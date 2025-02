Prebiotic Ingredient Market Size Worth USD 28.91 Billion, Globally by 2034 at 10.9% CAGR | PMR

Prebiotic Ingredient Market

Prebiotic ingredients improve digestive health and welfare, reinforcing immune function and metabolic health.โ€” — Polaris Market Research

NEW YORK CITY, NY, UNITED STATES, February 11, 2025 / EINPresswire.com / -- ๐˜›๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜ฑ๐˜ณ๐˜ฆ๐˜ฃ๐˜ช๐˜ฐ๐˜ต๐˜ช๐˜ค ๐˜ช๐˜ฏ๐˜จ๐˜ณ๐˜ฆ๐˜ฅ๐˜ช๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ต ๐˜ฎ๐˜ข๐˜ณ๐˜ฌ๐˜ฆ๐˜ต ๐˜ง๐˜ฐ๐˜ณ๐˜ฆ๐˜ค๐˜ข๐˜ด๐˜ต ๐˜ง๐˜ฐ๐˜ณ 2034 ๐˜ช๐˜ด ๐˜ข ๐˜ด๐˜ฑ๐˜ฆ๐˜ค๐˜ช๐˜ข๐˜ญ๐˜ช๐˜ป๐˜ฆ๐˜ฅ ๐˜ด๐˜ต๐˜ถ๐˜ฅ๐˜บ ๐˜ฐ๐˜ง ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜ช๐˜ฏ๐˜ฅ๐˜ถ๐˜ด๐˜ต๐˜ณ๐˜บ ๐˜ธ๐˜ช๐˜ต๐˜ฉ ๐˜ข ๐˜ด๐˜ฑ๐˜ฆ๐˜ค๐˜ช๐˜ง๐˜ช๐˜ค ๐˜ค๐˜ฐ๐˜ฏ๐˜ค๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ต๐˜ณ๐˜ข๐˜ต๐˜ช๐˜ฐ๐˜ฏ ๐˜ฐ๐˜ฏ ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜จ๐˜ญ๐˜ฐ๐˜ฃ๐˜ข๐˜ญ ๐˜ฎ๐˜ข๐˜ณ๐˜ฌ๐˜ฆ๐˜ต ๐˜ต๐˜ณ๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ฅ ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ข๐˜ญ๐˜บ๐˜ด๐˜ช๐˜ด.๐“๐ก๐ž ๐ฉ๐ซ๐ž๐›๐ข๐จ๐ญ๐ข๐œ ๐ข๐ง๐ ๐ซ๐ž๐๐ข๐ž๐ง๐ญ ๐ฆ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐ข๐ฌ ๐š๐ฎ๐ ๐ฆ๐ž๐ง๐ญ๐ข๐ง๐ . ๐“๐ก๐ž ๐ฆ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐ข๐ฌ ๐š๐ฉ๐ฉ๐ซ๐จ๐ฑ๐ข๐ฆ๐š๐ญ๐ž๐ ๐ญ๐จ ๐ซ๐ž๐š๐œ๐ก ๐”๐’๐ƒ ๐Ÿ๐Ÿ–.๐Ÿ—๐Ÿ ๐›๐ข๐ฅ๐ฅ๐ข๐จ๐ง ๐›๐ฒ ๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ‘๐Ÿ’. ๐ˆ๐ญ ๐ฐ๐š๐ฌ ๐ฏ๐š๐ฅ๐ฎ๐ž๐ ๐š๐ญ ๐”๐’๐ƒ ๐Ÿ—.๐Ÿ๐Ÿ ๐›๐ข๐ฅ๐ฅ๐ข๐จ๐ง ๐ข๐ง ๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ’. ๐ˆ๐ญ ๐ž๐ฑ๐ก๐ข๐›๐ข๐ญ๐ž๐ ๐š ๐‚๐€๐†๐‘ ๐จ๐Ÿ ๐Ÿ๐ŸŽ.๐Ÿ—% ๐Ÿ๐ซ๐จ๐ฆ ๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ“ ๐ญ๐จ ๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ‘๐Ÿ’.๐–๐ก๐š๐ญ ๐ˆ๐ฌ ๐๐ซ๐ž๐›๐ข๐จ๐ญ๐ข๐œ ๐ˆ๐ง๐ ๐ซ๐ž๐๐ข๐ž๐ง๐ญ?Prebiotics are fibers that are not digestible by the body but can assist good bacteria develop in the gut. As the body fails to digest these plant fibers they traverse to the low digestive tract to be a food wellspring for wholesome bacteria in the gut. Prebiotics are not homogenous to probiotics, which are supportive bacteria, albeit both are crucial for the digestive system.