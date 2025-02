WSP annonce une ambitieuse stratégie mondiale 2025-2027 et renouvelle sa vision à long terme

Élargit sa vision à long terme pour devenir une marque phare dans l’univers des services professionnels Renouvelle son ambition de doubler sa taille avec une hausse de sa cible de marge à long terme

Lance son ambitieux plan d’action stratégique mondial 2025-2027: Cibles financières plus ambitieuses que celles du dernier cycle stratégique Pilote le changement et la transformation à un niveau sans précédent 200 M$ d’investissements stratégiques en recherche, en innovation et en partenariats numériques

Publie ses perspectives financières 2025

MONTRÉAL, 12 févr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Groupe WSP Global Inc. (TSX : WSP) (« WSP » ou la « Société »), l’une des plus grandes firmes de services professionnels au monde, dévoile son plan d’action stratégique mondial 2025-2027. En tant que cheffe de file mondiale dotée d’une plateforme diversifiée unique en son genre, WSP est bien positionnée pour aborder de front les mégatendances qui alimentent son industrie et libérer son potentiel.

PLAN D’ACTION STRATÉGIQUE MONDIAL 2025-2027

Le plan cible quatre principaux domaines stratégiques :

DÉVELOPPER les marchés et les services clés : WSP saisira plus d’occasions d’étendre sa portée à tout le cycle de vie des projets et se concentrera à développer de nouvelles capacités novatrices, en particulier dans les domaines à forte croissance ciblés. La Société mettra l’aspect numérique au premier plan lors de la réalisation de projets, marquant le début d’un audacieux nouveau chapitre. AMPLIFIER sa culture axée sur la clientèle et la réalisation de projets : Dans le cadre de son approche axée sur la clientèle, WSP renforcera sa mentalité de croissance pour approfondir ses relations à titre de conseillère de confiance, proposant une gamme complète de services en amont. Que ce soit pour remporter des contrats ou réaliser des projets, WSP vise à exploiter ses capacités numériques et cultiver la collaboration afin de favoriser des expériences cohérentes et de premier ordre pour sa clientèle, dans l’ensemble de ses activités. EXPLOITER sa plateforme et élever ses opérations : WSP poursuit son parcours de transformation pour rendre ses activités plus efficaces, résilientes et adaptables. Elle tirera davantage parti de sa plateforme pour permettre à ses opérations de livrer une croissance et une performance de premier ordre. PROPULSER ses équipes vers une croissance et des occasions illimitées : Ses équipes sont au cœur de sa réussite et elles sont vectrices de changement. WSP est dédiée à leur offrir un environnement de travail exceptionnel, où chaque personne se sent outillée pour atteindre son plein potentiel.

« Nous sommes fiers de nos réalisations et nous sommes en voie de surpasser largement nos cibles financières pour 2022-2024 », a déclaré Alexandre L’Heureux, président et chef de la direction de WSP. « Nous voyons d’immenses occasions de tirer profit de ce succès. Nous visons à repousser les limites encore plus loin, accélérer l’innovation et libérer le plein potentiel de nos 73 000 professionnel·les dans le monde. Notre plan d’action stratégique mondial 2025-2027 transforme nos intentions en mesures concrètes, énonçant une feuille de route claire et ambitieuse pour ce cycle transformationnel de trois ans, au cours duquel nous piloterons le changement pour une croissance accrue. »

« En tant que créatrice de valeur de premier ordre, WSP s’engage à créer une valeur durable pour nos actionnaires. Nous aspirons à une croissance encore plus rapide que celle du dernier plan de trois ans; d'ici 2027, nous visons une augmentation de nos produits des activités ordinaires nets de 40 %(1,7), de notre BAIIA ajusté de 50 %(2,7), de notre résultat net ajusté par action de 60 %(3,7) et de nos flux de trésorerie disponibles de 70 %(2,7), témoignant de notre confiance en notre stratégie et notre capacité à l'exécuter efficacement », a-t-il ajouté.

