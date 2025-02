ダック・クリーク・テクノロジーズ (Duck Creek Technologies)、ワールドペイ (Worldpay) と提携し決済ソリューションを強化

戦略的提携により、保険会社向けの将来対応型グローバル決済機能を提供

ボストン発, Feb. 12, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 損害保険および一般保険の未来を定義するインテリジェントソリューションのプロバイダーであるダック・クリーク・テクノロジーズは本日、決済技術とソリューションのグローバルリーダーであるワールドペイ®との戦略的提携を発表した。

ワールドペイのグローバル決済機能がダック・クリーク・ペイメンツ (Duck Creek Payments) に組み込まれることで、保険会社向けに最適化されたシームレスなエンドツーエンドの決済管理プラットフォームを提供する。 ワールドペイの決済機能の追加により、ダック・クリークの決済プラットフォームを通じて世界中の保険会社へのサービス提供能力が強化され、継続的な技術投資を通じたスケーラビリティと将来性が確保される。

ダック・クリーク・テクノロジーズのチーフ・ペイメント・オフィサーであるアラン・ラコステ (Allan Lacoste) は以下のように述べている。「適切な決済処理パートナーを選択することは、顧客に優れた体験を提供する上で極めて重要です」。 「ワールドペイは、保険会社に対して安全で効率的かつ柔軟な決済ソリューションを提供するという当社のミッションと完全に一致しています。 この提携により、ダック・クリーク・ペイメンツはさらに強化され、高額なカスタム統合の必要性を排除するとともに、業界をリードする決済処理機能をダック・クリークのコア技術に直接組み込むことが可能になります」。

また、この提携は、ダック・クリークのマーケットプレイスの拡充に向けた取り組みを反映しており、戦略的な決済提携を通じて、保険会社がそれぞれのニーズに合わせた革新的な決済ソリューションを包括的に利用できるようにすることを目的としている。 ワールドペイの技術は、ダック・クリーク・ペイメンツ・ソリューションの重要な構成要素であり、同社のエコシステム内におけるその役割を強調している。

ワールドペイの北米担当ゼネラルマネージャーであるジェイソン・パボナ (Jason Pavona) は以下のように述べている。「ダック・クリークと提携することで、保険業界向けの決済ソリューションを近代化するという共通の目標を実現しています」。 「当社の高度な決済技術をダック・クリーク・ペイメンツに統合することで、保険会社が複雑さを軽減し、より優れた顧客体験を提供し、ますます変化する市場環境に対応できるよう支援します」。

ダック・クリーク・ペイメンツは、既存のコアシステムとシームレスに統合できる将来対応型の決済体験を提供し、保険会社に比類のない価値をもたらす。 さらに、保険会社はより簡単でコスト効率の高い決済処理が可能となり、購入後払い (Buy Now, Pay Later)(BNPL) オプションを含む柔軟な決済手段を顧客に提供できる。

ワールドペイについて

ワールドペイは、世界中のオムニコマースを支える独自の機能を備えた、業界をリードする決済技術およびソリューション企業である。 同社の決済処理ソリューションは、あらゆる規模の企業が、対面およびオンラインで世界中のどこからでも決済を受け付け、送金し、管理することを可能にする。 年間で146ヵ国、135通貨にわたり500億件以上の取引を処理している。 同社は、顧客の業務効率向上、安全性の強化、そして成功の促進を支援している。 詳しくはworldpay.comを参照するか、LinkedIn、Instagram、X、Facebookで同社をフォローされたい。

ダック・クリーク・テクノロジーズについて

ダック・クリーク・テクノロジーズは、損害保険業界および一般保険業界の未来を定義するグローバルなインテリジェントソリューションのプロバイダーである。 最新の保険システムを構築するためのプラットフォームであり、保険業界がクラウドのパワーを活用し、俊敏でインテリジェントな常勝のオペレーションを実行することを可能にする。 ダック・クリークの中核を成すのは信頼性、目的、透明性であり、個人や企業が最も必要とするタイミング、場所、方法で保険が提供されるべきだと考えている。 市場をリードする同社のソリューションは、スタンドアロンでもフルスイートでも利用可能であり、すべてダック・クリーク・オンデマンド (Duck Creek OnDemand) で利用できる。 詳しくは、www.duckcreek.comを参照されたい。 最新情報については、LinkedInおよびXのソーシャルチャネルでダック・クリークをフォローされたい。

報道関係者向け問い合わせ先:

ダック・クリーク:

マリアンヌ・デンプシー (Marianne Dempsey) /タラ・ストレッド (Tara Stred)

duckcreek@threeringsinc.com

ワールドペイ:

シオバン・アチャ・デリントン (Siobhan Acha Derrington)

広報ディレクター (Director of Public Relations)

media@worldpay.com