๐ƒ๐จ๐ฐ๐ง๐ฅ๐จ๐š๐ ๐ ๐ซ๐ž๐ž ๐’๐š๐ฆ๐ฉ๐ฅ๐ž ๐๐ƒ๐ ๐‚๐จ๐ฉ๐ฒ ๐จ๐Ÿ ๐ญ๐ก๐ž ๐‘๐ž๐ฉ๐จ๐ซ๐ญ:Not all dietary fibers are competent as prebiotics. Entrenched prebiotics involve inulin, fructo-oligosaccharides (FOS), and galacto-oligosaccharides (GOS). Formulation progression in oligosaccharides and inulin has notably improved the standard and obtainability of these components, rendering them more productive and approachable for manufacturers, impacting the probiotic ingredient market growth favorably.๐–๐ก๐จ ๐Œ๐š๐ค๐ž๐ฌ ๐๐ซ๐ž๐›๐ข๐จ๐ญ๐ข๐œ ๐ˆ๐ง๐ ๐ซ๐ž๐๐ข๐ž๐ง๐ญ?The industry is continuously developing, with several firms struggling to invent and differentiate themselves. Spearheading global corporations influence the market by swaying substantial research and development and progressive techniques. Here are some of the leading players in the prebiotic ingredient market:โ€ข Archer Daniels Midland Companyโ€ข Beneo-Orafti SAโ€ข Cargill Inc.โ€ข Cosucra-Groupe Warcoing SAโ€ข Ingredionโ€ข Ingredion Inc.โ€ข Kibow Biotechโ€ข Royal FrieslandCampina N.V.๐’๐จ๐ฆ๐ž ๐จ๐Ÿ ๐ญ๐ก๐ž ๐ฅ๐š๐ญ๐ž๐ฌ๐ญ ๐๐ž๐ฏ๐ž๐ฅ๐จ๐ฉ๐ฆ๐ž๐ง๐ญ๐ฌ ๐ข๐ง ๐ญ๐ก๐ž ๐ฆ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐š๐ซ๐ž:โ€ข In June 2024, Kerr by Ingredion declared that many of the fruit and vegetable commodities had obtained Upcycled Certification, conforming to growing consumer demand for green and heath-oriented constituents.โ€ข In November 2021, ADM received Deerland Probiotics & Enzymes to enhance its worldwide health and wellness portfolio.๐‘๐ž๐ช๐ฎ๐ž๐ฌ๐ญ ๐Ÿ๐จ๐ซ ๐š ๐ƒ๐ข๐ฌ๐œ๐จ๐ฎ๐ง๐ญ ๐จ๐ง ๐ญ๐ก๐ข๐ฌ ๐‘๐ž๐ฉ๐จ๐ซ๐ญ ๐๐ž๐Ÿ๐จ๐ซ๐ž ๐๐ฎ๐ซ๐œ๐ก๐š๐ฌ๐ž:๐–๐ก๐š๐ญโ€™๐ฌ ๐ƒ๐ซ๐ข๐ฏ๐ข๐ง๐ ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐ ๐จ๐ซ๐ฐ๐š๐ซ๐?๐†๐ซ๐จ๐ฐ๐ข๐ง๐ ๐ƒ๐ž๐ฆ๐š๐ง๐ ๐ ๐จ๐ซ ๐’๐ค๐ข๐ง ๐‡๐ž๐š๐ฅ๐ญ๐ก: The growing acquisition of skin health is propelling the market. Consumers are growingly conscious of the link between gut health and skin health with research underscoring the affirmative impact of prebiotics in the skinโ€™s advent and holistic wellbeing.๐’๐ฎ๐ฉ๐ฉ๐จ๐ซ๐ญ ๐ˆ๐ง ๐ƒ๐ข๐ ๐ž๐ฌ๐ญ๐ข๐จ๐ง: Prebiotics reinforce digestion and holistic gut health and become growingly favored for their capacity to boost resilience, handle weight, and assist in prohibiting obesity. This, in turn, is having a favorable impact on prebiotic ingredient market sales.