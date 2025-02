Duck Creek Technologies ร่วมเป็นพันธมิตรกับ Worldpay เพื่อยกระดับโซลูชันการชำระเงิน

ความร่วมมือเชิงกลยุทธ์เพื่อมอบความสามารถด้านการชำระเงินระดับโลกที่พร้อมรองรับอนาคตแก่ผู้ให้บริการประกันภัย

บอสตัน, Feb. 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Duck Creek Technologies ผู้ให้บริการโซลูชันอัจฉริยะระดับโลกที่กำหนดอนาคตของธุรกิจประกันวินาศภัย (P&C) และประกันภัยทั่วไป ได้ประกาศความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับ Worldpay® ซึ่งเป็นผู้นำระดับโลกด้านเทคโนโลยีและโซลูชันการชำระเงิน

ความสามารถด้านการชำระเงินระดับโลกของ Worldpay ที่รวมเข้ากับ Duck Creek Payments ช่วยให้ผู้ให้บริการสามารถเข้าถึงแพลตฟอร์มบริหารจัดการการชำระเงินแบบครบวงจรที่ราบรื่น ซึ่งออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับอุตสาหกรรมประกันภัย การเสริมความสามารถด้านการชำระเงินของ Worldpay ทำให้ Duck Creek สามารถให้บริการแก่ผู้ให้บริการทั่วโลกได้อย่างแข็งแกร่งผ่านแพลตฟอร์มการชำระเงินของตน พร้อมทั้งรองรับการขยายตัวและเตรียมความพร้อมสำหรับอนาคตด้วยการลงทุนด้านเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง

"การเลือกพันธมิตรด้านการประมวลผลการชำระเงินที่เหมาะสมถือเป็นปัจจัยสำคัญในการมอบประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมให้แก่ลูกค้าของเรา" Allan Lacoste ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการชำระเงินของ Duck Creek Technologies กล่าว "Worldpay สอดคล้องอย่างสมบูรณ์แบบกับพันธกิจของเราในการมอบโซลูชันการชำระเงินที่ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และยืดหยุ่นให้แก่ผู้ให้บริการประกันภัย ด้วยความร่วมมือนี้ Duck Creek Payments จะมีความแข็งแกร่งยิ่งขึ้น ลดความจำเป็นในการผสานระบบแบบเฉพาะที่มีค่าใช้จ่ายสูง และผสานความสามารถด้านการประมวลผลการชำระเงินระดับแนวหน้าของอุตสาหกรรมเข้าไปในเทคโนโลยีหลักของ Duck Creek โดยตรง"

ความร่วมมือนี้ยังสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ Duck Creek ในการขยายตลาดอันเป็นศูนย์รวมพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ด้านการชำระเงิน ที่ช่วยให้ผู้ให้บริการสามารถเข้าถึงชุดโซลูชันการชำระเงินเชิงนวัตกรรมที่ครบวงจร ซึ่งสามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการเฉพาะของแต่ละองค์กร เทคโนโลยีของ Worldpay เป็นองค์ประกอบสำคัญของโซลูชัน Duck Creek Payments โดยเน้นย้ำถึงบทบาทของเทคโนโลยีดังกล่าวภายในระบบนิเวศของบริษัท

"การร่วมมือกับ Duck Creek ช่วยให้เราบรรลุเป้าหมายร่วมกันในการปรับปรุงโซลูชันการชำระเงินให้ทันสมัยสำหรับอุตสาหกรรมประกันภัย" Jason Pavona ผู้จัดการทั่วไปประจำอเมริกาเหนือของ Worldpay กล่าว "การผสานรวมเทคโนโลยีการชำระเงินขั้นสูงของเราเข้ากับ Duck Creek Payments ช่วยให้ผู้ให้บริการประกันภัยมีเครื่องมือที่จำเป็นในการลดความซับซ้อน มอบประสบการณ์ลูกค้าที่ดีขึ้น และรับมือกับตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นได้"

Duck Creek Payments มอบคุณค่าเหนือระดับ ทำให้ผู้ให้บริการสามารถใช้ประโยชน์จากประสบการณ์การชำระเงินที่ราบรื่นและพร้อมรองรับอนาคต ซึ่งสามารถผสานรวมเข้ากับระบบหลักที่มีอยู่ได้ง่าย นอกจากนี้ บริษัทประกันภัยสามารถดำเนินการชำระเงินได้สะดวกขึ้น คุ้มต้นทุนมากขึ้น และมอบความยืดหยุ่นด้านการชำระเงินที่มากขึ้นให้กับลูกค้า รวมถึงทางเลือก ซื้อก่อน จ่ายทีหลัง (Buy Now, Pay Later - BNPL)

เกี่ยวกับ Worldpay

Worldpay เป็นบริษัทชั้นนำของอุตสาหกรรมในด้านเทคโนโลยีและโซลูชันการชำระเงิน ที่มีความสามารถเฉพาะในการขับเคลื่อนระบบการค้าหลายช่องทางทั่วโลก โซลูชันการประมวลผลของเราช่วยให้ธุรกิจทุกขนาดสามารถรับ ชำระเงิน รวมถึงจัดการการชำระเงินได้ทั้งแบบพบหน้าและแบบออนไลน์จากทุกที่ทั่วโลก ในแต่ละปี เราดำเนินการประมวลผลธุรกรรมมากกว่า 50,000 ล้านรายการ ครอบคลุม 146 ประเทศ และ 135 สกุลเงิน เราช่วยให้ลูกค้าของเราดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ปลอดภัยยิ่งขึ้น และประสบความสำเร็จมากขึ้น หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชม worldpay.com หรือติดตามเราทาง LinkedIn, Instagram, X, และ/หรือ Facebook

เกี่ยวกับ Duck Creek Technologies

Duck Creek Technologies คือผู้ให้บริการโซลูชันอัจฉริยะระดับโลกที่กำหนดอนาคตของอุตสาหกรรมประกันวินาศภัย (P&C) และประกันภัยทั่วไป เราคือแพลตฟอร์มที่สร้างสรรค์ระบบประกันภัยสมัยใหม่ ช่วยให้อุตสาหกรรมใช้ประโยชน์จากพลังของระบบคลาวด์เพื่อดำเนินการได้อย่างคล่องตัว ชาญฉลาด และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ความถูกต้อง วัตถุประสงค์ และความโปร่งใส คือหัวใจสำคัญของ Duck Creek และเราเชื่อว่าลูกค้าควรมีการประกันภัยสำหรับบุคคลและธุรกิจในเวลา สถานที่ และวิธีการที่ลูกค้าต้องการมากที่สุด เราจำหน่ายโซลูชันชั้นนำของตลาดทั้งแบบแยกเดี่ยวหรือแบบชุดเต็มผ่านทาง Duck Creek OnDemand โปรดไปที่ www.duckcreek.com เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม ติดตาม Duck Creek บนช่องทางโซเชียลของเราเพื่อรับข้อมูลล่าสุดได้ผ่านทาง LinkedIn และ X

