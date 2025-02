XS.com荣获阿曼Smart Vision峰会“最佳VIP客户计划”大奖

CHINA, February 14, 2025 / Business News / -- 屡获殊荣的全球多资产金融科技及金融服务提供商XS.com自豪宣布,在2025年2月12日至13日于阿曼JW Marriott Muscat酒店举办的Smart Vision峰会(SVS)上,公司荣膺“最佳VIP客户计划”大奖。这一殊荣充分体现了XS.com在为全球客户创造价值、打造独特交易体验方面的不懈努力与卓越表现。该奖项表彰了XS.com为VIP客户打造的独家VIP忠诚度计划,通过这一计划,公司为最忠实、最活跃的交易者提供无与伦比的特权和福利。在接受该奖项时, XS .com MENA地区总监Shadi Salloum表达了他的感激之情:“能够在2025年阿曼Smart Vision峰会(SVS)上荣获‘最佳VIP客户计划’大奖,我们深感荣幸。这是对我们团队辛勤付出的认可,更是客户对我们的信任和支持的体现。我们将始终致力于为客户提供独特的交易体验,确保他们在交易旅程中拥有所需的工具和支持,助力他们不断取得成功。”这一奖项颁发之际,XS.com作为本届Smart Vision峰会的官方全球赞助商,在活动中展现了其先进的交易平台、尖端解决方案以及个性化的客户支持,与众多交易者、投资者及金融专业人士进行了深入互动。凭借全球影响力和对金融服务的不断深耕,XS.com持续为客户提供创新解决方案和超一流的服务体验,在行业内树立了标杆。Smart Vision董事长兼总经理Mohammed Elnozamy博士表示:“我们非常高兴能在2025年阿曼Smart Vision峰会(SVS)上,将‘最佳VIP客户计划’大奖颁发给XS.com。这一奖项是对XS.com在在线交易领域树立新标杆、引领行业发展的充分肯定。”作为金融行业的顶尖盛会,2025年阿曼Smart Vision峰会(SVS)汇聚了众多金融专家和行业领袖,共同表彰行业内的卓越成就与创新实践。获得“最佳VIP客户计划”大奖凸显了XS.com从激烈竞争中脱颖而出,展现了其在可靠性、客户满意度和技术创新方面的卓越实力。XS.com在庆祝这一里程碑式成就的同时,再次重申将继续致力于提升客户体验,不断研发尖端工具、优化交易支持、并提供无与伦比的优质服务。这一荣誉也将激励XS.com继续践行卓越标准,并向新的高度不断迈进。 XS.com 公司概况XS 集团(以 "XS "或 "XS.com "品牌经营)是一家全球多元资产经纪商,提供多种金融产品交易服务。XS.com 于 2010 年在澳洲成立,现已发展成为金融科技、金融服务和在线交易行业的全球市场领导者,在多个司法管辖区拥有监管牌照,并在全球各地设有办事处。XS.com 为全球交易者、机构投资者和经纪商提供深度机构流动性和先进的交易技术,并结合高效的用户体验、高质量的关系管理和卓越的客户支持。风险警告:我们的产品涉及保证金交易,具有很高的风险,可能会导致亏损金额超过阁下的初始入金。这些产品可能不适合所有投资者,阁下应当确保了解其中的风险。关于 Smart VisionSmart Vision 是全球最大的专业机构之一,专注于从事全球和本地资本市场领域的培训、技能开发以及组织国际会议。在阿拉伯地区的金融行业以及资本市场,Smart Vision在培训以及专业领域名列前茅。

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.