๐„๐ฌ๐œ๐š๐ฅ๐š๐ญ๐ข๐ง๐ ๐ƒ๐ข๐ฌ๐ฉ๐จ๐ฌ๐š๐›๐ฅ๐ž ๐ˆ๐ง๐œ๐จ๐ฆ๐ž: People are categorizing their health and wellness, due to which they are funding commodities that reinforce digestive health, immunity, and holistic welfare. The growing disposable income is provoking manufacturers to initiate prebiotics-permeated food, beverages, and supplements.๐–๐ก๐ข๐œ๐ก ๐‘๐ž๐ ๐ข๐จ๐ง ๐‹๐ž๐š๐๐ฌ ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐†๐ซ๐จ๐ฐ๐ญ๐ก?๐๐จ๐ซ๐ญ๐ก ๐€๐ฆ๐ž๐ซ๐ข๐œ๐š: North America accounted for the largest prebiotic ingredient market share. The region's robust growth is primarily due to growing consumer disbursement on food, especially as many people organize health and wellness.๐€๐ฌ๐ข๐š ๐๐š๐œ๐ข๐Ÿ๐ข๐œ: Asia Pacific is anticipated to witness significant growth from 2025 to 2034. This can be attributed to tactical alliances between global and local contenders targeted at augmenting market penetration.๐ˆ๐ง๐ช๐ฎ๐ข๐ซ๐ž ๐ฆ๐จ๐ซ๐ž ๐š๐›๐จ๐ฎ๐ญ ๐ญ๐ก๐ข๐ฌ ๐‘๐ž๐ฉ๐จ๐ซ๐ญ ๐๐ž๐Ÿ๐จ๐ซ๐ž ๐๐ฎ๐ซ๐œ๐ก๐š๐ฌ๐ž: https://www.polarismarketresearch.com/industry-analysis/prebiotic-ingredient-market/inquire-before-buying ?utm_source=EIN&utm_medium=EIN&utm_campaign=EIN&utm_id=01๐‡๐จ๐ฐ ๐ˆ๐ฌ ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐’๐ž๐ ๐ฆ๐ž๐ง๐ญ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง ๐ƒ๐จ๐ง๐ž?By Type Outlookโ€ข Inulinโ€ข Oligosaccharideso Mannan Oligosaccharideso Galacto Oligosaccharideso Fructo Oligosaccharidesโ€ข OthersBy Application Outlookโ€ข Food & Beverageโ€ข Dietary Supplementsโ€ข Cosmeticsโ€ข Animal Feedโ€ข OthersBy Source Outlookโ€ข Rootsโ€ข Grainsโ€ข Vegetables๐๐ฒ ๐‘๐ž๐ ๐ข๐จ๐ง๐š๐ฅ ๐Ž๐ฎ๐ญ๐ฅ๐จ๐จ๐คโ€ข North Americao USo Canadaโ€ข Europeo Germanyo Franceo UKo Italyo Spaino Netherlandso Russiao Rest of Europeโ€ข Asia Pacifico Chinao Japano Indiao Malaysiao South Koreao Indonesiao Australiao Rest of Asia Pacificโ€ข Middle East & Africao Saudi Arabiao UAEo Israelo South Africao Rest of the Middle East & Africaโ€ข Latin Americao Mexicoo Brazilo Argentinao Rest of Latin America๐ ๐€๐๐ฌ:How much is the prebiotic ingredient market?The market size was valued at USD 9.22 billion in 2024 and is projected to grow to USD 