Pour la période de 12 mois continus close le 28 septembre 2024, les produits des activités ordinaires nets s’élevaient à 11,5 milliards de dollars (les produits étaient de 15,2 milliards de dollars), le BAIIA ajusté atteignait 2,1 milliards de dollars (le BAII atteignait 1,1 milliard de dollars), le résultat net ajusté par action était de 7,68 $ (le résultat net de base par actions attribuable aux actionnaires était de 5,18 $) et les flux de trésorerie disponibles représentaient 852,3 millions de dollars (les entrées de trésorerie liées aux activités d’exploitation s’élevaient à 1 385,2 millions de dollars).

VISION À LONG TERME

WSP vise à devenir une marque phare dans l’univers des services professionnels, et elle aspire à être un catalyseur du changement dans la modernisation de son industrie, en générant une croissance interne(4,7) et une croissance totale des produits des activités ordinaires nets de niveau supérieur. WSP vise également à avoir la meilleure attraction et rétention de talents de son industrie, et elle souhaite avoir le plus grand nombre d’employé·es actionnaires de son secteur, par l’intermédiaire de son régime d’achat d’actions pour le personnel.

« Pour exploiter le potentiel illimité de WSP, nous cherchons toujours à nous améliorer, à croître et à nous adapter dans le but d’avoir une incidence positive et marquante pour notre clientèle et de redéfinir les normes de l’industrie », a déclaré Alexandre L’Heureux. « Notre vision à long terme est claire : nous aspirons à atteindre une marge du BAIIA ajusté de 22 %(3,7), à doubler notre taille (en termes de produits des activités ordinaires nets (1,7)), et nous souhaitons être reconnus comme la firme incontournable pour les ingénieur·es, conseiller·ères et scientifiques. »

Pour la période de 12 mois continus close le 28 septembre 2024, les produits des activités ordinaires nets s’élevaient à 11,5 milliards de dollars (les produits étaient de 15,2 milliards de dollars) , et la marge du BAIIA ajusté était de 18,0 %. Pour la période de neuf mois close le 28 septembre 2024, la croissance interne des produits des activités ordinaires nets était de 6,6 %.

JOURNÉE DES INVESTISSEURS 2025

WSP organisera un événement hybride (en personne et en ligne) à l’occasion de sa journée des investisseurs, tenue le 13 février 2025 à 9 h (heure de l’Est), afin de discuter de son plan d’action stratégique mondial 2025-2027. Cet événement sera l’occasion d’entendre plusieurs dirigeants et dirigeantes clés de WSP s’exprimer sur la stratégie d’affaires. Pour participer à l’événement, inscrivez-vous sur la page suivante wsp.com/investisseurs. La webdiffusion et la présentation seront également archivées sur le site Web de WSP à l’adresse wsp.com, sous la rubrique « Investisseurs ».

CIBLES FINANCIÈRES 2025-2027

WSP mesurera sa performance en ciblant les mesures suivantes :

CIBLES FINANCIÈRES

2025-2027(6,7) PÉRIODE DE 12 MOIS CONTINUS

CLOSE LE 28 SEPTEMBRE 2024 Produits des activités ordinaires nets(1) > 17 milliards de dollars, une augmentation de plus de 40 % Produits des activités ordinaires nets de 11,5 milliards de dollars et

produits des activités ordinaires de 15,2 milliards de dollars Croissance annuelle des produits des activités ordinaires nets > 10 % S. O. Croissance annuelle interne des produits des activités ordinaires nets(4) % à un chiffre, de moyen à élevé 6,6 % pour la période de neuf mois close le 28 septembre 2024 BAIIA ajusté(2) Augmentation de plus de 50 % BAIIA ajusté de 2,1 milliards de dollars et

BAII de 1,1 milliard de dollars Marge du BAIIA ajusté(3) 19 % à 20 % Marge du BAIIA ajusté de 18,0 % Résultat net ajusté par action(3) Augmentation de plus de 60 % Résultat net ajusté par action de 7,68 $ et résultat net de base par action attribuable aux actionnaires de 5,18 $ Flux de trésorerie disponibles(2) Augmentation de plus de 70 % Flux de trésorerie disponibles de 852,3 millions de dollars et flux de trésorerie des activités d’exploitation de 1,4 milliard de dollars Flux de trésorerie disponibles(2) par rapport au résultat net attribuable aux actionnaires de WSP > 100 % Flux de trésorerie disponibles de 852,3 millions de dollars et

flux de trésorerie des activités d’exploitation de 1,4 milliard de dollars Ratio de la dette nette sur le BAIIA ajusté(5) 1,0 à 2,0 x 1,5 x en date du 28 septembre 2024



