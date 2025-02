ハット8 (Hut 8)、2024年通期決算発表およびカンファレンスコールを予定

マイアミ発, Feb. 12, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 大規模エネルギーインフラストラクチャの大手垂直統合オペレーターであり、北米最大のビットコイン・マイナーの1つであるハット8コーポレーション (Hut 8 Corp.) (NASDAQ | TSX: HUT) (「ハット8」または「同社」) は本日、2025年3月3日の市場開場前に2024年通期の業績を発表することを公表した。 決算内容を説明するカンファレンスコールおよびウェブキャストを、同日午前8時30分 (東部標準時間) に開始する。

カンファレンスコールとウェブキャストの詳細

日程:2025年3月3日 (月)

時間:午前8時30分 (東部標準時間)

投資家はライブウェブキャストにこちらから参加可能。 アナリストはこちらで登録できる。

補足資料と今後のコミュニケーション

同社は、決算内容の説明に伴う資料のほか、一部の補足的な財務情報やその他のデータを公式ウェブサイトで公開する予定である。 重要なニュースや情報 (投資家向けプレゼンテーションや今後の投資家向けカンファレンスの日程を含む) については、同社の投資家向け情報ページhttps://hut8.com/investorsおよびXやLinkedInを含むソーシャルメディアアカウントを参照のこと。 同社は、ウェブサイトおよびソーシャルメディアアカウントを主要な情報開示の手段として活用しており、一部には重要かつ未公開の情報が含まれる場合がある。

今後のカンファレンスおよびイベント

2025年2月12日: マキシムグループデジタルアセット2025:トゥ・ビットコイン・アンド・ビヨンド (Maxim Group Digital Assets 2025: To Bitcoin and Beyond) カンファレンス、オンライン開催

2025年2月24日~25日:キャパシティメディア・メトロコネクトUSA (Capacity Media Metro Connect USA)、フォートローダーデール

2025年2月24日~28日:ビットコインインベスターウィーク (Bitcoin Investor Week)、ニューヨーク

2025年2月25日~27日:インフォキャストERCOTマーケットサミット (Infocast ERCOT Market Summit)、オースティン

2025年3月11日~12日: カンター・クリプト (Cantor Crypto)、デジタルアセット&AIインフラストラクチャ・カンファレンス (Digital Assets & AI Infrastructure)、マイアミ

2025年3月16日~18日: 第37回年次ROTHカンファレンス (Annual ROTH Conference)、ダナポイント

ハット8について

ハット8コーポレーションは、北米全土でセルフマイニング、ホスティング、マネージド・サービス、従来のデータセンター運営を行うエネルギー・インフラストラクチャ・オペレーター兼ビットコイン・マイナーである。 フロリダ州マイアミに本社を置くハット8コーポレーションのポートフォリオは、アルバータ州、ニューヨーク州、テキサス州における5つのビットコインマイニング、ホスティング、マネージド・サービス施設のほか、ブリティッシュコロンビア州とオンタリオ州の5つの高性能コンピューティングデータセンター、オンタリオ州の4つの発電施設、アルバータ州の1つの非稼働施設の15の施設から構成される。 詳しくはwww.hut8.comにアクセスし、X (旧ツイッター) @Hut8Corpをフォローされたい。

ハット8、投資家向け問い合わせ先

スー・エニス (Sue Ennis)

ir@hut8.com

ハット8、報道担当者向け問い合わせ先

media@hut8.com

