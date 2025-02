Vietnam Tourism Market Set to Surpass USD 135,000 Million by 2033, Driven by 17.2% CAGR Growth | FMI

Vietnam Tourism Industry Analysis Vietnam Tourism Market Overviews

Vietnam's tourism market is experiencing rapid growth, driven by rising tourism, government support, improved infrastructure, and diverse travel offerings.

NEWARK, DE, UNITED STATES, February 10, 2025 / EINPresswire.com / -- The tourism market of Vietnam reached USD 27,500 million in revenue in 2023. Going forward to 2033, the market is expected to grow with a CAGR of 17.2% to reach USD 135,000 million. Growth is experienced due to the increase in domestic and international tourism, government initiatives, improvement of infrastructures, and the more diverse tourism offerings which places the sector as a key economic enabler for Vietnam.The Vietnam tourism market has recorded outstanding growth over the past years. The country is now considered to be among the most attractive destinations in Southeast Asia. Vietnam boasts a history of richness, diversified culture, picturesque natural beauty, and thriving cities, attracting increasing numbers of foreign visitors. The tourism industry plays a vital role in Vietnam's economic development. It makes up a substantial part of the gross domestic product and helps in job creation. A good government policy, increased disposable income, and growing desire for new experiences in traveling make the tourism market in Vietnam promising for future growth.๐——๐—ถ๐˜€๐—ฐ๐—ผ๐˜ƒ๐—ฒ๐—ฟ ๐—ธ๐—ฒ๐˜† ๐—บ๐—ฎ๐—ฟ๐—ธ๐—ฒ๐˜ ๐—ผ๐—ฝ๐—ฝ๐—ผ๐—ฟ๐˜๐˜‚๐—ป๐—ถ๐˜๐—ถ๐—ฒ๐˜€ โ€“ ๐—ฅ๐—ฒ๐—พ๐˜‚๐—ฒ๐˜€๐˜ ๐˜†๐—ผ๐˜‚๐—ฟ ๐˜€๐—ฎ๐—บ๐—ฝ๐—น๐—ฒ ๐—ฟ๐—ฒ๐—ฝ๐—ผ๐—ฟ๐˜ ๐—ป๐—ผ๐˜„!๐—ž๐—ฒ๐˜† ๐——๐—ฟ๐—ถ๐˜ƒ๐—ฒ๐—ฟ๐˜€๐—š๐—ผ๐˜ƒ๐—ฒ๐—ฟ๐—ป๐—บ๐—ฒ๐—ป๐˜ ๐—œ๐—ป๐—ถ๐˜๐—ถ๐—ฎ๐˜๐—ถ๐˜ƒ๐—ฒ๐˜€ ๐—ฎ๐—ป๐—ฑ ๐—ฃ๐—ผ๐—น๐—ถ๐—ฐ๐˜† ๐—ฆ๐˜‚๐—ฝ๐—ฝ๐—ผ๐—ฟ๐˜: This aspect should be marked by the fact that the Vietnamese government has especially supported tourism growth. It made considerable efforts, initiating a visa-free policy for some countries, investing in infrastructure, and advertising Vietnam as an international destination. Besides, regional cooperation in the tourism sphere within the structure of the Association of Southeast Asian Nations has further increased the popularity of the country as an international destination.