意大利營運商 EOLO 選定 Mavenir 5G SA 核心，建立歐洲首個 5G 獨立毫米波固定無線接入網絡 

Mavenir 的雲端原生、靈活敏捷的 5G SA 核心解決方案使 EOLO 能夠以具成本效益的方式，為意大利難以連接的地區提供固定無線接入（FWA）寬頻服務。

李察遜，德州, Feb. 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 構建未來網絡的雲端原生網絡基礎設施供應商 Mavenir，獲意大利最大的固定無線接入（FWA）寬頻提供商 EOLO 選定，為其開創性的 Gbps 固定無線接入網絡提供 5G SA 核心。 這一部署是全球首批使用毫米波技術的 5G 獨立 FWA 網絡之一，將為意大利尚未覆蓋光纖連接的地區提供具成本效益的超高速寬頻網絡接入。

Mavenir 卓越的靈活性和互操作性 5G SA 核心，成為 EOLO 選擇的原因。 Mavenir 的解決方案將與 6Wind 的用戶平面功能（UPF）共同運作，實現來自兩間不同供應商的會話管理功能（SMF）和用戶平面功能（UPF）之間的互操作性和隨後商業部署，這標誌著業界首個案例。

Mavenir 的 5G SA 核心將提供 IP 和以太網數據單元（IPDU 和 EPDU），這未曾在實時環境中實現。

Mavenir 的執行副總裁 Stefano Cantarelli 表示：「這是全球最令人振奮和創新的 5G FWA 部署之一，突破了界限，利用最優質的 3GPP 為本技術，克服種種困難實現農村連接。」 EOLO 為這個項目選擇了業界最優秀的合作夥伴，Mavenir 為能成為團隊的一份子感到自豪，並將我們在 5G 領域的領導地位以及對靈活敏捷的承諾帶入其中。

EOLO S.p.A. 的行政總裁 Guido Garrone 補充道：「Mavenir 是一個出色的團隊成員。 他們的 5G 核心的設計面向未來，解決方案的互操作性使 EOLO 讓能選擇最佳合作夥伴，打造這個具挑戰性和創新性的全新網絡。 我們共同建設的基礎設施將加大光纖覆蓋，對加強網絡和推動國家未來發展發揮關鍵作用。」

Mavenir 提供業界唯一的端到端雲端原生網絡軟件；其 AI 驅動的技術實現了節能、改善用戶體驗、資源優化、增強安全性和防詐騙保護，以及盈利化。 其 MAVcore® 功能以微服務形式提供，在容器中運行，並使用開放 API 整合至第三方平台和可觀察性框架。 這使 EOLO 等 CSP 能夠加快推出服務，提高效率並減少停機時間。

Mavenir 的完整 5G 產品組合將在 3 月 3 日至 6 日期間舉行的 MWC Barcelona 2 號館 2H60 展位上展示。 欲了解更多關於 Mavenir 展會的資訊，請瀏覽 https://www.mavenir.com/mwc-2025/#request-a-meeting-mwc

關於 Mavenir：

Mavenir 正在利用設計時即採用環保理念的雲端原生、AI 賦能的解決方案建構未來的網絡。這些方案使營運商得以發揮 5G 的優勢，實現智能、自動化及可編程的網絡。 作為 Open RAN 的先驅和久經考驗的行業顛覆者，Mavenir 屢獲殊榮的解決方案正在全球範圍內的流動網絡上實現自動化和商業化，為 120 多個國家的 300 多家通訊服務提供商加速軟件網絡轉型，這些提供商為全球超過 50% 的訂戶提供服務。 如欲了解更多資訊，請瀏覽 www.mavenir.com

關於 EOLO：

EOLO 是一間國家級電訊營運商，專注於住宅和商業市場的超寬頻無線（FWA），是領域中的領導者。 公司確保優質的超寬頻接入，聚焦於受數位鴻溝影響的地區。 EOLO 是一間共益企業，也是首間獲得 B Corp 認證的意大利電訊公司。 公司的服務覆蓋了超過 7,000 個市鎮，擁有超過 4,100 個基站（無線發射器）。 EOLO 連接了 160 萬人以及 116,000 個企業、公營機構和專業人士。 公司擁有一個由超過 17,000 人組成的網絡，包括合作夥伴、技術安裝人員和遍佈全國的商業夥伴。

有關 EOLO 服務的詳情，請瀏覽 www.eolo.it

Mavenir 公關聯絡人：

Emmanuela Spiteri

PR@mavenir.com

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