PERSPECTIVES FINANCIÈRES 2025

Les perspectives financières présentées en date du 12 février 2025 visent à aider les analystes et les actionnaires à officialiser leurs visions respectives de l’exercice qui se clôturera le 31 décembre 2025. Le lecteur est averti que l’utilisation de ces renseignements à d’autres fins peut être inappropriée. Il s’agit là d’information prospective fondée sur plusieurs estimations et hypothèses concernant des événements futurs. Les résultats réels pourraient grandement différer de ceux énoncés. Ces perspectives sont également assujetties à divers risques et autres incertitudes ainsi qu’aux hypothèses importantes présentées dans le présent communiqué et dans le rapport de gestion de WSP pour le quatrième trimestre et l’exercice clos le 31 décembre 2023, ainsi que dans le rapport de gestion pour le troisième trimestre et la période de neuf mois ayant pris fin le 28 septembre 2024 et déposés sur SEDAR+ à l’adresse www.sedarplus.ca. Voir la section ci-dessous intitulée : « Énoncés prospectifs ».

La Société met en garde le lecteur que les hypothèses sur lesquelles sont fondées les perspectives financières 2025 pourraient s’avérer erronées ou inexactes. Par conséquent, les résultats réels de WSP pourraient grandement différer des attentes précisées par la Société dans le présent communiqué de presse.

Les fourchettes cibles reposent sur l’estimation de la volatilité actuelle des taux de change, sur notre évaluation pour l’année complète et comprennent, entre autres, notre programme de couverture du risque de change. La Société a fait abstraction de l’impact financier des désinvestissements, des fusions, des regroupements d’entreprises et d’autres transactions pouvant être annoncés ou effectués après la publication de ce communiqué de presse. La Société a pris en compte de nombreuses hypothèses économiques et de marché concernant la concurrence, l’environnement politique et la performance économique de chaque région où elle exerce ses activités en ce qui concerne les fourchettes cibles de 2025.

La direction s’attend à ce que les résultats de WSP pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2025 se situent dans les fourchettes suivantes :

FOURCHETTES CIBLES 2025(7) PÉRIODE DE 12 MOIS CONTINUS CLOSE LE 28 SEPTEMBRE 2024 Produits des activités ordinaires nets(1) Entre 13,5 milliards et 14,0 milliards de dollars; la croissance interne des produits des activités ordinaires nets en devises constantes est prévue entre 5 % et 8 % Produits des activités ordinaires nets de 11,5 milliards de dollars et produits des activités ordinaires de 15,2 milliards de dollars

Croissance interne des produits des activités ordinaires nets de 6,6 % pour la période de neuf mois close le 28 septembre 2024 BAIIA ajusté(2) Entre 2,50 et 2,55 milliards de dollars BAIIA ajusté de 2,1 milliards de dollars et

BAII de 1,1 milliard de dollars Saisonnalité et fluctuations du BAIIA ajusté T1 2025 : entre 19,5 % et 21,5 %

T2 2025 : entre 24,5 % et 26,5 %

T3 2025 : entre 26 % et 28 %

T4 2025 : entre 26 % et 28 % S. O. Délai moyen de recouvrement (DMR) (4) 67 jours à 73 jours DMR de 80 jours en date du 28 septembre 2024



HYPOTHÈSES

Les fourchettes cibles pour 2025 sont fondées sur les hypothèses suivantes :

Une croissance interne de moyenne à élevée à un chiffre des produits des activités ordinaires nets par secteur pour ses secteurs à présenter du Canada et des Amériques, une croissance interne moyenne à un chiffre en produits des activités ordinaires nets pour son secteur à présenter de l’EMOIA et une croissance interne faible à moyenne à un chiffre en produits des activités ordinaires nets pour son secteur à présenter de l’Asie-Pacifique.

Des dépenses en immobilisations nettes entre 230 millions de dollars et 255 millions de dollars.

Des coûts d'acquisition, d'intégration et de réorganisation entre 150 millions de dollars and 170 millions de dollars.

Des coûts de mise en œuvre du progiciel de gestion intégré (PGI) entre 55 millions de dollars et 65 millions de dollars.

