EOLO ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของอิตาลีเลือกเครือข่ายหลัก 5G SA ของ Mavenir สำหรับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงแบบไร้สาย (FWA) ด้วยคลื่น 5G อย่างเดียวแบบ mmWave เป็นครั้งแรกในยุโรป…

โซลูชันเครือข่ายหลัก 5G SA แบบคลาวด์เนทีฟที่ยืดหยุ่นและคล่องตัวของ Mavenir ช่วยให้ EOLO สามารถส่งมอบบริการอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์แบบ FWA ไปยังพื้นที่ที่ยากในการเชื่อมต่อทั่วทั้งอิตาลีได้ในราคาคุ้มค่า

ริชาร์ดสัน เท็กซัส , Feb. 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mavenir ผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายแบบคลาวด์เนทีฟที่สร้างอนาคตให้กับเครือข่ายต่าง ๆ ได้รับเลือกจาก EOLO ผู้ให้บริการโทรคมนาคมนวัตกรรมใหม่ซึ่งเป็นผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ความเร็วสูงแบบไร้สาย (FWA) ที่ใหญ่ที่สุดของอิตาลี ให้เป็นผู้ให้บริการเครือข่ายหลัก 5G SA สำหรับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วระดับ Gbps ที่นับเป็นการบุกเบิกครั้งแรกของบริษัท โดยจะเริ่มนำมาใช้งานเป็นครั้งแรกของโลกกับเครือข่าย 5G อย่างเดียวแบบ FWA ที่ใช้คลื่น mmWave และจะส่งมอบการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ความเร็วสูงในราคาที่คุ้มค่าไปยังพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วทั้งอิตาลีที่ยังไม่สามารถเข้าถึงการเชื่อมต่อผ่านไฟเบอร์ได้

เครือข่ายหลัก 5G SA ของ Mavenir ได้รับเลือกจาก EOLO เนื่องจากมีระดับความยืดหยุ่นและความสามารถในการทำงานร่วมระหว่างระบบได้อย่างยอดเยี่ยม โซลูชันของ Mavenir จะทำงานควบคู่กับ User Plane Function (UPF) จาก 6Wind ซึ่งนับเป็นครั้งแรกในภาคอุตสาหกรรมที่มีการทำงานร่วมกันระหว่างระบบและการนำมาใช้งานจริงเชิงพาณิชย์ในเวลาต่อมาระหว่างฟังก์ชันการจัดการเซสชัน (SMF) และฟังก์ชันส่วนผู้ใช้งานหรือ User Plane Functions (UPF) จากผู้จำหน่ายสองรายที่ต่างกัน

เครือข่ายหลัก 5G SA ของ Mavenir จะส่งมอบทั้งหน่วยข้อมูล IP และ Ethernet (IPDU และ EPDU) ซึ่งไม่เคยทำได้สำเร็จมาก่อนในสภาพแวดล้อมการใช้งานจริง นอกจากนี้

Stefano Cantarelli รองประธานบริหารของ Mavenir กล่าว่า “นี่เป็นหนึ่งในการนำ 5G FWA มาใช้งานจริงที่น่าตื่นเต้นและเป็นนวัตกรรมใหม่ที่สุดในโลก เป็นการขยายขอบเขตและใช้เทคโนโลยี 3GPP ที่ดีที่สุดที่มีอยู่เพื่อส่งมอบการเชื่อมต่อในพื้นที่ห่างไกลที่ทำได้ยาก EOLO ได้เลือกพันธมิตรที่ดีที่สุดในด้านนี้สำหรับโครงการนี้ และ Mavenir ภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของทีมดังกล่าว พร้อมนำความเป็นผู้นำด้านเครือข่าย 5G ของเราและความมุ่งมั่นที่มีต่อความยืดหยุ่นและความคล่องตัวของเครือข่ายมาสู่ทีม"

Guido Garrone ประธานกรรมการบริหารของ EOLO S.p.A. กล่าวเสริมว่า “Mavenir เป็นผู้ร่วมทีมที่ยอดเยี่ยมมาก เครือข่ายหลัก 5G ของบริษัทนี้รองรับอนาคต และความสามารถในการทำงานร่วมกันระหว่างระบบของโซลูชันของบริษัทนี้ทำให้ EOLO สามารถเลือกพันธมิตรที่ดีที่สุดสำหรับแต่ละองค์ประกอบของเครือข่ายใหม่ที่ท้าทายและเป็นนวัตกรรมใหม่นี้ได้ โครงสร้างพื้นฐานที่เรากำลังร่วมกันสร้างนี้จะเข้ามาเสริมการครอบคลุมการใช้งานไฟเบอร์ให้ดีขึ้น โดยมีบทบาทสำคัญในการทำให้เครือข่ายแข็งแรงขึ้นและขับเคลื่อนการเติบโตในอนาคตของประเทศ”

