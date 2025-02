Australian Gold Reagents expande planta de cianuro de sodio

PERTH, Australia, Feb. 12, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- El directorio de Australian Gold Reagents (AGR) tomó una decisión final de inversión para proceder con la expansión de su planta de producción de cianuro de sodio en Kwinana, Australia Occidental, posicionando a AGR como uno de los mayores productores mundiales de cianuro de sodio para la industria minera de oro.

El gerente general de AGR, Barney Jones, dijo que la expansión permitiría a la empresa satisfacer la creciente demanda mundial de cianuro de sodio para las operaciones mineras de oro, al mismo tiempo que cumple sus objetivos de sostenibilidad.

"La expansión aumentará la capacidad anual de producción de cianuro de sodio de AGR en más del 30 por ciento, lo que elevará la capacidad total de la solución de cianuro de sodio aproximadamente a 130,000 toneladas por año. También incluye un aumento en nuestra capacidad de producción de sólidos para facilitar el incremento de exportaciones a nuestros clientes internacionales", dijo el Sr. Jones.

“El cianuro de sodio juega un rol crítico en la extracción de oro del mineral, y la expansión nos permitirá satisfacer la creciente demanda de los productores de oro en Australia, Asia, África, las Américas y el Medio Oriente.

"La planta ampliada se conectará con la infraestructura establecida en el sitio existente de AGR, mejorando nuestras eficacias operativas y ofreciendo beneficios de seguridad para nuestro equipo.

"Asegurará que podamos continuar ofreciendo una cadena de suministro confiable y eficaz para nuestros clientes, respaldando el crecimiento que esperamos ver en la minería de oro de Australia Occidental y en nuestros mercados de exportación".

La expansión también generará importantes beneficios ambientales, mejorando el rendimiento general de sostenibilidad de las plantas.

"Uno de los componentes clave de la expansión es un nuevo incinerador de bajas emisiones, diseñado para destruir de manera segura y sostenible los productos de desecho generados en el proceso de fabricación, al mismo tiempo que se minimizan las emisiones de gases de efecto invernadero", dijo el Sr. Jones.

“El nuevo incinerador nos permitirá aumentar significativamente la producción de cianuro de sodio mientras reducimos nuestra intensidad de emisiones de gases de efecto invernadero en aproximadamente un 28 por ciento. Está parcialmente financiado por el gobierno australiano, gracias a una subvención del Fondo Powering the Regions de 7,5 millones de dólares australianos (AUD), que apoya la descarbonización industrial.

"Nuestros planes de expansión también nos permitirán reciclar más del 70 por ciento de las aguas residuales en el sitio, conservando recursos valiosos y reduciendo la dependencia de fuentes de agua externas.

“Además, estamos explorando una tecnología que utilizaría el calor residual del proceso de fabricación de las plantas para generar electricidad con cero emisiones.

“Con esta tecnología, la planta podría exportar energía limpia a instalaciones cercanas o apoyar la red local”, dijo.

La primera producción de la planta ampliada está programada para el año fiscal 2026, y se espera que la capacidad total entre en funcionamiento en el segundo semestre del año fiscal 2027. El diseño de ingeniería detallado está muy avanzado y todos los componentes de largo plazo para las plantas operativas ya han sido pedidos.

Acerca de AGR

AGR es la empresa de gestión de la empresa conjunta de fabricación de cianuro de sodio de CSBP con Coogee Chemicals Pty Ltd. CSBP es parte de Wesfarmers Chemicals, Energy and Fertilisers (WesCEF). Como accionista del 75 por ciento, CSBP actúa como agente operativo y de ventas de la empresa.

www.agrcyanide.com

Imágenes y videos

https://vimeo.com/1053216114?share=copy

https://wescef.com.au/wp-content/uploads/2025/02/Attachment_Image-1_AGR-aerial.jpg

https://wescef.com.au/wp-content/uploads/2025/02/Attachment_Image-2_AGR-expansion-plans.jpg

https://wescef.com.au/wp-content/uploads/2025/02/Attachment_Image-3_GM-AGR-Barney-Jones.jpg

https://wescef.com.au/wp-content/uploads/2025/02/Attachment_Image-4_AGR.jpg

Contacto de Medios: Emily Griffiths at eagriffiths@wescef.com.au

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.