L’amortissement des droits d'utilisation des actifs, des immobilisations corporelles et l'amortissement des logiciels entre 515 millions de dollars et 540 millions de dollars en 2025.

La dotation aux amortissements des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions entre 230 millions de dollars et 255 millions de dollars.

Des charges du siège social entre 145 millions et 160 millions de dollars.

Un taux d'imposition effectif se situant entre 25 % et 29 % en 2025.

Un ratio de la dette nette sur le BAIIA ajusté entre 1,0 x et 2,0 x.



Les cibles financières pour la période 2025-2027 sont fondées sur les hypothèses suivantes :

Les produits et bénéfices projetés dans le carnet de commandes actuel de la Société dans ses différents secteurs à présenter seront réalisés sans ajustement significatif, avec la croissance projetée restante générée par l'exécution de sa stratégie de croissance par le biais de la croissance interne et des activités de fusions et acquisitions conformes aux pratiques antérieures.

Il n'y aura pas de changements défavorables significatifs dans la concurrence, l'environnement politique et réglementaire affectant les activités de la Société et les conditions économiques de chaque région où elle opère, l'état des conditions générales du marché et l'accès aux marchés mondiaux et locaux des capitaux et du crédit restant substantiellement stables.

Le taux d'imposition effectif en 2025, 2026 et 2027 se situera entre 25 % et 29 %; ces prévisions ont été préparées en utilisant les taux d'imposition en vigueur au 31 décembre 2024 dans les pays où la Société opère actuellement.



(1) Total des mesures sectorielles. Veuillez-vous reporter également à la section « Rapprochement des mesures non conformes aux IFRS avec les mesures IFRS les plus proches pour la période de douze mois continus close le 28 septembre 2024 » au sein de ce communiqué pour un rapprochement quantitatif des produits des activités ordinaires nets aux produits sur douze mois continus se terminant le 28 septembre 2024. (2) Les mesures financières non conformes aux IFRS n’ont pas de définition normalisée selon les IFRS; par conséquent, elles pourraient ne pas être comparables à des mesures similaires présentées par d’autres émetteurs. Le présent communiqué de presse incorpore par renvoi la section 22, « Glossaire des mesures sectorielles, des mesures financières non conformes aux IFRS et des autres mesures financières », du rapport de gestion de WSP pour l’exercice clos le 31 décembre 2023, ainsi que la section 19, « Glossaire des mesures sectorielles, des mesures financières non conformes aux IFRS et des autres mesures financières », du rapport de gestion de WSP pour la période de neuf mois close le 28 septembre 2024, tous deux déposés sur SEDAR+ à l’adresse www.sedarplus.ca, et décrivant la composition et l’utilité du BAIIA ajusté et des flux de trésorerie disponibles, ainsi que la section 8.3 « BAIIA ajusté » et la section 9.1 « Activités d’exploitation et flux de trésorerie disponibles » qui comprend un rapprochement quantitatif de ces mesures financières historiques non conformes aux IFRS avec les mesures conformes aux IFRS les plus directement comparables. Veuillez-vous reporter également à la section « Rapprochement des mesures non conformes aux IFRS avec les mesures IFRS les plus proches pour la période de douze mois continus close le 28 septembre 2024 » au sein de ce communiqué pour un rapprochement quantitatif pour la période de douze mois continus close le 28 septembre 2024. (3) Les ratios non conformes aux normes IFRS n’ont pas de définition normalisée selon les IFRS; par conséquent, ils pourraient ne pas être comparables à des ratios similaires présentés par d’autres émetteurs. Le présent communiqué de presse incorpore par renvoi la section 22, « Glossaire des mesures sectorielles, des mesures financières non conformes aux IFRS et des autres mesures financières », du rapport de gestion de WSP pour l’exercice clos le 31 décembre 2023, ainsi que la section 19, « Glossaire des mesures sectorielles, des mesures financières non conformes aux IFRS et des autres mesures financières », du rapport de gestion de WSP pour la période de neuf mois close le 28 septembre 2024, tous deux déposés sur SEDAR+ à l’adresse www.sedarplus.ca, et décrivant la composition et l’utilité de ces ratios non conformes aux IFRS. La marge du BAIIA ajusté est définie comme le BAIIA ajusté exprimé comme pourcentage des produits des activités ordinaires nets. Le résultat net ajusté par action correspond au ratio du résultat net ajusté divisé par le nombre moyen pondéré de base d’actions en circulation pour la période. (4) Mesures financières complémentaires. La croissance interne des produits des activités ordinaires nets représente la variation des produits des activités ordinaires nets d’une période à l’autre, excluant les produits des activités ordinaires nets générés par les entreprises acquises ou cédées au cours des 12 mois suivants leur acquisition ou précédant leur désinvestissement, exprimé en pourcentage des produits des activités ordinaires nets pour une période comparable, ajustée afin d’exclure les produits des activités ordinaires nets liés aux entreprises cédées, le tout calculé pour exclure l’incidence des taux de change. Le délai moyen de recouvrement (DMR) représente le nombre moyen de jours nécessaires pour convertir en trésorerie les créances clients de la Société (déduction faite des taxes de vente) et l’excédent des coûts et profits prévus sur la facturation, déduction faite de l’excédent de la facturation sur les coûts et profits prévus. (5) Cette mesure de gestion du capital correspond au ratio de la dette nette sur le BAIIA ajusté sur douze mois continus. La dette nette est définie comme étant la dette à long terme, y compris les parties courantes, excluant l’obligation locative, et déduction faite de la trésorerie. (6) Données basées sur l’exercice clos le 31 décembre 2024. Consultez les perspectives financières pour 2024 publiées par communiqué de presse le 28 février 2024, réaffirmées le 8 mai 2024 et révisées le 29 juillet 2024 et le 6 novembre 2024. (7) Mesure non conforme aux IFRS, ratio non conforme aux IFRS, total des mesures sectorielles, mesure financière complémentaire ou mesures de gestion du capital à caractère prospectif. À l’exception des cibles identifiées comme étant annuelles, il est prévu que les cibles soient atteintes d’ici le 31 décembre 2027.



