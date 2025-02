Rexel - Conseil d'administration : Renouvellement de trois administrateurs et du Directeur Général

CONSEIL D’ADMINISTRATION

RENOUVELLEMENT DE TROIS ADMINISTRATEURS

ET DU DIRECTEUR GENERAL

Le Conseil d’administration de Rexel qui s’est tenu ce jour a décidé à l’unanimité, sur recommandation du Comité des nominations, de la gouvernance et de la RSE :

de proposer à l’Assemblée générale du 29 avril 2025 le renouvellement pour une durée de quatre ans des mandats d’administrateurs de Marcus Alexanderson, Guillaume Texier et Agnès Touraine, et

de renouveler par anticipation le mandat de Directeur Général de Guillaume Texier pour une durée de quatre ans prenant effet à l’issue de l’Assemblée générale du 29 avril 2025 appelée à se prononcer sur le renouvellement de son mandat d’administrateur.

Le conseil d’administration ne soumettra pas à ladite Assemblée générale le renouvellement du mandat d’administrateur de Maria Richter compte tenu de sa durée de présence au Conseil. Maria Richter est membre du Conseil d’administration de Rexel depuis le 22 mai 2014.









Agnès Touraine, Présidente du Conseil d’administration de Rexel a déclaré : « Le Conseil d’administration remercie chaleureusement Maria Richter pour sa très grande disponibilité et sa contribution aux travaux du Conseil tout au long de ces années ».















AU SUJET DU GROUPE REXEL

Rexel, expert mondial de la distribution professionnelle multicanale de produits et services pour le monde de l’énergie, est présent sur trois marchés : résidentiel, tertiaire et industriel. Le Groupe accompagne ses clients pour leur permettre de gérer au mieux leurs activités en leur offrant une gamme adaptée et évolutive de produits et services de maîtrise de l’énergie pour la construction, la rénovation, la production et la maintenance.

Présent dans 19 pays, à travers un réseau de plus de 1 950 agences, Rexel compte plus de 27 000 collaborateurs. Son chiffre d'affaires a atteint 19,3 milliards d’euros en 2024.

Rexel est coté sur le marché Eurolist d’Euronext Paris (compartiment A, symbole RXL, code ISIN FR0010451203) et figure dans les indices suivants : MSCI World, CAC Next 20, SBF 120, CAC Large 60, CAC 40 ESG, CAC SBT 1.5 NR, CAC AllTrade, CAC AllShares, FTSE EuroMid et STOXX600. Rexel fait également partie des indices ISR suivants : FTSE4Good, Dow Jones Sustainability Index Europe, Euronext Vigeo Europe 120 et Eurozone 120, STOXX® Global ESG Environmental Leaders et S&P Global Sustainability Yearbook 2022, grâce à sa performance en matière de responsabilité sociale d’entreprise.

