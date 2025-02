Chiffre d’affaires 2024 stable à 244,9 M€

Effets positifs des synergies engagées à la suite des récentes acquisitions

Poursuite des restructurations initiées fin 2023 conformément au plan de développement Cessation de 2 activités : RULO France suite à l’application de nouvelles règlementations en France sur le plomb et TDA VALORISATION, dont le redressement nécessiterait des investissements massifs que le Groupe AUREA juge non stratégiques

Validation d’un modèle économique rentable sur les activités de Mercure et de Cadmium

AUREA (Code ISIN : FR0000039232, Code Mnémo : AURE), l’un des premiers acteurs industriels européens dans la régénération des déchets, annonce ce jour son chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2024.

En millions d’euros T4 2024 T4 2023 VAR 12 mois 20241 12 mois 2023 VAR Métaux & Alliages 38,3 35,0 +9% 158,6 150,8 +5% Produits dérivés du Pétrole 10,4 11,0 -5% 44,7 55,1 -19% Caoutchouc & Développements 2,8 3,4 -19% 12,5 13,0 -4% Chimie Pharma 6,6 8,7 -25% 29,1 26,5 +10% TOTAL 58,1 58,2 -0% 244,9 245,4 -0%

1 AUREA a acquis le 14 avril 2023 les sociétés REAL ALLOY UK (désormais dénommée SWAN ALLOY UK et rattachée au pôle Métaux & Alliages) et RVA (RECUPERATION VALORISATION ALUMINIUM rattachée au pôle Chimie Pharma). Ces deux nouvelles filiales sont consolidées dans les comptes du groupe AUREA à compter du 15 avril 2023.

Le Groupe AUREA réalise au 4ème trimestre 2024 un chiffre d’affaires stable à 58,1 M€ par rapport au 4ème trimestre de l’exercice 2023, dans la continuité des 9 premiers mois de l’exercice. La bonne dynamique du pôle Métaux & Alliages a permis de compenser l’impact des restructurations où de l’arrêt de certaines activités ainsi qu’une fin d’année plus tendue sur le pôle Caoutchouc & Développements.

A l’issue de l’exercice 2024, AUREA enregistre un chiffre d’affaires stable à 244,9 M€ (-9% à périmètre constant) par rapport à 2023, malgré les ajustements stratégiques engagés qui devraient commencer à porter leurs fruits en 2025.

Pôle Métaux et Alliages (T4 2024 : +9% / 12 mois 2024 : +5% et -6% à périmètre constant)

Le chiffre d’affaires du pôle est en croissance au 4ème trimestre 2024, portée par les bonnes performances de SWAN ALLOY UK, soutenues par des marchés bien orientés et diversifiés, et, par le redressement des activités de REGEAL.

Les activités dans les poudres et profilés de cuivre, malgré une visibilité limitée sur les carnets de commandes, continuent de faire preuve de résilience, soutenues par leur positionnement sur les marchés internationaux et leur expertise dans la production de spécialités très techniques.

Pôle Produits dérivés du Pétrole (T4 2024 : -5% / 12 mois 2024 : -19%)

Au 4ème trimestre, l’activité du pôle reste principalement impactée par la réduction volontaire des livraisons de Gasoil Non Routier (GNR) au secteur agricole, afin d’optimiser le BFR.

La demande dans les activités PVC continue de subir la crise du secteur de la construction (Bâtiment et Travaux Publics). Pour rappel, l’application de nouvelles réglementations inatteignables sur le plomb en France a conduit le Groupe à cesser l’activité de Rulo France fin juillet 2024.

Enfin, ECO HUILE poursuit sa dynamique au 4ème trimestre 2024, bénéficiant d’une activité de collecte bien orientée. Parallèlement, EPR maintient sa dynamique de croissance dans le traitement des déchets pétroliers et des eaux polluées.

