Rogers, la LNH et l’AJLNH font équipe pour soutenir l’organisme montréalais Jeunesse au Soleil à l’occasion de la Confrontation des 4 nations

Les recettes tirées d’un tirage moitié-moitié aideront à rendre la pratique du hockey plus accessible au Québec

Rogers, la LNH et l’AJLNH versent conjointement la somme de 50 000 $ au gros lot du tirage moitié-moitié

Le moitié-moitié s’adresse aux adultes du Québec et se déroulera du 11 au 15 février

MONTREAL, 11 févr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rogers Communications, la Ligue nationale de hockey (LNH) et l’Association des joueurs de la Ligue nationale de hockey (AJLNH) ont annoncé aujourd’hui le lancement du moitié-moitié de la Confrontation des 4 nations, présenté par Rogers. Les recettes cumulatives de ce tirage seront versées à Jeunesse au Soleil, un organisme montréalais voué au soutien des enfants et des familles dans le besoin.

Rogers, la LNH et l’AJLNH ont donné le coup d’envoi en versant conjointement une contribution initiale de 50 000 $ dans la cagnotte afin d’encourager les fans du Québec à participer à cette collecte de fonds en achetant des billets à l’aréna ou en ligne. Rogers est le partenaire présentateur du moitié-moitié de la Confrontation des 4 nations à Montréal. La totalité des recettes sera versée au programme de développement du hockey de Jeunesse au Soleil, qui contribue à éliminer les obstacles financiers à la pratique du hockey afin que plus de jeunes de la région puissent s’adonner au sport qu’ils aiment.

« Rogers s’est profondément engagée à investir au Québec et à avoir un impact positif sur nos communautés grâce au sport, a déclaré Édith Cloutier, présidente régionale, Québec, Rogers. C’est avec plaisir que nous cherchons à rallier la province autour de la Confrontation des 4 nations afin d’aider Jeunesse au Soleil à donner à plus de jeunes de Montréal la chance de jouer au hockey en éliminant les obstacles. »

Rogers offrira également aux jeunes joueuses et joueurs de Jeunesse au Soleil des expériences uniques à l’occasion de la Confrontation des 4 nations, notamment une séance de perfectionnement des aptitudes sur une patinoire de la LNH et un accès unique à leurs joueurs canadiens favoris.

« Le soutien de Rogers, de la LNH et de l’AJLNH aura un effet positif considérable sur les enfants et les familles que nous servons, a affirmé Guinness Rider, directeur, Services communautaires, Jeunesse au Soleil. Le hockey a le pouvoir d’inspirer et d’unir les communautés, et grâce aux recettes du moitié-moitié, nous pouvons aider à rendre ce sport encore plus accessible aux jeunes joueuses et joueurs méritants de Montréal. »

Jeunesse au Soleil est un pilier de la communauté montréalaise depuis plus de 70 ans. L’organisme offre des services et des programmes essentiels aux familles et aux jeunes défavorisés. Grâce à des initiatives liées au hockey comme celle-ci, l’organisme continue de favoriser l’inclusion chez les jeunes de la communauté et de leur offrir davantage de possibilités.

« Le hockey a la capacité de nous unir. La LNH est très heureuse de s’associer à Rogers et à l’AJLNH dans le cadre de ce programme associé à la Confrontation des 4 nations, qui permettra à la nouvelle génération de fans d’accéder plus facilement à la pratique du hockey tout en les inspirant, a déclaré Sophie Kotsopoulos, vice-présidente de groupe, Marketing, Partenariats, LNH. Rogers, partenaire de longue date profondément engagé de la LNH, a toujours été à l’avant-garde d’initiatives visant à soutenir les communautés, les fans et la clientèle qu’elle sert. »

« Les joueurs de la LNH redonnent depuis longtemps pour le hockey, sport pour lequel ils se passionnent profondément et qui leur a offert tant de possibilités, a déclaré Rob Zepp, directeur principal, Stratégie et croissance internationales, AJLNH. Que ce soit par l’intermédiaire de programmes comme Buts et rêves de l’AJLNH ou d’un partenariat avec Rogers et la LNH dans le cadre de cette contribution importante au tirage moitié-moitié de la Confrontation des 4 nations au profit du programme de hockey de Jeunesse au Soleil, les joueurs sont ravis de continuer à soutenir les communautés dans lesquelles ils vivent et jouent. »

Du 11 au 15 février, les personnes âgées de 18 ans et plus qui se trouvent au Québec pourront se procurer des billets pour le tirage moitié-moitié de la Confrontation des 4 nations présenté par Rogers en consultant le site 4nations5050.com . Les billets sont également offerts aux fans qui assistent à l’un des matchs à l’aréna. La cagnotte du moitié-moitié augmentera tout au long des quatre matchs qui se dérouleront à Montréal. Le total et le billet gagnant seront annoncés à la fin du match affrontant les États-Unis et le Canada le samedi 15 février.

À propos de Rogers Communications Inc.

Rogers est la référence canadienne en matière de communications et de divertissement. Ses actions sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX) sous les symboles RCI.A et RCI.B et à la Bourse de New York (NYSE) sous le symbole RCI. Pour en savoir plus, consultez rogers.com ou investisseurs.rogers.com .

À propos de la LNH

Consultez nhl.com/fr/info/about-the-nhl .

À propos de l’Association des joueurs de la Ligue nationale de hockey

Fondée en 1967, l’Association des joueurs de la Ligue nationale de hockey (AJLNH) est un syndicat dont les membres sont les joueurs de la Ligue nationale de hockey. L’AJLNH représente les joueurs dans divers domaines tels que les relations de travail, les produits sous licence, le marketing, le hockey international et les relations avec le public, dans le but de promouvoir ses membres et le hockey. En 1999, le fonds Buts et rêves de l’AJLNH a été lancé pour permettre aux joueurs de redonner pour le sport qu’ils aiment. Au cours des 25 dernières années, des dizaines de milliers d’enfants méritants dans 40 pays ont bénéficié des dons d’équipement de hockey offerts par les joueurs. Le programme Buts et rêves de l’AJLNH a versé plus de 26 millions de dollars à des programmes de hockey locaux, ce qui en fait le programme le plus important de ce genre. Pour en savoir plus sur l’AJLNH, consultez nhlpa.com (en anglais seulement).

À propos de Jeunesse au Soleil

Depuis 1954, nous prenons soin des Montréalaises et Montréalais en intervenant auprès des personnes et des familles démunies. Nous fournissons une gamme de services d’urgence visant à assurer leurs besoins de base et à maintenir leur intégrité. Nous contribuons activement à la prévention du crime et favorisons le développement physique et intellectuel des jeunes par l’éducation, le sport et les loisirs. Notre objectif fondamental est de soulager la pauvreté et de prévenir l’exclusion. NOUS AIDONS.

