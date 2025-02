無國界慶典：新哥里察與哥里加攜手開創歐洲文化之都

斯洛文尼亞的新哥里察 (Nova Gorica) 與意大利的哥里加 (Gorizia) 共同為文化譜寫無國界的全新篇章。 2025 年 2 月 8 日為斯洛文尼亞的文化節 (Cultural Holiday),這對雙子城市將舉辦一場全日開放的盛大慶祝活動。 以 From Station to Station(從一站到另一站)為主題的慶祝活動,將會在街道及廣場上展開,並由音樂家、舞蹈家、民俗學者和表演者傾情演繹

新哥里察,斯洛文尼亞, Feb. 10, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 於象徵著兩個城市核心的歐洲廣場 (Europe Square) 上,歐洲文化之都 (European Capital of Culture) 即將正式揭幕。 隨著夜幕降臨,目光焦點將轉往新哥里察市政廳前的露天舞台,一場令人難以忘懷的文化盛會將在此處上演。

了解更多關於正式開幕的消息

在未來數月,GO! 2025 將為地區帶來千場令人難以忘懷的活動,當中包括音樂會、戲劇、藝術展覽、電影放送、以及美食體驗等。

於盛大的開幕典禮後,March for Europe(齊步邁向歐洲) (5 月 1 日至 9 日)會將過境通道化身成藝術長廊,而 Tastes without Borders(美味無國界)(9 月 26 日至 28 日)將為活動帶來一場令人目不暇給的美食盛宴。 Enlightened Closing Ceremony(啟迪閉幕典禮)(12 月 1 日至 3 日)將以盛大的謝幕儀式照亮兩個城市。 當中亮點還包括 Alexander Gadjijev 的音樂會、Borderless Body、Dodecalogy 1972–1983、EPIC、ISOLABS 及 Benedetti Life 等精彩項目,頌揚團結、創意及文化遺產。

官方節目

GO! 2025 亦提供了一次寶貴的機會,讓人探索這個匯聚歷史、現代主義及壯麗大自然景色的地區。 新哥里察是斯洛文尼亞最年青的城市,以擁有令人讚歎的現代主義建築典範而稱著,坐落於景色壯麗的索查河 (Soča River) 畔,是嚮往大自然愛好者的天堂。 乘搭火車的旅客可到訪索查河谷 (Soča Valley),探索托爾明 (Tolmin)、科巴里德 (Kobarid) 和博韋茨 (Bovec) 等地的醉人魅力。

與此同時,葡萄酒及美食愛好者亦可到兩個卓越的葡萄酒產區盡情享受一番:

欲輕鬆導覽歐洲文化之都資料內容,我們誠意邀請您使用 Wherever You Go! – GO!2025 網絡應用程式,以獲取最新活動、表演和文化項目的第一手消息,或採用擴增實境的 BulevAR 應用程式,活靈活現地飽覽新哥里察和哥里加的過去及現在。

斯洛文尼亞旅遊局 (Slovenian Tourist Board) 積極致力推廣 GO! 2025,將藝術及文化視作 2024-2025 年推廣活動的中心主題。

press@slovenia.info

