המפעילה האיטלקית EOLO בחרה את 5G SA Core של Mavenir עבור רשת ה-5G mmWave FWA העצמאית הראשונה באירופה

פתרון ה-5G SA Core מבוסס הענן, הגמיש והזריז של Mavenir, מאפשר ל-EOLO לספק שירותי FWA ברוחב פס חסכוני לאזורים באיטליה בהם יש קשיי התחברות לרשת

ריצ'רדסון, טקסס, Feb. 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

Mavenir, ספקית תשתיות הרשת בענן הבונה את עתיד הרשתות, נבחרה על ידי מפעילת התקשורת החדשנית EOLO, ספקית גישה אלחוטית קבועה (FWA) בפס רחב הגדולה ביותר באיטליה, לספק פתרון 5G SA Core עבור רשת הגישה האלחוטית בקצב נתונים קבוע פורצת הדרך שלה. הפריסה היא עבור אחת מרשתות ה-5G FWA העצמאיות הראשונות בעולם של המשתמשות ב-mmWave, והיא תספק גישה זמינה במיוחד לרשת פס רחב סופר מהירה באזורים ברחבי איטליה שלא מגיעים אליהם באמצעות קישוריות סיבים.

5G SA Core של Mavenir נבחרה בידי EOLO בזכות רמות הגמישות והתפעול ההדדיות יוצאות הדופן שלה. הפתרון של Mavenir יעבוד לצד הפתרון User Plane Function (UPF) של 6Wind, וזה יסמן את הפעם הראשונה בתעשייה הראשונה בה מתבצעים פעילות הדדית ופריסה מסחרית של פתרונות Session Management Functions (SMF) ו-User Plane Functions (UPF) משתי ספקיות שונות.

ה-Mavenir 5G SA Core תספק גם יחידות נתונים על בסיס IP ועל בסיס Ethernet (IPDU ו-EPDU), מה שמעולם לא הושג בעבר בסביבת עבודה חיה.

סטפנו קנטרלי (Stefano Cantarelli), סגן נשיא בכיר בחברת Mavenir, אמר: "זוהי אחת מהפריסות המרגשות והחדשניות ביותר של 5G FWA בעולם - היא פורצת גבולות ומשתמשת בטכנולוגיות המבוססות על 3GPP הטובות ביותר הזמינות כדי לספק קישוריות גם באזורים כפריים, כנגד כל הסיכויים. EOLO בחרה את השותפות הטובות ביותר עבור הפרויקט הזה, ו-Mavenir גאה להיות חלק מהקבוצה הזו, והיא מביאה את המובילות והמחויבות בתחום ה-5G עם הגמישות והזריזות".

גוידו גרונה (Guido Garrone), מנכ"ל EOLO S.p.A., הוסיף: "Mavenir היא שחקנית קבוצתית מצוינת. פתרון ליבת ה-5G הוא מוכן לעתיד, ויכולת הפעולה ההדדית של הפתרון שלהם אפשרה ל-EOLO לבחור את השותפות הטובות ביותר עבור כל מרכיב ברשת החדשה, המאתגרת והחדשנית הזו. התשתיות שאנו בונים יחד ישלימו את כיסוי הסיבים, וימלאו תפקיד מרכזי בחיזוק הרשתות והנעת הצמיחה העתידית של המדינה".

Mavenir מציעה את תוכנת הרשת מקצה לקצה היחידה בתעשייה שפועלת בענן, עם טכנולוגיית הבינה המלאכותית שלה המאפשרת חיסכון באנרגיה, חוויית משתמש משופרת, מיטוב משאבים, אבטחה משופרת, הגנה נגד הונאות ומוניטיזציה. פונקציות ה- MAVcore® שלה מיושמות כמיקרו שירותים הפועלים בקונטיינרים, תוך שימוש ב-API פתוחים המאפשרים שילוב עם פלטפורמות צד שלישי ומסגרות עבודה מוקפדות. זה מאפשר לספקיות שירותי סלולר כדוגמת EOLO לשחרר שירותים מהר יותר, לשפר את היעילות ולקצר את הזמנים בהם המערכת מושבת.

פורטפוליו ה-5G המלא של Mavenir יוצג ב-MWC ברצלונה הקרוב, 3-6 במרץ, באולם 2, דוכן 2H60. למידע נוסף על נוכחותה של Mavenir בתערוכה בקרו בכתובת https://www.mavenir.com/mwc-2025/#request-a-meeting-mwc

אודות Mavenir:

Mavenir בונה את עתיד הרשתות כיום פתרונות מבוססי ענן, מבוססי בינה מלאכותית, ירוקים מעצם עיצובם, המאפשרים למפעילים לממש את היתרונות של 5G ולהשיג רשתות חכמות, אוטומטיות וניתנות לתכנות. כחלוצת Open RAN וכמחדשת מוכחת בתעשייה, Mavenir מתגאה בפתרונות עטורי פרסים שמספקים מיכון ומוניטיזציה ברחבי רשתות סלולריות ברחבי העולם, והיא מאיצה את ההמרה לשימוש ברשתות מבוססות תוכנה עבור יותר מ-300 שירותי תקשורת ביותר מ-120 מדינות, המשרתים יותר מ-50% מכלל המשתמשים בעולם. למידע נוסף, אנא בקרו באתר www.mavenir.com.

אודות EOLO:

EOLO היא מפעילת תקשורת לאומית המובילה בתחום האלחוט בפס רחב במיוחד (FWA) לשווקי המגורים והעסקים. היא מבטיחה גישה איכותית לפס רחב במיוחד תוך התמקדות באזורים המושפעים מהפער הדיגיטלי. EOLO היא חברה לתועלת הציבור (Benefit Corporation) וחברת התקשורת האיטלקית הראשונה שהשיגה אישור שהיא חברה לתועלת הציבור. היא מספקת כיסוי ליותר מ-7,000 רשויות עם יותר מ-4,100 BTS (משדרי רדיו). EOLO מחברת 1.6 מיליון אנשים ו-116,000 עסקים, אגפי ניהול ציבורי ואנשי מקצוע. החברה מסתמכת על רשת של למעלה מ-17,000 אנשים, כולל משתפי פעולה, מתקינים טכניים ושותפות מסחריות ברחבי הטריטוריה.

מידע נוסף על שירותי EOLO זמין בכתובת www.eolo.it