Pôle Caoutchouc et Développements (T4 2024 : -19% / 12 mois 2024 : -4%)

ROLL GOM, principale contribution du pôle, affiche un recul de son chiffre d’affaires sur la période, impacté par la baisse d’activité des industriels allemands dont elle dépend fortement.

Les résultats décevants de TDA VALORISATION depuis son acquisition ont contraint le Groupe à arrêter cette activité sur le 4ème trimestre 2024. Une partie des effectifs a été transférée sur TREZ, afin de se renforcer sur la collecte d’huile usagée et de filtres à huile, des domaines stratégiques pour ECO HUILLE. AUREA a veillé à ce que la cessation de l’activité de collecte de déchets automobile ait un impact limité sur les clients, en leur proposant des solutions alternatives, afin de préserver la collecte des huiles usagées dans ce portefeuille commercial.

A l’inverse, META GENERATION continue d’afficher une croissance solide dans le traitement des déchets mercuriels en France.

Pôle Chimie Pharma (T4 2024 : -25% / 12 mois 2024 : +10% et -8% à périmètre constant)

La baisse du chiffre d’affaires du pôle au 4ème trimestre 2024 est principalement due au recul de l’activité de SARGON, suite à la décision de mettre fin aux relations commerciales jugées non rentables avec un client majeur. Cependant, il convient de noter que cette filiale est en avance sur son plan de relance, notamment en ce qui concerne la reconquête de volume auprès de clients de plus petite taille.

RVA bénéficie de marchés porteurs et des synergies intra-groupes, notamment dans les activités de l’Aluminium.

Enfin, FLAUREA CHEMICALS poursuit sa dynamique de croissance grâce au développement de l’outil de production dédié à la fabrication de poudre de cadmium, en réponse à une demande internationale soutenue.

Situation financière du Groupe

Au 31 décembre 2024, le Groupe AUREA dispose d’une trésorerie brute suffisante pour couvrir ses besoins et d’un endettement financier net maîtrisé.

En fin d’année 2024, par anticipation et afin d’éviter les délais prolongés dus aux incertitudes politiques et géopolitiques actuelles, le Groupe a contracté un emprunt bancaire de 5,3 M€ pour assurer le financement de ses CAPEX 2025.

Perspectives de l’exercice 2025

Dans un contexte de faible visibilité sur les carnets de commandes en Europe dû à un attentisme de la clientèle industrielle, AUREA reste concentrée sur l’amélioration de sa performance opérationnelle sur l’ensemble de ses secteurs. Ainsi, les restructurations engagées fin 2023 chez REGEAL et DE BEC se poursuivent et le Groupe anticipe un retour à une rentabilité opérationnelle de ces activités dès 2025.

Enfin, le Groupe poursuit ses efforts en matière de recrutement pour renforcer ses équipes dans un marché de l’emploi industriel tendu, tout en intégrant activement SWAN ALLOY UK et RVA, avec des synergies en cours de déploiement.

Prochain rendez-vous : Résultat de l’exercice 2024, le 29 avril 2025 après bourse

À propos d’AUREA

Parmi les premiers acteurs industriels en Europe spécialistes de la régénération des déchets, AUREA s’inscrit au cœur de l’économie circulaire. Depuis près de 20 ans, le Groupe régénère des déchets de tous types afin qu’ils soient réutilisés comme des matières premières renouvelées. Un des leaders de la fabrication d’alliages d’aluminium en France et au Royaume-Uni, leader mondial du traitement de cadmium, top 3 mondial du traitement du cuivre par atomisation, top 3 français dans les alliages cuivreux, N°1 européen pour la fabrication de roues à bandages à partir de pneus usagés, leader européen de la régénération des huiles noires moteur, N°1 du traitement des déchets mercuriels en France, AUREA se distingue par ses positions de premier plan en France et en Europe. Le Groupe est coté sur le marché d’Euronext Paris compartiment C (FR0000039232, AURE). Pour toute information complémentaire : www.aurea-france.com .