Mavenir ให้บริการซอฟต์แวร์เครือข่ายแบบคลาวด์เนทีฟที่ครบวงจรเพียงรายเดียวในอุตสาหกรรมนี้ โดยมีเทคโนโลยีที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งช่วยให้ประหยัดพลังงาน มอบประสบการณ์ผู้ใช้งานที่ดีขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร ยกระดับความปลอดภัยและการป้องกันการฉ้อโกง และเสริมสร้างรายได้ ฟังก์ชัน MAVcore® ของ Mavenir จะถูกนำไปใช้งานเป็นไมโครเซอร์วิสในคอนเทนเนอร์ โดยใช้ API แบบเปิดในการผสานรวมเข้ากับแพลตฟอร์มของบุคคลที่ 3 และกรอบการทำงานการสังเกตการณ์ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ให้บริการด้านการสื่อสาร (CSP) เช่น EOLO สามารถเปิดตัวบริการต่าง ๆ ได้เร็วขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพ และลดช่วงเวลาที่ใช้งานไม่ได้

พอร์ตโฟลิโอ 5G ทั้งหมดของ Mavenir จะแสดงในงาน MWC ที่ฮอลล์ 2 บูธ 2H60 ณ เมืองบาร์เซโลนาในวันที่ 3-6 มีนาคมนี้ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเข้าร่วมของ Mavenir ในงานนี้ได้ที่ https://www.mavenir.com/mwc-2025/#request-a-meeting-mwc

เกี่ยวกับ Mavenir:

Mavenir กำลังสร้างอนาคตของเครือข่ายด้วยโซลูชันระบบคลาวด์เนทีฟที่ใช้ AI ซึ่งได้รับการออกแบบให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ผู้ให้บริการสามารถใช้ประโยชน์จาก 5G และสร้างเครือข่ายที่อัจฉริยะ อัตโนมัติ และสามารถตั้งโปรแกรมได้ ในฐานะผู้ริเริ่ม Open RAN และผู้นำการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว โซลูชันที่ได้รับรางวัลของ Mavenir กำลังส่งมอบระบบอัตโนมัติและการสร้างรายได้ผ่านเครือข่ายมือถือทั่วโลก โดยเร่งการเปลี่ยนแปลงเครือข่ายซอฟต์แวร์สำหรับผู้จำหน่ายด้านการสื่อสารมากกว่า 300 รายในกว่า 120 ประเทศ ซึ่งให้บริการแก่ผู้ใช้มากกว่าร้อยละ 50 ของประชากรโลก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาไปที่ www.mavenir.com

เกี่ยวกับ EOLO:

EOLO เป็นผู้ให้บริการโทรคมนาคมชั้นนำระดับประเทศในการให้บริการอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ไร้สายความเร็วสูง (FWA) สำหรับตลาดอินเทอร์เน็ตในที่อยู่อาศัยและองค์กรธุรกิจ บริษัทนี้ช่วยให้มั่นใจได้ว่าสามารถเข้าถึงการใช้งานอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ความเร็วสูงที่มีคุณภาพสูง โดยมุ่งเน้นไปยังพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัล EOLO เป็นองค์กรที่มุ่งสร้างประโยชน์และเป็นบริษัทโทรคมนาคมรายแรกของอิตาลีที่ได้รับใบรับรองเป็น B Corp ได้สำเร็จ บริษัทให้บริการครอบคลุมพื้นที่กว่า 7,000 เขตเทศบาล โดยมีสถานีฐาน (สัญญาณวิทยุ) มากกว่า 4,100 แห่ง EOLO เชื่อมโยงผู้คนกว่า 1.6 ล้านคนและธุรกิจกว่า 116,000 ราย รวมทั้งหน่วยงานบริหารภาครัฐและผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพต่าง ๆ บริษัทแห่งนี้พึ่งพาเครือข่ายบุคคลกว่า 17,000 ราย รวมทั้งผู้ให้ความร่วมมือ ช่างติดตั้งทางเทคนิค และพันธมิตรทางการค้าในทั่วทุกเขตพื้นที่

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการของ EOLO ได้ที่ www.eolo.it

