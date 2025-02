Duck Creek Technologies משתפת פעולה עם Worldpay כדי לשפר את פתרונות התשלומים

שותפות אסטרטגית שמספקת יכולות תשלומים גלובליות מוכנות לעתיד עבור חברות ביטוח

בוסטון, Feb. 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Duck Creek Technologies (דאק קריק טכנולוגיות), ספקית הפתרונות החכמים המגדירה את עתיד ביטוחי הרכוש והנפגעים (P&C) ותעשיית הביטוח הכללי, מכריזה הודיעה על חתימת הסכם שותפות אסטרטגית עם Worldpay®, מובילה עולמית בתעשייה בטכנולוגיות ופתרונות תשלומים.

יכולות התשלומים הגלובליות של Worldpay, שהוטמעו ב-Duck Creek Payments, מספקות לספקים פלטפורמת ניהול תשלומים חלקה מקצה לקצה המותאמת באופן ייעודי לתעשיית הביטוח. תוספת יכולות התשלומים של Worldpay מחזקת את יכולתה של Duck Creek לשרת חברות ביטוח ברחבי העולם עם פלטפורמת התשלומים שלה, תוך הבטחת שדרוגים ויכולות מוכנות לעתיד באמצעות המשך ההשקעה בטכנולוגיות.



"בחירת השותפה הנכונה לעיבוד תשלומים חיונית כדי לספק חוויה יוצאת דופן ללקוחותינו", אמר אלן לקוסט (Allan Lacoste), מנהל תשלומים ראשי ב-Duck Creek Technologies. "Worldpay מתאימה באופן מושלם למשימה שלנו לספק לחברות ביטוח פתרונות תשלום מאובטחים, יעילים וגמישים. באמצעות שותפות זו, Duck Creek Payments הופכת לחזקה עוד יותר, ומבטלת את הצורך באינטגרציות יקרות ומותאמות תוך הטמעת את יכולות עיבוד התשלומים המובילות בתעשייה ישירות אל תוך טכנולוגיית הליבה של Duck Creek".

שותפות זו משקפת גם את המחויבות של Duck Creek להרחיב את שוק התשלומים שלה, שבו שותפויות תשלומים אסטרטגיות מעצימות את חברות הביטוח לגשת לחבילה מקיפה של פתרונות תשלום חדשניים המותאמים לצרכים הייחודיים שלהן. הטכנולוגיה של Worldpay היא מרכיב קריטי בפתרון Duck Creek Payments, ומדגישה את תפקידה בתוך האקו סיסטם של החברה.

"איחוד הכוחות עם Duck Creek מראה שאנו מממשים את המטרה המשותפת שלנו להציע פתרונות תשלום מודרניים עבור תעשיית הביטוח", אמר ג'ייסון פאבונה (Jason Pavona), מנכ"ל צפון אמריקה ב-Worldpay. "השילוב של טכנולוגיות התשלום המתקדמות שלנו ב-Duck Creek Payments מעניק לחברות הביטוח את הכלים הדרושים להם כדי להפחית את המורכבות, לספק מסע לקוחות טוב יותר ולנווט בשוק שהופך לדינמי יותר ויותר".

Duck Creek Payments מספקת ערך שאין שני לו, ומבטיחה שחברות הביטוח ייהנו מחוויית תשלומים חלקה ומוכנה לעתיד המשתלבת ללא מאמץ במערכות הליבה הקיימות. בנוסף, מבטחים יכולים לעבד תשלומים קל יותר ובאופן חסכני יותר, ולספק ללקוחות גמישות מוגברת בתשלומים, כולל אפשרויות קנה עכשיו, שלם מאוחר יותר (BNPL).

אודות Worldpay

Worldpay היא חברת טכנולוגיית תשלומים ופתרונות מובילה בתעשייה עם יכולות ייחודיות להפעלת מסחר רב-תכליתי ברחבי העולם. פתרונות העיבוד שלנו מאפשרים לעסקים בכל הגדלים לקחת, לבצע ולנהל תשלומים באופן אישי ומקוון מכל מקום בעולם. מדי שנה, אנו מעבדים יותר מ-50 מיליארד עסקאות ב-146 מדינות וב-135 מטבעות. אנו מסייעים ללקוחותינו להיות יעילים יותר, מאובטחים יותר ומצליחים יותר. לקבלת מידע נוסף, בקרו בכתובת worldpay.com או עקבו אחרינו בלינקדאין, אינסטגרם, X או בפייסבוק.

אודות Duck Creek Technologies

דאק קריק טכנולוגיות - Duck Creek Technologies היא ספקית הפתרונות החכמים המגדירה את עתיד הרכוש והנפגעים (P&C) ותעשיית הביטוח הכללי. אנחנו הפלטפורמה שעליה בנויות מערכות ביטוח מודרניות, המאפשרות לתעשייה לנצל את כוחו של הענן כדי להפעיל פעולות זריזות, חכמות וירוקות עד. אותנטיות, מטרה ושקיפות הם הליבה של Duck Creek, ואנחנו מאמינים שביטוח צריך להיות שם עבור אנשים פרטיים ועסקים מתי, איפה ואיך הם הכי זקוקים לו. הפתרונות המובילים בשוק שלנו זמינים על בסיס עצמאי או כחבילה מלאה, וכולם זמינים דרך Duck Creek OnDemand. בקרו בכתובת www.duckcreek.comלקבלת מידע נוסף. עקבו אחר דאק קריק בערוצים החברתיים שלנו לקבלת המידע העדכני ביותר – לינקדאין ו-X.

למידע נוסף – מדיה

:Duck Creek

Marianne Dempsey/Tara Stred

duckcreek@threeringsinc.com

:Worldpay

Siobhan Acha Derrington

Director of Public Relations

media@worldpay.com





Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.