๐—œ๐—ป๐—ฐ๐—ฟ๐—ฒ๐—ฎ๐˜€๐—ถ๐—ป๐—ด ๐——๐—ถ๐˜€๐—ฝ๐—ผ๐˜€๐—ฎ๐—ฏ๐—น๐—ฒ ๐—œ๐—ป๐—ฐ๐—ผ๐—บ๐—ฒ๐˜€ ๐—ฎ๐—ป๐—ฑ ๐— ๐—ถ๐—ฑ๐—ฑ๐—น๐—ฒ-๐—–๐—น๐—ฎ๐˜€๐˜€ ๐—š๐—ฟ๐—ผ๐˜„๐˜๐—ต: The middle class in Vietnam is growing and expanding. With the majority of the citizens who are now financially capable of traveling across Vietnam and internationally, the demand for domestic tourism continues to grow and develop significantly. The international tourist arrivals have also grown as Vietnam citizens travel more overseas, while foreign tourists visit Vietnam for business or leisure.๐—–๐˜‚๐—น๐˜๐˜‚๐—ฟ๐—ฎ๐—น ๐—ฎ๐—ป๐—ฑ ๐—ก๐—ฎ๐˜๐˜‚๐—ฟ๐—ฎ๐—น ๐—”๐˜๐˜๐—ฟ๐—ฎ๐—ฐ๐˜๐—ถ๐—ผ๐—ป๐˜€: Vietnam is very rich in its natural attractions: beautiful beaches, majestic mountains, and a broad cultural heritage with temples, ancient cities, and unique festivals. These are some of the things that make this country a beautiful destination for both relaxation and culture.๐—ž๐—ฒ๐˜† ๐—”๐—ฝ๐—ฝ๐—น๐—ถ๐—ฐ๐—ฎ๐˜๐—ถ๐—ผ๐—ป๐˜€ ๐——๐—ฟ๐—ถ๐˜ƒ๐—ถ๐—ป๐—ด ๐—š๐—ฟ๐—ผ๐˜„๐˜๐—ต ๐—ถ๐—ป ๐—ฉ๐—ถ๐—ฒ๐˜๐—ป๐—ฎ๐—บ'๐˜€ ๐—ง๐—ผ๐˜‚๐—ฟ๐—ถ๐˜€๐—บ ๐— ๐—ฎ๐—ฟ๐—ธ๐—ฒ๐˜๐—Ÿ๐—ฒ๐—ถ๐˜€๐˜‚๐—ฟ๐—ฒ ๐—ง๐—ผ๐˜‚๐—ฟ๐—ถ๐˜€๐—บ: Vietnam has been a favorite destination for leisure tourism for many years, with attractions ranging from the bustling streets of Hanoi and Ho Chi Minh City to the serene beauty of Ha Long Bay and the Mekong Delta. The country continues to attract visitors for leisure travel due to its varied landscapes, cuisine, and historical sites.๐—•๐˜‚๐˜€๐—ถ๐—ป๐—ฒ๐˜€๐˜€ ๐—ง๐—ผ๐˜‚๐—ฟ๐—ถ๐˜€๐—บ: Business tourism has also gained impetus with rapid economic growth, as more multinational companies have their offices in Vietnam. International conferences, trade fairs, and business meetings are some of the events that attract corporate visitors to the country.