Tous les montants figurant dans ce communiqué de presse sont en dollars canadiens, sauf indication contraire. Toutes les informations financières trimestrielles et prospectives divulguées dans ce communiqué de presse sont basées sur des chiffres non audités.



MESURES FINANCIÈRES NON CONFORMES AUX IFRS ET AUTRES MESURES FINANCIÈRES

La Société présente ses résultats financiers conformément aux Normes internationales d’information financière (IFRS). WSP utilise un certain nombre de mesures financières pour évaluer ses résultats et mesurer sa performance globale. Certaines de ces mesures financières ne sont pas calculées conformément aux IFRS. Le Règlement 52-112 sur l’information concernant les mesures financières non conformes aux IFRS et d’autres mesures financières (le « Règlement 52-112 ») prescrit les obligations d’information qui s’appliquent aux types de mesures suivantes utilisées par la Société : i. les mesures financières non conformes aux IFRS; ii. les ratios non conformes aux IFRS; iii. le total des mesures sectorielles; iv. les mesures de gestion du capital; et v. les mesures financières complémentaires.

Dans le présent communiqué de presse, les mesures financières non conformes aux IFRS et autres mesures financières suivantes sont utilisées par la Société : les produits des activités ordinaires nets; la croissance interne des produits des activités ordinaires nets; le BAIIA ajusté; la marge du BAIIA ajusté; le résultat net ajusté par action; les flux de trésorerie disponibles; et le ratio de la dette nette sur le BAIIA ajusté. Des détails additionnels sur ces mesures financières non conformes aux IFRS et autres mesures financières se trouvent à la section 22, « Glossaire des mesures sectorielles, des mesures financières non conformes aux IFRS et des autres mesures financières » du rapport de gestion de WSP pour l’exercice clos le 31 décembre 2023, et à la section 19, « Glossaire des mesures sectorielles, des mesures financières non conformes aux IFRS et des autres mesures financières » du rapport de gestion de WSP pour la période de neuf mois close le 28 septembre 2024, tous deux publiés sur le site Web de WSP à l’adresse suivante : www.wsp.com, et déposés sur SEDAR+ à www.sedarplus.ca. Les rapprochements des mesures financières non conformes aux IFRS et du total des mesures sectorielles avec les mesures conformes aux IFRS les plus directement comparables sont fournis dans le tableau ci-dessous, soit « Rapprochement des mesures non conformes aux IFRS avec les mesures IFRS les plus proches pour la période de douze mois continus close le 28 septembre 2024 ».

