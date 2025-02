Asyad Group 亮相 2025 年中东迪拜件杂货运输展览会 (Breakbulk Middle East 2025)，引领全球贸易与物流发展

马斯喀特,阿曼, Feb. 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 在 2 月 10 日至 11 日于迪拜举行的 2025 年中东迪拜件杂货运输展览会上,阿曼全球综合物流供应商 Asyad Group 巩固其在国际贸易和件杂货物流领域的领导地位。 Asyad 与行业主要参与者就全球供应链的转型、件杂货物流的未来以及 GCC、中东和北非 (MENA) 地区在全球贸易连通性中日益重要的意义展开讨论。

Asyad Group 代理首席商务官 Juma Al Uraimi 强调了该集团对于发展更加互联、高效和可持续的物流行业的愿景。 他说:“在大型工业项目、数字创新和可持续发展要求的推动下,件杂货物流格局瞬息万变。 Asyad 致力于利用尖端技术和综合多式联运解决方案促进贸易流通,并将阿曼打造成为全球供应链中的重要门户。”

Asyad 的领导团队积极参与了探讨物流数字化转型、供应链优化和基础设施投资的主要座谈会,巩固了阿曼作为连接全球市场的新兴战略性物流枢纽的地位。 讨论的重点还包括对支持可再生能源项目的物流解决方案日益增长的需求。

杜库姆港 (Port of Duqm) 首席执行官 Reggy Vermeulen 强调阿曼在能源转型中扮演日益重要的角色,物流在运输风力涡轮机、太阳能电池板和清洁能源基础设施所必需的其他超大设备等方面发挥着关键作用。

Asyad Logistics 总监 Juma Al Maskari 指出,合同物流市场规模预计将扩大 3000 亿美元,并强调了 Asyad 在简化全球贸易流程和优化供应链成本方面的作用。 他还着重强调了阿曼的地理位置和物流基础设施如何为国际企业带来竞争优势。

Asyad 在氢能物流领域的领导地位同样备受关注。集团商业战略与产品开发副总裁 Tom Anneberg 展示了 Asyad 对塞拉莱自由区 (Salalah Freezone) 大型绿氢和绿氨项目的支持。 这些项目巩固了阿曼在全球清洁能源供应链中的关键地位。

超过 60% 的物流供应商投资于人工智能、物联网和自动化,该行业正在经历数字化转型。 Asyad 始终保持领先地位,利用其价值超过 41 亿美元的物流生态系统,推动创新、提高贸易效率并巩固阿曼作为全球物流强国的地位。

可在以下网址查看此公告随附的照片:https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e0547165-715f-467b-acbf-94853d6f51ae

如需更多信息,请联系: Sudipta Dasgupta 公关传播经理 电话:+968 24696005/6 电邮:asyad@kenshocom.com

