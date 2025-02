Asyad Group ने ब्रेकबल्क मिडल ईस्ट 2025 में वैश्विक व्यापार व लॉजिस्टिक्स को आकार दिया

मस्कट, ओमान, Feb. 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- ओमान के वैश्विक एकीकृत लॉजिस्टिक प्रदाता Asyad Group ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और ब्रेकबल्क लॉजिस्टिक्स में अपने नेतृत्व व मजबूती का प्रर्दशन करते हुए 10-11 फरवरी को दुबई में आयोजित Breakbulk Middle East 2025 कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान प्रमुख औद्योगिक महारथियों के साथ जुड़ते हुए, Asyad ने वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं के सकारात्मक परिवर्तन, ब्रेकबल्क लॉजिस्टिक्स के भविष्य और वैश्विक व्यापार कनेक्टिविटी में जीसीसी और एमईएनए क्षेत्रों के बढ़ते महत्व पर चर्चा की।

Asyad Group के मुख्य वाणिज्यिक अधिकारी Juma Al Uraimi ने एकीकृत, कुशल और टिकाऊ लॉजिस्टिक क्षेत्र के लिए समूह के दृष्टिकोण को रेखांकित करते हुए बताया कि “ब्रेकबल्क लॉजिस्टिक्स का परिदृश्य तेजी से विकसित हो रहा है, जो बड़े पैमाने पर औद्योगिक परियोजनाओं, डिजिटल नवाचार और स्थिरता अनिवार्यता के मेलजोल से प्रेरित है”। Asyad व्यापार प्रवाह को बढ़ाने और ओमान को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में एक महत्वपूर्ण गेटवे के रूप में स्थान देने के लिए अत्याधुनिक तकनीकों और एकीकृत मल्टीमॉडल समाधानों का लाभ उठाने के लिए प्रतिबद्ध है।

Asyad का नेतृत्व लॉजिस्टिक, आपूर्ति श्रृंखला अनुकूलन और बुनियादी ढांचे के निवेश में डिजिटल परिवर्तनकारी प्रमुख पैनलों में योगदान देता है, जो वैश्विक बाजारों को जोड़ने वाले रणनीतिक लॉजिस्टिक केंद्र के रूप में ओमान की उभरती हुई भूमिका को मजबूत करता है। इस चर्चा में नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं का समर्थन करने वाले लॉजिस्टिक समाधानों की बढ़ती मांग पर भी ध्यान केंद्रित किया गया।

Port of Duqm के मुख्य कार्यकारी अधिकारी Reggy Vermeulen ऊर्जा ट्रांज़िशन में ओमान की बढ़ती भूमिका पर जोर देते हैं, जिसमें लॉजिस्टिक द्वारा पवन टरबाइन, सौर पैनल और स्वच्छ ऊर्जा बुनियादी ढांचे के लिए आवश्यक अन्य बड़े उपकरणों के परिवहन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा रही है।

Asyad Logistics के निदेशक Juma Al Maskari ने अनुबंध लॉजिस्टिक के USD300 बिलियन डालर के अनुमानित विस्तार पर प्रकाश डाला, वैश्विक व्यापार को सुव्यवस्थित करने और आपूर्ति श्रृंखला लागत को अनुकूलित करने में Asyad की भूमिका को रेखांकित किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ओमान की भौगोलिक स्थिति और लॉजिस्टिक बुनियादी ढांचा अंतरराष्ट्रीय व्यवसायों के लिए प्रतिस्पर्धात्मक मौका प्रदान करता है।

हाइड्रोजन लॉजिस्टिक्स में भी Asyad का कार्य एक केंद्र बिंदु है। Tom Anneberg, वाइस प्रेज़िडेंट कमर्शियल स्ट्रैटेजी एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट ने बताया कि सलालाह फ्रीज़ोन में बड़े पैमाने पर ग्रीन हाइड्रोजन और अमोनिया उपक्रमों के लिए समूह द्वारा समर्थन दिया जा रहा है। ये परियोजनाएं वैश्विक स्वच्छ ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में ओमान की भूमिका को सुदृढ़ करती हैं।

AI, IoT और ऑटोमेशन में 60% से अधिक निवेश के साथ, लॉजिस्टिक्स उद्योग एक डिजिटल परिवर्तन से गुजर रहा है। Asyad नवाचार को अपनाने, व्यापार दक्षता बढ़ाने और वैश्विक लॉजिस्टिक पावरहाउस के रूप में ओमान की स्थिति को मजबूत करने के लिए अपने 4.1+ बिलियन अमरीकी डालर के लॉजिस्टिक ईको-सिस्टम का उपयोग करते हुए सबसे आगे है।

इस घोषणा के साथ एक तस्वीर https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e0547165-715f-467b-acbf-94853d6f51ae पर उपलब्ध है

अधिक जानकारी के लिए कृपया संपर्क करें: Sudipta Dasgupta PR and Communications Manager T: +968 24696005/6 E: asyad@kenshocom.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.