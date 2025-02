Perayaan Tanpa Sempadan: Nova Gorica dan Gorizia Membuka Ibu Kota Kebudayaan Eropah

Nova Gorica di Slovenia dan Gorizia di Itali bergabung untuk mencipta babak kebudayaan yang baharu - budaya tanpa sempadan. Pada 8 Februari 2025, Hari Cuti Budaya Slovenia, bandar berkembar tersebut telah menganjurkan sambutan pembukaan sepanjang hari yang gilang gemilang. Bertemakan Dari Stesen ke Stesen, perayaan ini akan berlangsung di jalanan dan dataran, dimeriahkan oleh pemuzik, penari, penglipur lara serta penghibur

NOVA GORICA, Slovenia, Feb. 10, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Di Dataran Eropah, pusat simbolik kedua-dua bandar, Ibu Kota Kebudayaan Eropah akan dilancarkankan secara rasmi. Apabila malam menjelang, tumpuan akan beralih ke pentas terbuka di hadapan bangunan perbandaran Nova Gorica, yang mana sebuah pertunjukan kebudayaan yang hebat akan berlangsung.

Keterangan lanjut mengenai pembukaan rasmi tersebut

Pada bulan-bulan akan datang, GO! 2025 akan membawa seribu acara yang tidak dapat dilupakan ke rantau ini, termasuk konsert, teater, pameran seni, tayangan filem, pengalaman kulinari dan banyak lagi.

Selepas upacara pembukaan perdana, March for Europe (1–9 Mei) akan mengubah lintasan sempadan menjadi seni, manakala Tastes without Borders (26–28 September) akan menawarkan pesta hidangan gourmet. Upacara Penutupan The Enlightened (1–3 Disember) akan menerangi kedua-dua bandar dalam satu penutup yang menakjubkan. Sorotan juga termasuk konsert oleh Alexander Gadjijev, Borderless Body, Dodecalogy 1972–1983, EPIC, ISOLABS dan Benedetti Life, yang meraikan perpaduan, kreativiti dan warisan budaya.

Program rasmi

GO! 2025 juga merupakan peluang untuk menerokai sebuah rantau yang mana sejarah, modenisme dan keindahan alam semula jadi bertemu. Nova Gorica, bandar termuda di Slovenia, mempamerkan contoh seni bina moden yang menakjubkan dan terletak di sepanjang Sungai Soča yang indah, syurga bagi pencinta alam semula jadi. Dengan kereta api, pelawat boleh melawat Lembah Soča, menikmati keindahan Tolmin, Kobarid dan Bovec.

Sementara itu, pencinta wain dan penggemar makanan boleh menikmati dua kawasan wain yang luar biasa:

Lembah Vipava ,yang sering digelar Slovenian Provence , terkenal dengan ladang anggur yang disinari matahari dan kilang wain butiknya

,yang sering digelar , terkenal dengan ladang anggur yang disinari matahari dan kilang wain butiknya Goriška Brda

Untuk menavigasi Ibu Kota Kebudayaan Eropah dengan mudah, kami menjemput anda menggunakan aplikasi web Wherever You Go! – GO!2025, yang akan memaklumkan anda mengenai acara, persembahan dan kejadian budaya terkini, atau aplikasi BulevAR, yang menggunakan realiti tambahan untuk menghidupkan masa lalu dan masa kini Nova Gorica dan Gorizia.

Lembaga Pelancongan Slovenia terlibat secara mendalam dalam mempromosikan GO! 2025, mengiktiraf seni dan budaya sebagai tema utama aktiviti promosi 2024–2025.

Hubungan: press@slovenia.info

