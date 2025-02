STRACON Group Entra para a Bolsa de Valores de Lima, Ampliando Presença nos Principais Mercados da América Latina

LIMA, Peru, Feb. 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A STRACON Holdings S.A. (“Grupo STRACON” ou a “Empresa”) tem o prazer de anunciar que entrou para a Bolsa de Valores de Lima (“BVL” ou a “Bolsa de Valores de Lima”) sob o símbolo BVL: STRACOC1. Isto aumenta a visibilidade regional da Empresa e fornece uma plataforma adicional para o envolvimento da empresa com investidores e partes interessadas.

Fernando Garcia-Rosell, Presidente do Grupo STRACON e Diretor Administrativo do Infrastructure and Private Equity Group da Ashmore, comentou: “Isto reflete o crescimento estratégico do Grupo STRACON e o compromisso com a transparência e a criação de valor no setor de mineração. Ashmore, como acionista majoritário, juntamente com a alta administração e nossos acionistas minoritários, permanece totalmente comprometida com a execução do plano de negócios e da estratégia de crescimento de longo prazo do Grupo STRACON."

Steve Dixon, CEO do STRACON Group, acrescentou: "Este desenvolvimento reforça nossa dedicação com a criação de valor sustentável para todas as partes interessadas, expandindo nossa presença no mercado e posicionando a Empresa para oportunidades futuras, incluindo a participação potencial em mercados de capitais mais amplos. Com a expansão da nossa presença nas Américas, continuamos focados em impulsionar a eficiência, a inovação e a sustentabilidade em todas as nossas operações. Nossa prioridade continua sendo a execução de projetos de mineração e construção de alta qualidade que atendam às necessidades em evolução dos nossos clientes, mantendo os mais altos padrões de segurança e desempenho.”

Sobre o STRACON Group

O STRACON Group é um provedor líder de serviços de mineração, fornecendo soluções integradas em todo o ciclo de vida da mineração. Com mais de duas décadas de experiência, a Empresa se estabeleceu como parceira confiável de operadoras de mineração de classe mundial nas Américas, oferecendo experiência em planejamento de minas, engenharia, operações a céu aberto e subterrâneas, aluguel de equipamentos, manutenção e soluções tecnológicas avançadas. O Grupo STRACON tem uma forte presença geográfica, com escritórios corporativos em Toronto, Lima e Santiago.

Apoiado pelo seu acionista majoritário Ashmore Group, o STRACON Group expandiu sua capacidade por meio de aquisições estratégicas e crescimento orgânico, impulsionado pelo compromisso com a excelência operacional. Entre 2020 e 2024, a receita da Empresa cresceu a uma taxa média anual de 34%, reforçando sua posição de protagonista do setor de serviços de mineração. Notavelmente, a aquisição da AMECO South America em 2023 fortaleceu seus serviços de aluguel e suporte de equipamentos, enquanto os investimentos em engenharia e tecnologia aumentaram ainda mais sua capacidade de fornecer soluções inovadoras, eficientes e econômicas aos clientes.

Segmentos de Negócios

Serviços Industriais – A Céu Aberto e Subterrâneo: Com duas marcas especializadas, este segmento fornece soluções abrangentes para projetos de mineração a céu aberto e subterrânea. A STRACON oferece soluções completas de mineração e construção a céu aberto - incluindo projeto, planejamento, terraplenagem e mineração por contrato - garantindo a execução eficiente do projeto, desde o desenvolvimento até a produção. A Dumas Mining, subsidiária canadense da Empresa, é uma empresa líder em mineração subterrânea, especializada no desenvolvimento de minas, infraestrutura e construção de minas, engenharia, afundamento de poços e elevação.

Aluguel de Equipamento: Operando sob a marca AMECO South America, este segmento oferece um conjunto completo de serviços de suporte operacional - incluindo elevação e içamento, equipamentos de suporte e serviços de manutenção - para aumentar a eficiência, minimizar o tempo de inatividade e prolongar o ciclo de vida do equipamento. Também fornece serviços especializados de mineração, como carreamento de materiais, transporte e suporte de manutenção dedicado.

Engenharia e Tecnologia: Sob a marca STRACON Engineering & Tech, este segmento oferece soluções integradas de engenharia, aquisição e construção, juntamente com serviços operacionais e de tecnologia da informação. Essas ofertas ajudam os clientes a otimizar a produção, aprimorar os padrões de segurança e se adaptar às crescentes demandas de mineração.



Sobre a Bolsa de Valores de Lima

A Bolsa de Valores de Lima agora é uma subsidiária da Nuam, a primeira integração multinacional de bolsas de valores, unindo os mercados do Chile, Colômbia e Peru. Esta iniciativa busca padronizar as condições e regulamentos operacionais nos três países, alinhando-se com os mais altos padrões internacionais para aumentar a confiança dos investidores e atrair fluxos de investimento estrangeiro mais fortes no mercado regional.

Para mais informações, contate:

STRACON Group

Royal Bank Plaza, South Tower

200 Bay Street, Suite 2301

Toronto, Ontario M5J 2J1 Canada

E-mail: external.communications@stracon-group.com

Website: https://www.stracon-group.com/

