลาดระดับโลกในอุตสาหกรรมฟินเทค บริการทางการเงิน และการเทรดออนไลน์ ด้วยการมีใบอนุญาตในหลายภูมิภาคและสำนักงานทั่วโลกXS.com นำเสนอบริการที่ช่วยให้นักเทรดเดอร์ นักลงทุนสถาบัน และโบรกเกอร์ทั่วโลกเข้าถึงสภาพคล่องระดับสถาบันและเทคโนโลยีการเทรดขั้นสูง ควบคู่กับประสบการณ์ผู้ใช้ที่มีประสิทธิภาพ การจัดการความสัมพันธ์ที่มีคุณภาพสูง และการสนับสนุนลูกค้าที่ดีเยี่ยมคำเตือนเกี่ยวกับความเสี่ยง: ผลิตภัณฑ์ของเราซื้อขายโดยใช้มาร์จิ้นและมีความเสี่ยงในระดับสูงคุณอาจสูญเสียเงินทุนทั้งหมดผลิตภัณฑ์เหล่านี้อาจไม่เหมาะสำหรับทุกคนและคุณควรแน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับสมาร์ทวิชั่นสมาร์ทวิชั่น (Smart Vision) เป็นหนึ่งในบริษัทผู้เชี่ยวชาญที่ใหญ่ที่สุดที่มีความเชี่ยวชาญในตลาดทุนระหว่างประเทศและท้องถิ่นในด้านการฝึกอบรม การพัฒนาทักษะ และการจัดการประชุมระดับนานาชาติสมาร์ทวิชั่น (Smart Vision) ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในสามตำแหน่งสูงสุดในด้านการฝึกอบรมและนักเชี่ยวชาญทางด้านการเงินและตลาดทุนในกลุ่มประเทศอาหรับ

