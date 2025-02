EBC Financial Group วิเคราะห์ความเสี่ยง หลังทรัมป์เปลี่ยนจุดยืนนโยบายสิ่งแวดล้อม

การเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านสภาพภูมิอากาศและกลยุทธ์ทางเศรษฐกิจของทรัมป์ อาจส่งผลต่อสินค้าสินค้าโภคภัณฑ์ การค้า และตลาดเงินตราต่างประเทศ EBC Financial Group นำเสนอข้อมูลเชิงลึกเพื่อช่วยให้นักลงทุนรับมือกับความผันผวนของตลาด

EBC Financial Group วิเคราะห์ผลกระทบนโยบายสิ่งแวดล้อมของทรัมป์ที่อาจพลิกโฉมตลาดโลก สินค้าโภคภัณฑ์ และการค้า ท่ามกลางความไม่แน่นอนที่เพิ่มขึ้น

WA, UNITED STATES, February 10, 2025 /EINPresswire.com/ -- เนื่องจากนโยบายของโดนัลด์ ทรัมป์ ปี 2025 เริ่มเป็นรูปเป็นร่าง ตลาดการเงินทั่วโลกกำลังเตรียมรับมือกับความผันผวนที่อาจเกิดขึ้นในภาคพลังงาน การค้า และนโยบายการคลัง ด้วยแนวโน้มการเพิ่มกำลังผลิตเชื้อเพลิงฟอสซิล มาตรการกำแพงภาษีที่เข้มงวด และการปฏิรูประบบภาษีครั้งใหญ่ นักลงทุนต้องเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว EBC Financial Group (EBC) ซึ่งเป็นผู้นำด้านบริการทางการเงิน ได้วิเคราะห์สถานการณ์ดังกล่าว เพื่อช่วยให้ภาคธุรกิจและนักลงทุนเข้าใจถึงภาพรวมเศรษฐกิจที่กำลังเปลี่ยนแปลงไป

ความผันผวนของตลาดพลังงาน: วิธีลงทุนในน้ำมันและทองคำ ท่ามกลางการสนับสนุนพลังงานฟอสซิลของทรัมป์

หนึ่งในนโยบายหลักของทรัมป์ คือ การยกเลิกสิทธิประโยชน์ด้านพลังงานหมุนเวียน พร้อมกับสนับสนุนพลังงานฟอสซิล ซึ่งอาจส่งผลกระทบในวงกว้างต่อตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ แม้ว่าราคาน้ำมันอาจเผชิญแรงกดดันจากภาวะอุปทานล้นตลาด แต่ความผันผวนที่เกิดขึ้นยังเปิดโอกาสให้กับนักลงทุนสามารถหา

- ราคาน้ำมัน: ควรติดตามรายงานสต็อกน้ำมันดิบจากสำนักงานสารสนเทศด้านการพลังงานของสหรัฐฯ (EIA) อย่างใกล้ชิด เนื่องจากแนวโน้มอุปทานที่สูงขึ้นอาจเป็นสัญญาณของโอกาสในการขายชอร์ต (Short Selling)

- ทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย: ความไม่แน่นอนจากนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและปฏิกิริยาของนานาประเทศอาจทำให้ทองคำและโลหะมีค่าอื่น ๆ เช่น เงิน กลายเป็นสินทรัพย์ที่นักลงทุนให้ความสนใจมากขึ้น

นโยบานการค้าและการคลัง

การกลับมาของนโยบายกีดกันทางการค้าและเศรษฐกิจชาตินิยมของทรัมป์กำลังเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์การค้าและการคลังในระดับโลก หนึ่งในมาตรการสำคัญของรัฐบาล คือ การเพิ่มภาษีศุลกากรสำหรับสินค้านำเข้าจากจีน ซึ่งอาจส่งผลให้ต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้น และสร้างความท้าทายให้กับธุรกิจที่พึ่งพาห่วงโซ่อุปทานระหว่างประเทศ

นอกจากนี้ นโยบายการคลังของทรัมป์ยังเน้นไปที่การลดภาษีนิติบุคคล เพื่อกระตุ้นการลงทุนในประเทศและส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมของสหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม แนวทางนี้อาจทำให้ระดับหนี้สาธารณะเพิ่มสูงขึ้น โดยกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) คาดการณ์ว่า งบประมาณขาดดุลของสหรัฐฯ อาจผลักดันอัตราส่วนหนี้สินต่อ GDP สูงถึง 140% ภายในปี 2032 ซึ่งจะมีผลกระทบต่ออัตราดอกเบี้ย อัตราเงินเฟ้อ และเสถียรภาพของตลาดการเงินในระยะยาว

ตลาดเงินตราต่างประเทศ: การรับมือกับความผันผวนจากผลกระทบของภาษี

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2025 ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ประกาศเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจากจีนที่อัตรา 10% ซึ่งต่ำกว่าข้อเสนอเดิมที่ 60% แม้ว่ามาตรการดังกล่าวจะทำให้ตลาดเงินตราต่างประเทศเกิดความผันผวน แต่เงินหยวนของจีน ยังคงมีเสถียรภาพ เนื่องจากนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลปักกิ่ง และความร่วมมือทางการค้าที่แข็งแกร่ง ซึ่งช่วยรักษาความเชื่อมั่นของตลาดได้อย่างต่อเนื่อง

แนวทางสำหรับนักลงทุน:

- สกุลเงินปลอดภัย: ในช่วงที่มีความไม่แน่นอนด้านการค้ามักส่งผลให้ความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยเพิ่มขึ้น เช่น ดอลลาร์สหรัฐ (USD) และฟรังก์สวิส (CHF) นักลงทุนควรพิจารณาใช้กลยุทธ์การลงทุนที่เหมาะสมกับความผันผวนของตลาดที่เกิดจากนโยบายเศรษฐกิจ

- เสถียรภาพของเงินหยวน: แม้จะเผชิญแรงกดดันจากภายนอก แต่มาตรการทางเศรษฐกิจเชิงกลยุทธ์ของจีนยังช่วยรักษาความเสถียรของเงินหยวน นักลงทุนควรติดตามการเปลี่ยนแปลงของนโยบายการเงินและปฏิกิริยาของตลาดโลกเพื่อหาจังหวะในการป้องกันความเสี่ยงและปรับพอร์ตการลงทุน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลกระทบของนโยบายทางเศรษฐกิจ สามารถเยี่ยมชมได้ที่

