XS.com、「スマート・ヴィジョン・サミット（SVS）2025」にて、「最優秀VIPプログラム賞」を受賞

JAPAN, February 14, 2025 / Business News / -- 世界的なマルチアセット・フィンテックおよび金融サービスプロバイダーとして数々の賞を受賞しているXS.comは、2025年2月12日~13日にオマーンのJWマリオット・マスカットで開催された「スマート・ヴィジョン・サミット(SVS)2025」において、「最優秀VIPクライアントプログラム賞」を受賞したことを発表いたします。この賞は、 XS .comがグローバルにおいて、世界トップクラスの取引体験を提供することへのコミットメントを反映するものです。特に、同社のVIPロイヤルティ・プログラムを通じて、最もアクティブなトレーダーに優待特典と優遇を提供するサービスが高く評価されました。XS.comのMENA地域ディレクターであるシャディ・サルーム氏は、受賞の際に次のように述べました: 「スマート・ヴィジョン・サミット(SVS)2025において『最優秀VIPプログラム賞』を受賞できたことを大変光栄に思います。この賞は、お客様が私たちに寄せてくださる信頼を反映しています。これからも世界トップクラスの取引体験を通して、お客様がトレードにおいて成功を収めるためのツールとサポートを提供し続けます。」この表彰は、公式グローバル・スポンサーとして牽引するXS.comがスマート・ヴィジョン・サミット・2025にて受賞しました。先進的な取引プラットフォーム、最先端のソリューション、そしてパーソナライズされたカスタマーサポートを紹介し、イベントを通じてトレーダーや投資家、金融業界の各専門家と意見を交わしました。グローバルな存在感と金融サービスの発展をヴィジョンに持つXS.comは、革新的なソリューションと卓越した顧客エンゲージメントを提供する新たな基準を設け続けています。スマートヴィジョンサミットの会長兼マネージングディレクターであるモハマド・エルノザミ氏は、次のように述べています: 「スマート・ヴィジョン・サミット(SVS)2025」において、XS.comを『最優秀VIPプログラム賞』で表彰できることを大変嬉しく思います。この賞は、オンライン取引における品質の新たな基準を設定するXS.comのヴィジョンを反映しています。」スマート・ヴィジョン・サミット(SVS)2025は、金融専門家や業界リーダーが集う権威あるイベントであり、金融サービスセクター全体の革新性が確認できる場となりました。今回の受賞により、XS.comが競争の激しい市場環境において、信頼、顧客満足、高いテクノロジー基準を維持し続けていることが確認されました。この重要なマイルストーンを歩む中で、XS.comは、最先端のツール、強化された取引サポート、世界トップクラスのサービス品質の開発を通じて、顧客体験をさらに向上させます。この表彰は、XS.comがさらなる発展を目指すための大きな原動力となっています。XSグループについてXSグループ( XSまたはXS.com)は、幅広い金融商品の取引アクセスを提供するグローバル・マルチ・アセット・ブローカーです。2010年にオーストラリアで設立されたXS.comは、FinTech、金融サービス、オンライントレーディング業界におけるグローバルマーケットリーダーとして成長し、様々な管轄区域でライセンスを取得し、世界中の様々な場所にオフィスを構えています。XS.comは、世界中のトレーダー、投資機関、ブローカーに、効率的なユーザーエクスペリエンス、質の高いリレーションシップマネジメント、優れたカスタマーサポートとともに、深いリクイディティと高度なトレーディングテクノロジーへのアクセスを提供しています。リスク警告:証拠金取引はリスクを伴います。レバレッジ商品は、全てのお客様に適しているわけではありません。スマート・ヴィジョンについてスマート・ヴィジョンは、国際資本市場及び地域的な資本市場に特化し、研修、能力開発、国際会議の開催を専門としています。アラブ圏の金融セクターにおいて、金融の専門知識及び教育の分野でトップ3に入っています。

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.