La direction estime que ces mesures non conformes aux IFRS fournissent des informations utiles aux investisseurs concernant la situation financière et les résultats d’exploitation de la Société, car elles fournissent des mesures clés de sa performance. Ces mesures non conformes aux IFRS ne sont pas reconnues en vertu des IFRS, n’ont pas de signification normalisée prescrite en vertu des IFRS et peuvent différer des calculs similaires présentés par d’autres émetteurs, et par conséquent, peuvent ne pas être comparables. Ces mesures ne doivent pas être considérées comme un substitut aux informations financières connexes préparées conformément aux IFRS.

ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Certains renseignements sur WSP contenus dans le présent document ne sont pas fondés sur des faits passés et peuvent constituer des énoncés prospectifs ou de l’information prospective en vertu des lois canadiennes sur les valeurs mobilières (collectivement, les « énoncés prospectifs »). Les énoncés prospectifs peuvent inclure des estimations, des plans, des ambitions stratégiques, des objectifs, des attentes, des opinions, des prévisions, des projections, des conseils, des points de vue ou d’autres énoncés qui ne sont pas des déclarations de fait. On reconnaît habituellement les énoncés prospectifs à l’emploi de termes ou d’expressions comme « pouvoir », « devoir », « prévoir », « projeter », « anticiper », « croire », « estimer », « prédire », « avoir l’intention de », « viser », « potentiel », « continuer » ou encore par la forme négative ou conjuguée de ces termes ou par une terminologie de nature similaire. Les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse comprennent les renseignements et les énoncés relatifs au plan d’action stratégique mondial 2025-2027 et à ses quatre principaux domaines stratégiques (y compris les cibles financières 2025-2027), les ambitions à long terme de la Société, les perspectives financières 2025 (y compris les produits des activités ordinaires nets et le BAIIA ajusté, la saisonnalité et les fluctuations du BAIIA ajusté, le délai moyen de recouvrement (DMR), la journée des investisseurs, les niveaux prévus de croissance interne et par acquisition, la volonté de la Société à développer stratégiquement ses activités dans les domaines à forte croissance ciblés, son intention d’investir stratégiquement en recherche, en innovation et en partenariats numériques pour un montant de 200 millions de dollars, son ambition d’être un catalyseur du changement dans la modernisation de son industrie, son intention d’exploiter ses capacités numériques et de mettre en œuvre des formations afin de favoriser des expériences cohérentes et de premier ordre pour sa clientèle dans l’ensemble de ses activités, et son intention de tirer parti de sa plateforme pour élever ses opérations en se concentrant sur l'intégration et l'automatisation à l'échelle mondiale.

