Preqin（睿勤） 推出面向私募市场投资者的 Allocator Hub

伦敦, Feb. 13, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 另类资产数据、工具和洞察领域的全球领导者 Preqin (睿勤)今日宣布推出 Allocator Hub。这是一个市场首创的端到端私募市场分析平台,通过尖端的投资分析、工作流工具和托管服务,实现资产配置、管理人筛选、尽职调查和投资组合管理。 这一创新产品旨在助力投资者取得更优投资成果,同时简化成本高昂且耗时的投资流程。

睿勤高级副总裁、LP业务主管 Jonathon Furer 表示:“我们认为另类投资市场正处于转折点。 我们的研究表明,该行业规模有望增长近 80%,到 2030 年,全球资产管理规模预计将从 2023 年底的 16.8 万亿美元增至超 30 万亿美元*。然而,长期以来,这些市场一直缺乏标准化的数据、基准和分析,并且投资流程高度依赖人工,导致运营成本高昂。 睿勤致力于通过提高数字化水平,实现投资前后流程智能化,推动私募市场现代化。 Allocator Hub通过投资分析和托管服务,将我们客户的数据与睿勤的市场数据及基准结合在一起。”

私募市场亟需更优质的数据和技术解决方案,以提升可扩展性与投资成果

鉴于机构另类资产配置预计将长期稳定增长且全球机构和散户投资者群体也在不断扩大的背景,睿勤推出了 Allocator Hub。 然而,“透明度鸿沟”依然是不可忽略的存在。私募市场数据的典型特征是缺乏标准化框架,且相较于公开市场,准入门槛更高。

因此,要有效运作一个私募市场项目,需要高度专业的知识、充足的人力以及第三方顾问和供应商网络。 对于小型投资者而言,审慎地构建投资组合可能令人望而生畏,而且成本高昂。 对于规模较大、更成熟的投资者而言,如何在控制总成本、最大限度地提高分析严谨性和投资回报的同时,大规模运营投资项目可能是一个值得关注的问题。

Allocator Hub 通过为客户提供具有可行性的数据与分析,同时将低效、通常需要人工操作的投资流程数字化,从而解决这些难题。 睿勤提供的这一解决方案,助力投资专业人士加快市场调研,开展高效且全面的投资尽调,参照市场行情对基金业绩进行基准评测,创建自定义指数以实现更精确的资产配置和风险管理工作流程等。

Allocator Hub 可通过旗舰平台 Preqin Pro 获取,它充分利用 睿勤全方位的市场资讯,在适当的时间以适当的格式呈现准确的数据,从而提供可操作的洞察与最优结果。与此同时,它也与睿勤始终秉持的理念相契合:为全球金融界赋能——睿勤所推出的 每一项解决方案都旨在通过提供全面且可操作的市场数据、研究和分析,让另类资产投资成为一个顺畅、数据驱动的过程。

编者注

* 基于Preqin(睿勤)《另类资产2029》报告。

如需进一步了解 Allocator Hub,请点击此处以获取相关手册。 如需申请演示,请点击此处。

关于 Preqin (睿勤)

Preqin(睿勤)作为 The Home of Alternatives™,为投资或分配资金至另类投资市场的金融专业人士提供关键数据和深入洞察,助力他们做出最优决策。 睿勤通过关键信息和领先的分析解决方案,在整个投资生命周期内为市场提供支持。 20 余年来,睿勤不断开拓,孜孜不倦地以严谨的态度收集私募数据,服务全球超过 200,000 名专业人士,帮助他们高效募集资金、寻找交易机会、做出投资决策、理解基金表现、了解市场动态。 如需更多信息,请访问preqin.net.cn

