إكس أس تفوز بجائزة "أفضل برنامج للعملاء المميزين" خلال مؤتمر "سمارت فيجن عُمان"

UNITED ARAB EMIRATES, February 14, 2025 / Business News / -- حصلت مجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" ( XS .com)، الوسيط العالمي الرائد في مجال الخدمات المالية وتكنولوجيا أسواق المال، على جائزة "أفضل برنامج للعملاء المميزين" (Best VIP Client Program) خلال مؤتمر "سمارت فيجن عُمان"(SVS) لعام 2025، والذي أقيم يومي 12 و13 فبراير في فندق "جي دبليو ماريوت مسقط" الفاخر بالعاصمة العُمانية.وكان الحدث الأبرز خلال المؤتمر هو حصول "إكس أس دوت كوم" ( XS.com ) على جائزة "أفضل برنامج للعملاء المميزين" (Best VIP Client Program)، تأكيدا على الجهود الاستثنائية التي يقوم بها الوسيط العالمي الرائد في توفير تجربة تداول فريدة واستثنائية للعملاء من مختلف انحاء العالم.كما تأتي الجائزة تقديرا لجهود "إكس أس دوت كوم" (XS.com) في تقديم خدمات استثنائية للعملاء المميزين (VIP) من خلال تقديم برنامج ولاء مخصص لهم، وهو برنامج مصمم لمكافأة وتمكين المتداولين الأكثر ولاءً ونشاطًا بامتيازات وفوائد فريدة.وقد أعرب السيد شادي سلوم، المدير الإقليمي لمجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" (XS.com) في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عن سعادته بالحصول على جائزة "أفضل برنامج للعملاء المميزين" (Best VIP Client Program) خلال مؤتمر "سمارت فيجن عُمان"(SVS) لعام 2025.وقال السيد شادي سلوم: ان هذه الجائزة تأتي تقديرا للعمل الجاد والدؤوب الذي يقوم به فريق عمل "إكس أس دوت كوم" (XS.com)، وهي تدل أيضا على الثقة التي يمنحنا إياها المتداولون من مختلف انحاء العالم.وأضاف: سنواصل التزامنا بتوفير تجربة تداول فريدة واستثنائية للعملاء من مختلف انحاء العالم، وسنسعى دائما لحصول المتداولين على الأدوات التي يحتاجونها والدعم الذي يستحقونه للنجاح في رحلتهم في الاسواق المالية.وفيما تحتفل "إكس أس دوت كوم" (XS.com) بهذا الإنجاز الجديد، فإنها تؤكد التزامها الدائم بتحسين تجربة العملاء من خلال تطوير أدوات جديدة والتحسين المستمر لمستوى خدماتها.من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة شركة سمارت فيجن الدكتور محمد النظامي: نحن سعداء بتتويج "إكس أس دوت كوم" (XS.com)، بجائزة "أفضل برنامج للعملاء المميزين" خلال مؤتمر "سمارت فيجن عُمان"(SVS) لعام .وأضاف: ان هذه الجائزة هي بمثابة شهادة على الجهود الاستثنائية التي تبذلها "إكس أس دوت كوم" (XS.com)، لوضع معايير جديدة للجودة في مجال التداول عبر الإنترنت.ويأتي تتويج "إكس أس دوت كوم" (XS.com)، بجائزة "أفضل برنامج للعملاء المميزين" لتسليط الضوء على قدرة الوسيط العالمي الرائد على الحفاظ على معايير عالية من الموثوقية ورضا العملاء والتميز التكنولوجي في سوق تنافسية بشكل متزايد.هذا وتواصل مجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" (XS.com)، وضع معايير جديدة من خلال تطوير حلول مبتكرة وأيضا عبر حضورها العالمي وجهودها لتطوير قطاع الخدمات المالية.ويأتي هذا التكريم الجديد بمثابة قوة محفزة لرفع مستوى معايير التميز وهو الامر الذي اصبح مرتبطا باسم "إكس أس دوت كوم" (XS.com).تقييم شركة إكس أس دوت كوم العالميةمجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" (XS.com) هي وسيط عالمي متعدد الأصول يوفر إمكانية التداول على مجموعة واسعة من المنتجات المالية بما في ذلك الأسهم، المؤشرات، المعادن، الطاقة، السلع، العملات، و العملات المشفرة.تأسست في أستراليا في عام 2010، وقد نمت لتصبح رائدة في السوق العالمية في مجال التكنولوجيا المالية والخدمات المالية والتداول عبر الإنترنت مع تراخيص متعددة حول العالم.توفر مجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" (XS.com) للمتداولين، المستثمرين، المؤسسات المالية، وشركات الوساطة المالية إمكانية الوصول إلى السيولة المؤسسية العميقة وتكنولوجيا التداول المتقدمة، جنبًا إلى جنب مع تجربة تداول فريدة، وإدارة علاقات متميزة ، ودعم ممتاز للعملاء.تحذير من المخاطر: يتم تداول منتجاتنا على الهامش وتحمل درجة عالية من المخاطرة ومن الممكن أن تخسر كل رأس مالك. قد لا تكون هذه المنتجات مناسبة للجميع ، ويجب عليك التأكد من ذلك فهم المخاطر التي تنطوي عليها.حول شركة سمارت فيجنشركة سمارت فيجن هي واحدة من أكبر بيوت الخبرة المتخصصة في مجال التدريب وتنمية المهارات وتنظيم المؤتمرات الدولية حول الأسواق المالية العالمية والمحلية.تصنف سمارت فيجن كواحدة من اهم الشركات في مجال التدريب والخبرة المالية للقطاع المالي وأسواق رأس المال في الوطن العربي.