๐—˜๐—ฐ๐—ผ๐˜๐—ผ๐˜‚๐—ฟ๐—ถ๐˜€๐—บ ๐—ฎ๐—ป๐—ฑ ๐—”๐—ฑ๐˜ƒ๐—ฒ๐—ป๐˜๐˜‚๐—ฟ๐—ฒ ๐—ง๐—ผ๐˜‚๐—ฟ๐—ถ๐˜€๐—บ: Vietnam's natural scenery and varied geography make it an ideal destination for eco-tourism and adventure tourism. Trekking, biking tours, and even ecotourism sites, which include Phong Nha-Kแบป Bร ng National Park and the mountainous areas of Sapa, attract tourists looking to experience the beauty of nature.๐—š๐—ฎ๐—ถ๐—ป ๐—”๐—ฐ๐—ฐ๐—ฒ๐˜€๐˜€ ๐˜๐—ผ ๐—˜๐˜ ๐—ฐ๐—น๐˜‚๐˜€๐—ถ๐˜ƒ๐—ฒ ๐—œ๐—ป๐˜€๐—ถ๐—ด๐—ต๐˜๐˜€ โ€“ ๐—˜๐˜ ๐—ฝ๐—น๐—ผ๐—ฟ๐—ฒ ๐˜๐—ต๐—ฒ ๐—™๐˜‚๐—น๐—น ๐—ฅ๐—ฒ๐—ฝ๐—ผ๐—ฟ๐˜!๐—–๐—ต๐—ฎ๐—น๐—น๐—ฒ๐—ป๐—ด๐—ฒ๐˜€ ๐—™๐—ฎ๐—ฐ๐—ฒ๐—ฑ ๐—ฏ๐˜† ๐—ฉ๐—ถ๐—ฒ๐˜๐—ป๐—ฎ๐—บ'๐˜€ ๐—ง๐—ผ๐˜‚๐—ฟ๐—ถ๐˜€๐—บ ๐—œ๐—ป๐—ฑ๐˜‚๐˜€๐˜๐—ฟ๐˜†๐—œ๐—ป๐—ณ๐—ฟ๐—ฎ๐˜€๐˜๐—ฟ๐˜‚๐—ฐ๐˜๐˜‚๐—ฟ๐—ฒ ๐——๐—ฒ๐˜ƒ๐—ฒ๐—น๐—ผ๐—ฝ๐—บ๐—ฒ๐—ป๐˜: Despite recent improvements, the infrastructure in certain regions remains underdeveloped, which can hinder the overall tourist experience.๐—ฆ๐˜‚๐˜€๐˜๐—ฎ๐—ถ๐—ป๐—ฎ๐—ฏ๐—ถ๐—น๐—ถ๐˜๐˜† ๐—–๐—ผ๐—ป๐—ฐ๐—ฒ๐—ฟ๐—ป๐˜€: Balancing rapid tourism growth with environmental preservation remains a challenge, particularly in popular natural attractions and cultural heritage sites.๐—ฆ๐—ฒ๐—ฎ๐˜€๐—ผ๐—ป๐—ฎ๐—น ๐—™๐—น๐˜‚๐—ฐ๐˜๐˜‚๐—ฎ๐˜๐—ถ๐—ผ๐—ป๐˜€: Vietnam faces challenges related to seasonal variations in tourism demand, which can strain resources during peak seasons and lead to underutilization during off-peak times.๐—ข๐˜ƒ๐—ฒ๐—ฟ๐˜๐—ผ๐˜‚๐—ฟ๐—ถ๐˜€๐—บ: Popular destinations like Ha Long Bay and Hanoi experience overcrowding, which threatens the preservation of these sites and can lead to a diminished visitor experience.๐—˜๐—ฐ๐—ผ๐—ป๐—ผ๐—บ๐—ถ๐—ฐ ๐—ฎ๐—ป๐—ฑ ๐—ฃ๐—ผ๐—น๐—ถ๐˜๐—ถ๐—ฐ๐—ฎ๐—น ๐—™๐—ฎ๐—ฐ๐˜๐—ผ๐—ฟ๐˜€: Global economic instability or political tensions can directly impact tourism flows, especially from major source markets.๐—–๐—ผ๐—บ๐—ฝ๐—ฒ๐˜๐—ถ๐˜๐—ถ๐—ผ๐—ป ๐—ข๐˜‚๐˜๐—น๐—ผ๐—ผ๐—ธThe Vietnam travel and tourism market is increasingly utilizing online sales platforms to increase customer base. The Vietnam travel and tourism market is increasingly utilizing online sales platforms to increase customer base. Increasing adoption of easy-to-use mobile devices and websites offering attractive holiday packages with 24/7 customer service are the primary factors contributing to the growth of the Vietnam travel and tourism market.