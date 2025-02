XS.com gana el premio 'Mejor Programa VIP para Clientes' en el SV Summit en Omán

MEXICO, February 14, 2025 / Business News / -- XS .com, el proveedor global galardonado de servicios financieros y fintech de múltiples activos, se enorgullece en anunciar que ha sido reconocido con el prestigioso título de "Mejor Programa VIP para Clientes" en el Smart Vision Summit (SVS) 2025, celebrado los días 12 y 13 de febrero en el JW Marriott Muscat en Omán.Este galardón subraya el compromiso inquebrantable de XS.com por generar valor y ofrecer una experiencia de trading única a sus clientes en todo el mundo. El premio reconoce la dedicación de la empresa a proporcionar un valor excepcional a los clientes VIP mediante un exclusivo programa de lealtad diseñado para recompensar y empoderar a los traders más leales y activos con privilegios y beneficios incomparables.Al recibir el premio, Shadi Salloum, Director de XS.com para la región MENA, expresó su gratitud, afirmando:“Nos sentimos profundamente honrados de recibir el premio "Mejor Programa VIP para Clientes" en el Smart Vision Summit (SVS) 2025 en Omán. Este reconocimiento refleja el arduo trabajo y la dedicación de nuestro equipo, así como la confianza que nuestros clientes han depositado en nosotros. Seguimos comprometidos a proporcionar una experiencia de trading única y a garantizar que nuestros clientes cuenten con las herramientas y el apoyo necesarios para tener éxito en sus trayectorias de trading.”El reconocimiento llega durante la destacada participación de XS.com en el Smart Vision Summit, donde la empresa actuó como Patrocinador Global Oficial. XS.com presentó sus avanzadas plataformas de trading, soluciones de vanguardia y soporte personalizado al cliente, interactuando con traders, inversionistas y profesionales financieros a lo largo del evento.Con su presencia global y su dedicación a la mejora de los servicios financieros, XS.com sigue estableciendo estándares de referencia en la provisión de soluciones innovadoras y el compromiso excepcional con los clientes.El Dr. Mohammed Elnozamy, Presidente y Director General de Smart Vision, comentó:“Estamos encantados de otorgar a XS.com el premio "Mejor Programa VIP para Clientes" en el Smart Vision Summit (SVS) 2025 en Omán. Este galardón es un testimonio de los esfuerzos incomparables de XS.com para establecer nuevos estándares de calidad en el trading online.”El Smart Vision Summit (SVS) 2025 en Omán, una reunión de primer nivel de expertos financieros y líderes de la industria, celebró la excelencia y la innovación en todo el sector de servicios financieros.Ganar el premio "Mejor Programa VIP para Clientes" resalta la capacidad de XS.com para mantener altos estándares de confiabilidad, satisfacción del cliente y excelencia tecnológica en un mercado cada vez más competitivo.Al celebrar este hito, XS.com reafirma su compromiso de elevar continuamente las experiencias de sus clientes mediante el desarrollo de herramientas de vanguardia, soporte mejorado para el trading y una calidad de servicio inigualable. Este reconocimiento sirve como un poderoso motivador para mantener y superar los estándares de excelencia que se han convertido en sinónimo del nombre XS.com.Revisión de la Empresa XS.comEl Grupo XS (operando bajo la marca "XS" o "XS.com") es un broker global de múltiples activos que ofrece acceso a una amplia gama de productos financieros.Fundado en Australia en 2010, XS.com se ha convertido en un líder global en las industrias fintech, de servicios financieros y de trading online, con licencias en varias jurisdicciones y oficinas en todo el mundo.XS.com ofrece a traders, inversores institucionales y brokers de todo el mundo acceso a una liquidez institucional profunda y tecnología de trading avanzada, combinada con una experiencia de usuario eficiente, gestión de relaciones de alta calidad y un excelente soporte al cliente.Advertencia de Riesgo: Nuestros productos se negocian con margen y conllevan un alto nivel de riesgo. Es posible perder todo su capital. Estos productos pueden no ser adecuados para todos, y usted debe asegurarse de entender los riesgos involucrados.Acerca de Smart VisionSmart Vision es una de las casas de experiencia más grandes especializadas en los mercados de capitales locales e internacionales, en el ámbito de la capacitación, desarrollo de habilidades y organización de conferencias internacionales.Smart Vision se clasifica entre las tres principales entidades en el campo de la capacitación y la experiencia financiera en el mundo árabe, dentro del sector financiero y los mercados de capitales.