Ces énoncés prospectifs sont fondés sur un certain nombre d'hypothèses jugées raisonnables par la Société à la date de ce communiqué de presse, y compris, mais sans s'y limiter : l'absence de changements défavorables significatifs dans la concurrence, l'environnement politique et la performance économique de chaque région où la Société opère; l'exactitude des estimations et des jugements de la direction concernant la durée, l'ampleur et les impacts des événements mondiaux nouveaux ou en cours de santé, géopolitiques ou militaires, sur l'économie et les marchés financiers, ainsi que sur les activités, opérations, produits, liquidités, situation financière, marges, flux de trésorerie, perspectives et résultats de la Société dans les périodes futures; l'exactitude de l'évaluation de la direction des moteurs de croissance anticipés et des mégatendances mondiales; la capacité de la Société à accéder aux marchés mondiaux et locaux de capitaux et de crédit à des conditions acceptables, au besoin ou de manière opportune; la stabilité des taux d'intérêt à des niveaux proches de ceux actuellement observés; les besoins en fonds de roulement; la collecte des créances clients; la capacité de la Société à anticiper et répondre aux besoins de la clientèle et du marché, améliorer et tirer parti des capacités et optimiser l'offre et les expériences offertes à la clientèle pour stimuler la demande du marché, obtenir de nouveaux contrats et stimuler la croissance dans les marchés, les géographies et les services clés; le type de contrats conclus par la Société; les marges anticipées des nouveaux contrats; la réalisation d'une croissance et d’une performance de premier plan grâce des efficacités opérationnelles et des initiatives tirant parti de sa plateforme, de l'étendue de celle-ci et des capacités numériques de la Société, avec un accent sur l'intégration et l'automatisation à l'échelle mondiale; l'utilisation de la main-d'œuvre de la Société; la capacité de la Société à attirer et maintenir une nouvelle clientèle; le niveau d'activité anticipé de la clientèle actuelle et nouvelle; l'absence de changements significatifs dans la performance des contrats et la livraison cohérente des projets dans les délais et budgets prévus; la capacité de la Société à saisir les occasions de croissance et à se développer dans des domaines et marchés à forte croissance en pilotant de nouvelles solutions innovantes, en étendant sa portée à travers le cycle de vie des projets et en élevant l'offre numérique au premier plan de la livraison des projets; une intensité concurrentielle continue parmi les concurrents de la Société, conforme aux niveaux actuellement observés; la capacité de la Société à identifier et compléter avec succès l'acquisition et l'intégration d'entreprises à caractère relutif à l'avenir; la capacité de la Société à conserver et attirer de nouvelles occasions d’affaires, à réaliser des synergies et d'autres avantages et à maintenir des positions de marché résultant de plans d'intégration réussis concernant les acquisitions; la capacité de la Société à intégrer avec succès les acquisitions dans les délais prévus et à des niveaux de coûts attendus; la capacité de la Société à gérer la croissance; l'exécution et la livraison normales du carnet de commandes actuel et futur de la Société sans ajustement significatif; la capacité de la Société à saisir les occasions et à favoriser la collaboration et les partenariats à travers des arrangements conjoints dans lesquels la Société s'est engagée ou pourrait s'engager; les investissements en capital réalisés par les secteurs public et privé; le maintien de relations satisfaisantes avec les fournisseurs et les sous-consultants; la capacité de la Société à recruter et retenir des ressources hautement qualifiées; le maintien de relations satisfaisantes avec la direction, les professionnels clés et les autres employés de la Société; le maintien d'une assurance suffisante; la gestion des risques environnementaux, sociaux et de santé et sécurité; la suffisance des systèmes d'information actuels et prévus de la Société, de la technologie des communications et d'autres technologies; la conformité aux lois et réglementations; la capacité de la Société à se défendre avec succès contre les procédures judiciaires en cours et futures; la suffisance des contrôles internes et de divulgation; l'absence de changements significatifs dans l'environnement réglementaire; la fluctuation des devises étrangères; l'absence de changements significatifs dans la législation et la réglementation fiscales auxquelles la Société est soumise et l'absence de déclin significatif de l'état des régimes de prestations de la Société. Bien que WSP croit que les hypothèses sous-jacentes à ces énoncés prospectifs sont raisonnables, elle ne peut garantir que ces hypothèses s'avéreront exactes. Ces énoncés sont soumis à certains risques et incertitudes qui pourraient entraîner une différence importante entre les résultats réels et ceux anticipés ou implicites dans les énoncés prospectifs. Ces risques et incertitudes incluent, sans s'y limiter, les risques décrits à la section « Facteurs de risque » du rapport de gestion de WSP pour le quatrième trimestre et l’exercice clos le 31 décembre 2023 et du rapport de gestion de WSP pour le troisième trimestre et la période de neuf mois ayant pris fin le 28 septembre 2024 et déposés sur SEDAR+ à l’adresse www.sedarplus.ca, ainsi que les autres risques dont il est fait mention dans les rapports que la Société dépose de temps à autre auprès des organismes de réglementation des valeurs mobilières ou des commissions des valeurs mobilières, ou dans les autres documents qu’elle publie.

L’ensemble des énoncés prospectifs contenus aux présentes est expressément visé par cette mise en garde. Les énoncés prospectifs contenus aux présentes sont faits en date du communiqué de presse, et la Société n’assume aucune obligation quant à la mise à jour des énoncés prospectifs en raison de nouveaux renseignements disponibles, d’événements à venir ou autres, à moins d’y être expressément tenue en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables.