๐—ž๐—ฒ๐˜† ๐—ฃ๐—น๐—ฎ๐˜†๐—ฒ๐—ฟ๐˜€โ€ข Viet Vision Travelโ€ข Lilyโ€™s Travel Agencyโ€ข Hello Laos Travelโ€ข Amazing Tour Vietnamโ€ข Green Era Travelโ€ข Get Up and Go Vietnam Travel Companyโ€ข Exodus Travelsโ€ข Three land Travelโ€ข Vietnam Adventure Tours๐—ฉ๐—ถ๐—ฒ๐˜๐—ป๐—ฎ๐—บ ๐—ง๐—ผ๐˜‚๐—ฟ๐—ถ๐˜€๐—บ ๐— ๐—ฎ๐—ฟ๐—ธ๐—ฒ๐˜ ๐—ฏ๐˜† ๐—–๐—ฎ๐˜๐—ฒ๐—ด๐—ผ๐—ฟ๐˜†๐—•๐˜† ๐——๐—ถ๐—ฟ๐—ฒ๐—ฐ๐˜ ๐—ฆ๐˜‚๐—ฝ๐—ฝ๐—น๐—ถ๐—ฒ๐—ฟ๐˜€โ€ข Airlinesโ€ข Hotel Companiesโ€ข Car Rentalโ€ข Trainโ€ข Tour Operatorsโ€ข Government Bodies๐—•๐˜† ๐—œ๐—ป๐—ฑ๐—ถ๐—ฟ๐—ฒ๐—ฐ๐˜ ๐—ฆ๐˜‚๐—ฝ๐—ฝ๐—น๐—ถ๐—ฒ๐—ฟ:โ€ข OTA (Online Travel Agency)โ€ข Traditional Travel Agenciesโ€ข TMC's( Travel Management Companies)โ€ข Corporate Buyersโ€ข Aggregators๐—•๐˜† ๐—"๐—ด๐—ฒโ€ข Under 18โ€ข 18-25โ€ข 26-35โ€ข 36-45โ€ข 46-55โ€ข Over 55๐—•๐˜† ๐—ฉ๐—ถ๐˜€๐—ถ๐˜ ๐—ฃ๐˜‚๐—ฟ๐—ฝ๐—ผ๐˜€๐—ฒโ€ข Business Travelโ€ข Leisure Travelโ€ข Education-Employment-Pilgrimageโ€ข Visiting Friends & Relatives๐—•๐˜† ๐——๐—ฒ๐—บ๐—ผ๐—ด๐—ฟ๐—ฎ๐—ฝ๐—ต๐—ถ๐—ฐโ€ข Maleโ€ข Femaleโ€ข Kids๐—•๐˜† ๐—ก๐—ฎ๐˜๐—ถ๐—ผ๐—ป๐—ฎ๐—น๐—ถ๐˜๐˜†โ€ข Domesticโ€ข International๐—•๐˜† ๐—ง๐—ผ๐˜‚๐—ฟ ๐—ง๐˜†๐—ฝ๐—ฒโ€ข Independent Travelerโ€ข Tour Groupโ€ข Package Traveler๐—•๐˜† ๐—ง๐—ผ๐˜‚๐—ฟ๐—ถ๐˜€๐—บ ๐—ง๐˜†๐—ฝ๐—ฒโ€ข Religious Tourismโ€ข Cultural Tourismโ€ข Medical Tourismโ€ข Others๐—•๐˜† ๐—•๐—ผ๐—ผ๐—ธ๐—ถ๐—ป๐—ด ๐—–๐—ต๐—ฎ๐—ป๐—ป๐—ฒ๐—นโ€ข Phone Bookingโ€ข Online Bookingโ€ข In person Booking ๐€๐›๐จ๐ฎ๐ญ ๐ ๐ฎ๐ญ๐ฎ๐ซ๐ž ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐ˆ๐ง๐ฌ๐ข๐ ๐ก๐ญ๐ฌ (๐ ๐Œ๐ˆ)Future Market Insights, Inc. (ESOMAR certified, recipient of the Stevie Award, and a member of the Greater New York Chamber of Commerce) offers profound insights into the driving factors that are boosting demand in the market. FMI stands as the leading global provider of market intelligence, advisory services, consulting, and events for the Packaging, Food and Beverage, Consumer, Technology, Healthcare, Industrial, and Chemicals markets. With a vast team of over 400 analysts worldwide, FMI provides global, regional, and local expertise on diverse domains and industry trends across more than 110 countries.

