イタリアの通信事業者エオロ (EOLO)、欧州初の5GスタンドアロンmmWave FWAネットワークにマベニア (Mavenir) の5G SAコアを採用 

テキサス州リチャードソン発 , Feb. 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- クラウドネイティブなネットワークインフラプロバイダーとして未来のネットワークを構築するマベニアは、イタリア最大の固定無線アクセス (FWA) ブロードバンドプロバイダーである革新的な通信事業者エオロにより、画期的なGbps固定無線アクセスネットワーク向けの5G SAコアの供給パートナーとして選定された。 この導入は、ミリ波 (mmWave) を活用した世界初の5GスタンドアロンFWAネットワークの一つであり、光ファイバーが未到達のイタリア各地に対して、コスト効率の高い超高速ブロードバンドインターネットアクセスを提供する。

エオロは、卓越した柔軟性と相互運用性を評価し、マベニアの5G SAコアを採用した。 マベニアのソリューションは、6Windのユーザープレーン機能 (UPF) と連携して動作し、異なるベンダーのセッション管理機能 (SMF) とユーザープレーン機能 (UPF) の相互運用性および商用展開の業界初の事例となる。

マベニアの5G SAコアは、IPデータユニット (IPDU) およびイーサネットデータユニット (EPDU) の両方を提供し、これは実環境での導入としては前例のない成果となる。

マベニアのエグゼクティブ・バイスプレジデントであるステファノ・カンタレッリ (Stefano Cantarelli) は以下のように述べている。「これは、世界で最もエキサイティングかつ革新的な5G FWA導入事例の一つです。従来の限界を打ち破り、利用可能な最高水準の3GPP準拠技術を活用することで、厳しい環境にある地域にも安定した接続を提供できるようになります。 エオロは本プロジェクトにおいて、最高水準のパートナーを選定しており、マベニアがその一員として参画できることを誇りに思います。私たちの5Gにおけるリーダーシップと、柔軟性・機動性への取り組みを提供していきます」。

エオロ S.p.A.のCEOであるグイド・ガローネ (Guido Garrone) は以下のように述べている。「マベニアは優れたチームプレイヤーです。 同社の5Gコアは将来性に優れ、高い相互運用性を備えています。この柔軟性により、エオロは挑戦的かつ革新的な新ネットワークの各要素において、最適なパートナーを選択することができました。 私たちが共に構築しているインフラは、光ファイバー網を補完し、ネットワークの強化と国の未来の成長を推進する上で重要な役割を果たします」。

マベニアは、業界唯一のエンドツーエンドのクラウドネイティブネットワークソフトウェアを提供しており、AIを活用した技術により、省エネルギー化、ユーザーエクスペリエンスの向上、リソース最適化、セキュリティ強化と不正防止、さらには収益化を実現する。 同社のMAVcore®機能は、コンテナ上で稼働するマイクロサービスとして実装されており、オープンAPIを活用してサードパーティのプラットフォームや可観測性フレームワークと統合可能だ。 これにより、エオロのような通信サービスプロバイダー (CSP) は、サービスの迅速な展開、効率の向上、ダウンタイムの削減を実現できる。

マベニアの5Gソリューション全ポートフォリオは、3月3日~6日に開催されるMWCバルセロナのホール2、スタンド2H60にて展示される予定。 マベニアの出展情報の詳細については、https://www.mavenir.com/mwc-2025/#request-a-meeting-mwcを参照されたい。

マベニアについて

マベニアは、AIを導入したクラウドネイティブな環境配慮型ソリューションで現在のネットワークの未来を構築しており、通信事業者が5Gのメリットを享受し、インテリジェントで自動化されたプログラム可能なネットワークを構築できるよう支援している。 Open RANのパイオニアとして、そして実績ある業界の「革新者」としての同社の受賞歴もあるソリューションは、世界中のモバイルネットワークに自動化と収益化をもたらしており、世界の加入者の50%以上に相当する、120ヵ国以上300社以上の通信事業者のソフトウェアネットワークのトランスフォーメーションを加速している。 詳しくは、www.mavenir.comを閲覧されたい。

エオロについて

エオロは、住宅および法人市場向けの超高速ブロードバンド無線 (FWA) において業界をリードする国内通信事業者である。 同社は、デジタルデバイドの影響を受ける地域に重点を置き、高品質な超高速ブロードバンドアクセスを提供している。 エオロはベネフィット・コーポレーションであり、イタリアの通信企業として初めてB Corp認証を取得した。 同社のネットワークは、7,000以上の自治体をカバーし、4,100基以上のBTS (無線送信機) を設置している。 エオロは160万人のユーザーおよび11万6,000社の企業、公共機関、専門職に接続サービスを提供している。 同社は、協力者、技術インストーラー、販売パートナーを含む1万7,000人以上のネットワークを全国に展開している。

エオロのサービスに関する詳細は、www.eolo.itを参照のこと。

マベニア広報窓口:

エマニュエラ・スピテリ (Emmanuela Spiteri)

PR@mavenir.com

