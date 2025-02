Métaux Osisko démarre le programme de forage 2025 à Mines Gaspé

MONTRÉAL, 10 févr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Métaux Osisko Incorporée (la « Société » ou « Métaux Osisko ») (TSX-V : OM; OTCQX : OMZNF; FRANCFORT : 0B51) a le plaisir d'annoncer que le programme de forage 2025 est en cours sur son projet de cuivre Mines Gaspé, détenu à 100% et situé tout près de la ville de Murdochville dans la péninsule gaspésienne au Québec.

Programme de forage 2025

Le programme de forage 2025, maintenant prévu pour 110 000 mètres, est conçu pour 1) convertir les ressources présumées existantes (voir le communiqué de presse du 14 novembre 2024) dans les catégories de ressources indiquées ou mesurées ; 2) tester l'étendue potentielle des ressources actuelles en profondeur jusqu'à 250 m sous l'horizon de la zone E et plus au sud vers le Mont Needle ; 3) caractériser davantage les zones de skarn à plus haute teneur (0,5 % à 3,0 % Cu) ; et 4) valider des nouveaux modèles géologiques. De plus, environ 10 000 mètres de forage en dehors de la concession minière principale permettront de tester des cibles d'exploration régionales sur les claims environnants.

La première foreuse a commencé à tourner la semaine dernière et les forages devraient se terminer en novembre 2025. Une deuxième foreuse arrivera dans le courant du mois, suivie de foreuses supplémentaires au printemps. Le nombre de foreuses augmentera selon les besoins.

Le chef de la direction, M. Robert Wares, a noté : « Nous sommes très heureux de reprendre les forages à Mines Gaspé et nous sommes très enthousiastes quant au potentiel de croissance des ressources. Ce programme vise à confirmer les ressources existantes de la fosse à ciel ouvert et potentiellement à les augmenter sur la base d'un nouveau modèle géologique de distribution de la minéralisation primaire de cuivre à Mines Gaspé. Ce programme de forage intensif conduira à une mise à jour de l'estimation des ressources minérales, qui devrait être publiée au deuxième trimestre de 2026. »

À propos de Métaux Osisko

Métaux Osisko Incorporée est une société canadienne d'exploration et de développement qui crée de la valeur dans le secteur des métaux critiques, avec un accent sur le cuivre et le zinc. La Société a acquis de Glencore Canada Corporation, en juillet 2023, une participation de 100 % dans la mine de cuivre Mines Gaspé, anciennement en production. La mine de cuivre de Mines Gaspé est située près de Murdochville, dans la péninsule gaspésienne, au Québec. La Société se concentre actuellement sur l'expansion des ressources du système de cuivre de Mines Gaspé, avec des ressources minérales indiquées actuelles de 824 Mt à 0,34 % CuEq et des ressources minérales présumées de 670 Mt à 0,38 % CuEq (en conformité avec le Règlement 43-101). Pour plus d'information, voir le communiqué de presse de Métaux Osisko du 14 novembre 2024 intitulé « Métaux Osisko annonce une augmentation significative des ressources minérales à Mines Gaspé ». Mines Gaspé renferme la plus importante ressource de cuivre non développée dans l'est de l'Amérique du Nord, stratégiquement située à proximité d'infrastructures existantes dans la province de Québec, favorable à l'exploitation minière.

En plus du projet de cuivre Mines Gaspé, la Société travaille avec Appian Capital Advisory LLP par l'intermédiaire de la coentreprise Pine Point Mining Limited afin de faire progresser l'un des plus grands camps miniers de zinc du Canada, le projet Pine Point, situé dans les Territoires du Nord-Ouest. L'estimation actuelle des ressources minérales du projet Pine Point comprend des ressources minérales indiquées de 49,5 Mt à 5,52 % ZnEq et des ressources minérales présumées de 8,3 Mt à 5,64 % ZnEq (conformément au Règlement 43-101). Pour plus d'information, voir le communiqué de presse du 25 juin 2024 de Métaux Osisko intitulé « Métaux Osisko publie l'estimation des ressources minérales de Pine Point : 49,5 millions de tonnes de ressources indiquées à 5,52 % ZnEq ». Le projet Pine Point est situé sur la rive sud du Grand lac des Esclaves, dans les Territoires du Nord-Ouest, à proximité des infrastructures, avec un accès routier pavé, une sous-station électrique et 100 kilomètres de routes de transport viables.

Mise en garde concernant les informations prévisionnelles

Le présent communiqué de presse contient des « informations prévisionnelles » au sens de la législation canadienne applicable en matière de valeurs mobilières, fondées sur des attentes, des estimations et des projections à la date du présent communiqué de presse. Toute déclaration qui implique des prédictions, des attentes, des interprétations, des croyances, des plans, des projections, des objectifs, des hypothèses, des événements futurs ou des performances ne sont pas des déclarations de faits historiques et constituent des informations prévisionnelles. Ce communiqué de presse peut contenir des informations prévisionnelles concernant les projets de cuivre de Mines Gaspé, y compris, entre autres, que Mines Gaspé abrite la plus grande ressource de cuivre non développée dans l'est de l'Amérique du Nord et que Glencore devienne une personne de contrôle de la Société.

Les informations prévisionnelles ne constituent pas une garantie de performance future et sont basées sur un certain nombre d'estimations et d'hypothèses de la direction, à la lumière de son expérience et de sa perception des tendances, des conditions actuelles et des développements attendus, ainsi que d'autres facteurs que la direction juge pertinents et raisonnables dans les présentes circonstances. Les informations prévisionnelles impliquent des risques, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les événements, les résultats, les performances, les perspectives et les opportunités réels diffèrent sensiblement de ceux qui sont exprimés ou sous-entendus dans ces informations prévisionnelles. Les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent de façon importante de ces informations prévisionnelles sont décrits dans le dossier d'information publique de la Société sur SEDAR+ (www.sedarplus.ca) sous le profil d'émetteur de Métaux Osisko. Bien que la Société croie que les hypothèses et les facteurs utilisés dans la préparation des informations prévisionnelles contenues dans ce communiqué sont raisonnables, il ne faut pas se fier indûment à ces informations, qui ne s'appliquent qu'en date de ce communiqué, et rien ne garantit que ces événements se produiront dans les délais prévus ou qu'ils se produiront tout court. La Société décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser les informations prévisionnelles, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres, sauf si la loi l’exige.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'acceptent aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué de presse. Aucune bourse, commission des valeurs mobilières ou autre organisme de réglementation n'a approuvé ou désapprouvé l'information contenue dans le présent document.