28.91 billion by 2034.Which segment held the largest share in the prebiotic ingredient market?The food & beverages segment held the largest market share the market in 2023.What does the market report cover?The market report covers revenue forecast, market competitive landscape, growth factors, and industry trends.What is the growth rate of the market?The global market is projected to register a CAGR of 10.9% during the forecast period 2024-2032.๐๐ซ๐จ๐ฐ๐ฌ๐ž ๐๐Œ๐‘'๐ฌ ๐๐ซ๐ž๐›๐ข๐จ๐ญ๐ข๐œ ๐ˆ๐ง๐ ๐ซ๐ž๐๐ข๐ž๐ง๐ญ ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐‘๐ž๐ฉ๐จ๐ซ๐ญ ๐‚๐จ๐ฏ๐ž๐ซ๐š๐ ๐ž ๐Ÿ๐ซ๐จ๐ฆ ๐ƒ๐ข๐Ÿ๐Ÿ๐ž๐ซ๐ž๐ง๐ญ ๐๐ฎ๐›๐ฅ๐ข๐œ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง๐ฌ: ๐๐ซ๐ž๐›๐ข๐จ๐ญ๐ข๐œ ๐ˆ๐ง๐ ๐ซ๐ž๐๐ข๐ž๐ง๐ญ ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐ฌ๐ข๐ณ๐ž ๐๐ซ๐จ๐ฃ๐ž๐œ๐ญ๐ž๐ ๐ญ๐จ ๐‘๐ž๐š๐œ๐ก ๐”๐’๐ƒ ๐Ÿ๐Ÿ–.๐Ÿ—๐Ÿ ๐๐ข๐ฅ๐ฅ๐ข๐จ๐ง ๐›๐ฒ ๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ‘๐Ÿ’ ๐ฐ๐ข๐ญ๐ก ๐š ๐‚๐€๐†๐‘ ๐จ๐Ÿ ๐Ÿ๐ŸŽ.๐Ÿ—%๐๐ซ๐จ๐ฐ๐ฌ๐ž ๐Œ๐จ๐ซ๐ž ๐‘๐ž๐ฌ๐ž๐š๐ซ๐œ๐ก ๐‘๐ž๐ฉ๐จ๐ซ๐ญ๐ฌ:Protein Alternatives Market:Natural Beta Carotene Market:Liquid Dietary Supplement Market:Industrial Starch Market:Mushroom Extracts Market:๐€๐›๐จ๐ฎ๐ญ ๐๐จ๐ฅ๐š๐ซ๐ข๐ฌ ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐‘๐ž๐ฌ๐ž๐š๐ซ๐œ๐ก & ๐‚๐จ๐ง๐ฌ๐ฎ๐ฅ๐ญ๐ข๐ง๐ , ๐ˆ๐ง๐œ:Polaris Market Research is a global market research and consulting company. The company specializes in providing exceptional market intelligence and in-depth business research services for PMRโ€™s clientele spread across different enterprises. We at Polaris are obliged to serve PMRโ€™s diverse customer base present across the industries of healthcare, technology, semiconductors, and chemicals among various other industries present around the world. We strive to provide PMRโ€™s customers with updated information on innovative technologies, high-growth markets, emerging business environments, and the latest business-centric applications, thereby helping them always to make informed decisions and leverage new opportunities. Adept with a highly competent, experienced, and extremely qualified team of experts comprising SMEs, analysts, and consultants, we at Polaris endeavor to deliver value-added business solutions to PMRโ€™s customers.