RAPPROCHEMENT DES MESURES NON CONFORMES AUX IFRS AVEC LES MESURES IFRS LES PLUS PROCHES POUR LA PÉRIODE DE DOUZE MOIS CONTINUS CLOSE LE 28 SEPTEMBRE 2024

Rapprochement des produits des activités ordinaires nets

Période de neuf

mois close le

28 septembre 2024 Période de trois

mois close le

31 décembre 2023 Période de douze

mois continus close

le 28 septembre 2024 (en millions de dollars) Produits des activités ordinaires 11 501,9 3 724,3 15 226,2 Moins : sous-consultants et coûts directs 2 723,7 968,3 3 692,0 Produits des activités ordinaires nets 8 778,2 2 756,0 11 534,2



Rapprochement du BAIIA ajusté

Période de neuf

mois close le

28 septembre 2024 Période de trois

mois close le

31 décembre 2023 Période de douze

mois continus close

le 28 septembre 2024 (en millions de dollars) Résultat avant charges de financement nettes et impôt 923,2 211,0 1 134,2 Coûts d’acquisition, d’intégration et de réorganisation 66,3 26,3 92,6 Coûts de mise en place du PGI 45,1 21,1 66,2 Dotation aux amortissements des actifs au titre de droits d’utilisation 228,4 77,2 305,6 Dotation aux amortissements des immobilisations incorporelles 167,6 58,7 226,3 Dotation aux amortissements des immobilisations corporelles 99,8 39,7 139,5 Dépréciation des actifs à long terme - 81,7 81,7 Quote-part de la dotation aux amortissements et des impôts des entreprises associées et des coentreprises 12,1 4,5 16,6 Produits d’intérêts 8,9 4,7 13,6 BAIIA ajusté 1 551,4 524,9 2 076,3 Marge du BAIIA ajusté 17,7 % 19,0 % 18,0 %



Rapprochement du résultat net ajusté

Période de neuf

mois close le

28 septembre 2024 Période de trois

mois close le

31 décembre 2023 Période de douze

mois continus close

le 28 septembre 2024 (en millions de dollars, sauf les données par actions) Résultat net attribuable aux actionnaires 514,5 130,6 645,1 Dotation aux amortissements des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions 135,4 47,2 182,6 Dépréciation des actifs à long terme - 81,7 81,7 Coûts d’acquisition, d’intégration et de réorganisation 66,3 26,3 92,6 Coûts de mise en place du PGI 45,1 21,1 66,2 Profits sur les placements dans des titres liés aux obligations dans le cadre de la rémunération différée -17,4 -10,4 -27,8 Pertes (profits) latentes sur instruments financiers dérivés 29,6 -8,9 20,7 Impôt sur le résultat relatif aux éléments ci-dessus -63,9 -39,8 -103,7 Résultat net ajusté 709,6 247,8 957,4 Résultat net ajusté par action 5,69 1,99 7,68 Résultat net de base par action attribuable aux actionnaires 4,13 1,05 5,18



Rapprochement des flux de trésorerie disponibles

Période de neuf

mois close le

28 septembre 2024 Période de trois

mois close le

31 décembre 2023 Période de douze

mois continus close

le 28 septembre 2024 (en millions de dollars) Entrées de trésorerie liées aux activités d’exploitation 608,6 776,6 1 385,2 Paiements de loyers liés aux activités de financement -273,8 -96,3 -370,1 Dépenses d’investissement nettes -92,8 -70,0 -162,8 Entrées de trésorerie disponibles 242,0 610,3 852,3



À propos de WSP

WSP est l’une des plus grandes firmes de services professionnels au monde, réunissant une expertise en ingénierie, en service-conseil et en sciences afin de façonner ses communautés pour faire progresser l’humanité. Depuis ses débuts locaux à sa présence mondiale actuelle, WSP mène ses activités dans plus de 50 pays et emploie environ 73 000 personnes, appelées Visionniers et Visionnières. Ensemble, ses équipes élaborent des solutions avant-gardistes et réalisent des projets innovants dans les secteurs transport et infrastructures, bâtiment, sciences de la Terre et environnement, eau, énergie et mines et métaux. Les actions de la Société sont cotées à la Bourse de Toronto (TSX : WSP).

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :

Alain Michaud

Chef de la direction financière

Groupe WSP Global Inc.

alain.michaud@wsp.com

Téléphone : 438 843-7317



